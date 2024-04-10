Минобороны подтвердило крушение российского вертолёта Ми-24 у западного побережья Крыма
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Фото иллюстрационное
Российские ударный вертолет потерпел крушение над Черным морем в ходе патрулирования и охоты на украинские безэкипажные катера. Экипаж винтокрылой машины погиб. Информацию подтвердили в Минобороны.
Российский Ми-24 потерпел крушение у западного побережья Крыма, в районе мыса Тарханкут при выполнении планового полета. По предварительной информации, экипаж отрабатывал поиск и обнаружение украинских безэкипажных катеров. Изначально говорилось о возможной потере ориентации в ходе полета, украинские паблики сообщали о якобы "дружественном огне" российской ПВО, сопровождая пост фото вертолета Ка-27.
Российское Минобороны подтвердило потерю винтокрылой машины сообщив, что предварительной причиной произошедшего стал отказ техники. Окончательный вывод будет сделан после расследования инцидента.
10 апреля 2024 года около 06.00 мск при выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24
- говорится в сообщении военного ведомства.
В настоящее время на месте крушения работают спасательные службы Черноморского флота, ведется поиск элементов вертолета и тел членов экипажа.
Лётчики не погибают. Они улетают и не возвращаются…
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