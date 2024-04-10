Пашинян: российско-армянские отношения переживают сложные времена, но отношения очень важны
Российско-армянские отношения переживают сложные времена, но они очень важны для государственности, экономики, суверенитета и безопасности Армении. И Ереван всегда выполнял свои обязательства перед Москвой.
Такое заявление сделал на заседании правительства Армении премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, Ереван нельзя упрекнуть ни в одном случае нарушения обязательств перед Россией, чего не скажешь об РФ, которая якобы неоднократно их нарушала.
- утверждает Пашинян, комментируя отношения двух стран.
Он заявил, что не намерен спорить с российским руководством о чем бы то ни было. Армянский премьер пояснил, что это не связано с отсутствием у него возможностей для этого, а лишь с тем, что Армению и Россию связывало и связывает много хорошего.
- заявил глава правительства Армении.
По словам Пашиняна, основой для российско-армянских отношений длительное время была общая история, а теперь ее заменит современная реальность. И процесс трансформации страны и ее отношений с Россией, отмечает глава правительства Армении, зачастую проходит крайне болезненно. Именно это сейчас и происходит, считает Пашинян, но необходимо, чтобы такие изменения имели положительную сторону.
- https://www.primeminister.am/
Информация