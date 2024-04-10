Подразделения группировки «Юг» ВС РФ успешно отразили четыре попытки контратак ВСУ на Артёмовском направлении
Российская армия продолжает освобождать территорию ДНР от украинской оккупации, проводя успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях.
Ранее сообщалось, что ВС РФ 22 марта освободили н.п. Красное (киевскими властями переименовано в Ивановское). В то же время, согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Юг» Минобороны РФ Вадима Астафьева, противник за последние сутки предпринял целых четыре контратаки силами штурмовых подразделений 92 и 5 штурмовых бригад.
Со слов военного, атаки украинских штурмовиков не увенчались успехом и были успешно отбиты ВС РФ. При этом противник понес потери в живой силе и технике.
В свою очередь, российские войска проводили наступательные действия, а также наносили огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Константиновка, Селидово и Часов Яр.
Согласно сообщению Астафьева, на некоторых участках ВС РФ удалось улучшить свои позиции. В то же время в результате атак российских военных ощутимые потери в живой силе и технике понесли 79 ДШБ, а также 46, 53 и 54 механизированные бригады. Общая численность суточных потерь убитыми и раненными на вверенном группировке «Юг» участке у ВСУ составила более 480 человек.
Кроме того, в результате успешной контрбатарейной борьбы ВС РФ были поражены артиллерийские установки противника. В частности, САУ «Краб» польского производства и орудие 105-мм, переданное ВСУ Великобританией, а также советские САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30, «Мста-Б» и противотанковая пушка «Рапира».
- Алексей Коновалов/ТАСС
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