Пашинян: российско-армянские отношения переживают сложные времена, но отношения очень важны

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Пашинян: российско-армянские отношения переживают сложные времена, но отношения очень важны

Российско-армянские отношения переживают сложные времена, но они очень важны для государственности, экономики, суверенитета и безопасности Армении. И Ереван всегда выполнял свои обязательства перед Москвой.

Такое заявление сделал на заседании правительства Армении премьер-министр республики Никол Пашинян.



По его словам, Ереван нельзя упрекнуть ни в одном случае нарушения обязательств перед Россией, чего не скажешь об РФ, которая якобы неоднократно их нарушала.

В отношениях с Москвой Ереван не сделал ни одного неверного шага

- утверждает Пашинян, комментируя отношения двух стран.

Он заявил, что не намерен спорить с российским руководством о чем бы то ни было. Армянский премьер пояснил, что это не связано с отсутствием у него возможностей для этого, а лишь с тем, что Армению и Россию связывало и связывает много хорошего.

Мы не хотим спорить с РФ, не потому что не в силах или не имеем возможности, но потому, что оцениваем то огромное положительное, которое было и есть в наших отношениях

- заявил глава правительства Армении.

По словам Пашиняна, основой для российско-армянских отношений длительное время была общая история, а теперь ее заменит современная реальность. И процесс трансформации страны и ее отношений с Россией, отмечает глава правительства Армении, зачастую проходит крайне болезненно. Именно это сейчас и происходит, считает Пашинян, но необходимо, чтобы такие изменения имели положительную сторону.
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20 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:38
    «Российско-армянские отношения переживают сложные времена, но они очень важны для государственности, экономики, суверенитета и безопасности Армении» —

    — Без России нет Армении,как государства ...
    1. bondrostov Ранг пользователя
      bondrostov
      +4
      Сегодня, 12:45
      А Пашинян и не представляет интересы Армении. Он представляет свои личные интересы и своего круга..
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +3
        Сегодня, 12:51
        Беда в том, что агрессивное зомбирование населения Армении даёт свои плоды. Они уже созрели, причём, в большом количестве. Вспомните УССР и что на этом месте находится сейчас.
        1. SEVERIN Ранг пользователя
          SEVERIN
          +2
          Сегодня, 13:01
          S.K.Vichyakow
          0
          Сегодня, 12:51
          Новый
          Беда в том, что агрессивное зомбирование населения Армении даёт свои плоды. Они уже созрели, причём, в большом количестве. Вспомните УССР и что на этом месте находится сейчас.
          - зомбировать их может кто-то и пытается, но армяне из Армении стали явно разбегаться.
  2. bondrostov Ранг пользователя
    bondrostov
    +5
    Сегодня, 12:40
    Видимо не помогли ему его горячо любимые хранзузы laughing
  3. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    +4
    Сегодня, 12:42
    Пашинян как говорят на Востоке - Гюрза в розовом сиропе.
    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 12:43
      Это типичный мальчиш-плохиш, но для Армянского народа.
  4. Fluoride11 Ранг пользователя
    Fluoride11
    +7
    Сегодня, 12:43
    С такой политикой скоро от Армении останется Ереван и то что севернее. Даже озеро Севан заберут. И границы с Ираном не будет. Все Армяне дружно благодарите себя и Пашиняна.
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +5
    Сегодня, 12:44
    Он заявил, что не намерен спорить с российским руководством о чем бы то ни было

    Конечно, так спорить не о чем.... хочет на Россию свалить в чем сам запятнан..... и не раз....
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:45
    Мы не хотим спорить с РФ, не потому что не в силах или не имеем возможности...
    А в чем ваша сила и возможности? В Макроне, а может Соросе? Единственно, что делаете с желанием и настойчиво, так это переводите стрелки ваших косяков на Россию. Вот и общую историю решил заменить "современной реальностью". Но хоть вспомнил
    оцениваем то огромное положительное, которое было и есть в наших отношениях
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 13:04
      Цитата: rotmistr60
      Вот и общую историю решил заменить "современной реальностью".

      Плохо в школе учился Пашинян, если не понимает "современную реальность". А она проста - Югославия, Ливия, Ирак, Афганистан, а если поближе то Грузия 2008 год и сейчас Украина. С Украины, что то и останется, а вот с Армении сомнительно.
  7. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 12:45
    Один хрен, почти весь армянский бизнес в России.
  8. Fluoride11 Ранг пользователя
    Fluoride11
    +6
    Сегодня, 12:46
    И для любителей писать "Мы потеряли Армению, это провал нашей политики!" Нельзя переубедить человека который твёрдо решил покончить жизнь самоубийством, так же как и нельзя переубедить нацию, которая твёрдо решила для себя отдать половину своей территории. Получили независимость, а как ею пользоваться не научились...
  9. Рэд Ранг пользователя
    Рэд
    -2
    Сегодня, 12:47
    У Эрдогана появился конкурент на премию за обладание двух золотых пальмовых стульев
  10. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:57
    По словам Пашиняна, основой для российско-армянских отношений длительное время была общая история, а теперь ее заменит современная реальность.


    «Народ, забывший свою историю, обречён повторить её снова».

    А история в начале 20 века для армянского народа, была трагической.
  11. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    +2
    Сегодня, 12:58
    Пашинян что-то заговариваться стал как неверная жена пойманная с поличным, того и гляди начнет голосить и руки заламывать.
  12. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:00
    Пашинян: российско-армянские отношения переживают сложные времена, но отношения очень важны
    . Циничное брехло...
    Зря народец таких поддерживает... от них один разор и беды.
  13. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 13:01
    Это называется: "вертеться на пупке".
  14. Earl Ранг пользователя
    Earl
    +1
    Сегодня, 13:07
    Да уж, общую историю действительно заменила современная реальность в лице Обезьяна. А что он вдруг пластинку сменил? Уверенности, что Франция поможет, поубавилось?
  15. guest Ранг пользователя
    guest
    0
    Сегодня, 13:18
    Пашинян: российско-армянские отношения переживают сложные времена, но отношения очень важны

    Уже не 1 апреля так, что не смешно.

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