Минобороны подтвердило крушение российского вертолёта Ми-24 у западного побережья Крыма

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Минобороны подтвердило крушение российского вертолёта Ми-24 у западного побережья Крыма

Фото иллюстрационное


Российские ударный вертолет потерпел крушение над Черным морем в ходе патрулирования и охоты на украинские безэкипажные катера. Экипаж винтокрылой машины погиб. Информацию подтвердили в Минобороны.



Российский Ми-24 потерпел крушение у западного побережья Крыма, в районе мыса Тарханкут при выполнении планового полета. По предварительной информации, экипаж отрабатывал поиск и обнаружение украинских безэкипажных катеров. Изначально говорилось о возможной потере ориентации в ходе полета, украинские паблики сообщали о якобы "дружественном огне" российской ПВО, сопровождая пост фото вертолета Ка-27.

Российское Минобороны подтвердило потерю винтокрылой машины сообщив, что предварительной причиной произошедшего стал отказ техники. Окончательный вывод будет сделан после расследования инцидента.

10 апреля 2024 года около 06.00 мск при выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24

- говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее время на месте крушения работают спасательные службы Черноморского флота, ведется поиск элементов вертолета и тел членов экипажа.

Лётчики не погибают. Они улетают и не возвращаются…
  • https://vk.com/russian_fleet
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13 комментариев
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  1. Ilya-spb Ранг пользователя
    Ilya-spb
    +9
    Сегодня, 12:40
    Печальная новость... Вечная память пилотам!

    Это уже техника не выдерживает нагрузки войной(((
    1. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 13:33
      и чем дальше, тем будет хуже в этом отношении :((
  2. comradChe Ранг пользователя
    comradChe
    -10
    Сегодня, 12:44
    Сбили украинцы скорее всего.
    1. Пионер1984 Ранг пользователя
      Пионер1984
      -1
      Сегодня, 12:49
      "Дружественный" огонь.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 12:55
        "Дружественный" огонь.

        Как говорится в русской пословице : "Один раз обожжемся ,другой раз на холодное дуть будем."
        1. Пионер1984 Ранг пользователя
          Пионер1984
          -2
          Сегодня, 13:04
          К сожалению не один и даже не один десяток раз обжигаемся.Слава богу что не все пуски по своим оканчиваются поражением техники.
      2. KCA Ранг пользователя
        KCA
        0
        Сегодня, 13:14
        Чем? ПЗРК без "свой-чужой"? Такие есть, оснащаются по требованию, а у более серьёзных систем есть у всех
  3. Aleprok Ранг пользователя
    Aleprok
    +6
    Сегодня, 12:45
    авиация это всегда риск для жизни, а военная тем более... вечная память лётчикам...
  4. Berkut752 Ранг пользователя
    Berkut752
    +3
    Сегодня, 12:56
    Хотел написать наше : ЛЕТЧИКИ НЕ ПОГИБАЮТ, ОНИ УЛЕТАЮТ К ОБЛАКАМ , ЧТОБЫ НАБЛЮДАТЬ ЗА НАМИ. Но автор , не много изменив , написал правильно.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:59
    Печально... добро память всем нашим воинам, с честь выполняющим свой долг! soldier
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:07
    Цитата: Пионер1984
    "Дружественный" огонь.
    Хватит уже постить украинский фейк, который они пытаются сейчас втюхать на все ресурсы. Сначала вякнули, что это они сбили, а потом, подумав, решили списать на "дружественный огонь".
  7. Victor19 Ранг пользователя
    Victor19
    +1
    Сегодня, 13:15
    Вечная память погибшим пилотам!
    Надеюсь им поставят памятник!
    У меня дядя, командир бомбардировщика Пе, погиб вместе с экипажем 11 июля1950 году в Крымских горах. Никакого памятника тогда не поставили. В 80-х годах на пристанционном кладбище в Гвардейском снесли и могилу четырем летчикам. Посылал в Гатчину, Подольск запросы, что и как произошло. Только отписки прислали.
  8. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 13:39
    Возможно, Ми-24 не очень приспособлены для полетов над морем, это вынужденная мера. А Ка-27 не хватает

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