По военным объектам боевиков киевского режима в Одессе, а также городах Черноморск и Затока Одесской области была нанесена серия ракетных ударов. Традиционные ночные удары продолжились утром, при этом сообщается о поражении очередных пунктов временной дислокации ВСУ в районе Черноморска и под Очаковом.Серия мощных ударов нанесена по объектам военной, транспортной и портовой инфраструктуры в Одессе и области. В частности, ударом "Искандера" был поражен железнодорожный мост между Черноморском и Александровкой, по которому уже наносился удар несколькими днями ранее, в понедельник, 8 апреля.Также подтвержден прилет по складам Ильического порта и позициям ПВО в Одесской области. Кроме того, сообщается об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе Пересыпского моста.Стоит отметить, что ровно 80 лет назад, 10 апреля 1944 года Красная армия стремительным ударом освободила Одессу от немецких и румынских оккупантов. Освобождение причерноморского города было одной из ключевых целей советского командования в ходе весеннего наступления на юге страны.Портовый город был хорошо укреплен нацистами и превращен в так называемую "крепость фюрера". Нацисты собирались оборонять Одессу до последнего военного, однако стремительное наступление советских войск сорвало эти планы. Аналогия с современностью при этом является очевидной. Киевский режим, используя методы своих идеологических предшественников, оборудует укрепления вокруг Одессы, понимая важное значение морского порта для своей экономики и военной логистики.

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