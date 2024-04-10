Подразделения группировки «Юг» ВС РФ успешно отразили четыре попытки контратак ВСУ на Артёмовском направлении

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Подразделения группировки «Юг» ВС РФ успешно отразили четыре попытки контратак ВСУ на Артёмовском направлении

Российская армия продолжает освобождать территорию ДНР от украинской оккупации, проводя успешные наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 22 марта освободили н.п. Красное (киевскими властями переименовано в Ивановское). В то же время, согласно заявлению начальника пресс-центра группировки «Юг» Минобороны РФ Вадима Астафьева, противник за последние сутки предпринял целых четыре контратаки силами штурмовых подразделений 92 и 5 штурмовых бригад.



Со слов военного, атаки украинских штурмовиков не увенчались успехом и были успешно отбиты ВС РФ. При этом противник понес потери в живой силе и технике.

В свою очередь, российские войска проводили наступательные действия, а также наносили огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Константиновка, Селидово и Часов Яр.

Согласно сообщению Астафьева, на некоторых участках ВС РФ удалось улучшить свои позиции. В то же время в результате атак российских военных ощутимые потери в живой силе и технике понесли 79 ДШБ, а также 46, 53 и 54 механизированные бригады. Общая численность суточных потерь убитыми и раненными на вверенном группировке «Юг» участке у ВСУ составила более 480 человек.

Кроме того, в результате успешной контрбатарейной борьбы ВС РФ были поражены артиллерийские установки противника. В частности, САУ «Краб» польского производства и орудие 105-мм, переданное ВСУ Великобританией, а также советские САУ «Гвоздика», гаубицы Д-30, «Мста-Б» и противотанковая пушка «Рапира».
  • Алексей Коновалов/ТАСС
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4 комментария
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:02
    Подразделения группировки «Юг» ВС РФ успешно отразили четыре попытки контратак ВСУ на Артёмовском направлении
    . В принципе, все понятно... контратакуют пока наши не закрепилсь, к нашим не подошли подкрепления и средства усиления.
    Рабочая тактика, но затратная по ресурсам...
    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 13:05
      Вчера в плен под селом Первомайским попали пять укр...в - военнослужащих 25 отдельной бригады ВСУ. Эта бригада является «любимой» бригадой людоеда Сырского и известна особой жестокостью. В ходе отступления наших войск в районе Лимана-Изюма, укр..ские десантники «прославились» зверскими зачистками мирного населения - командиры 25 бригады публично декларировали стопроцентное уничтожение мирного населения. Также бригада отметилась массовыми расстрелами мирного населения в Купянске. Везде, где бы не засветилась 25-я, она отмечается подобными зверствами. И вот вчера эти «любимцы» Сырского взяли новую вершину человеческой мерзости. Как сообщили пленные, в полосе ответственности 25 бригады находится рубеж Бердычи-Орловка-Тоненькое-Первомайское. Они получили приказ добивать всех своих раненых на данном рубеже, чтобы исключить попадание их в наш плен. На этом рубеже остатки 25-й бригады, крепко потрепанной под Авдеевкой, выполняют роль заградотрядов для других менее элитных бригад из тероброны. На Донецком фронте у бандеровцев сложилась ситуация, когда целые участки находятся под угрозой попадания в наше окружение. И Сырский, понимая эту угрозу, вместо того, чтобы отводить войска, отдает приказ своим «любимцам» добивать собственных раненых.

      https://t.me/s/voenkorkhayrullin
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +1
        Сегодня, 13:15
        В голове не укладывается такое. Будто год 43й на дворе.
    2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 13:35
      Рабочая тактика, но затратная по ресурсам...
      Именно это и вызывает наше недоумение или непонимание реальной обстановки на фронте. Ведь не отсиживаются в обороне, что было бы логично, слушая нашу пропаганду с нехваткой людей и снарядов у ВСУ, а всюду и постоянно лезут в контратаку. Лишний раз вспоминается поговорка с времен срочной службы: - "В жизни бывает всё не так, как на самом деле" request

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