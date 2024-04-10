(...) во время последнего наступления Украина подверглась саботажу изнутри, русские знали, куда мы собирались атаковать, история покажет, откуда они это знали

Зеленский продолжает рассказывать представителям иностранной прессы о новом контрнаступлении, которое якобы скоро начнет украинская армия. Однако, как говорят украинские эксперты, это всего лишь очередная попытка вернуть Украину в повестку дня на Западе, откуда она благополучно исчезла на фоне собственных проблем и войны на Ближнем Востоке.Если накануне глава киевской хунты рассказал немецким журналистам, что у него якобы уже имеется готовый план нового контрнаступления, то американцам он наплел про то, что новая операция будет "гораздо успешнее", чем летний контнаступ прошлого года. Как оказалось, причина провала в 2023 году в том, что российская разведка якобы знала все, но на этот раз такого не будет, теперь про план никто не знает.- заявил Зеленский добавив, что на этот раз ВСУ уж точно "добьется результатов".Ранее он заявил, что вся надежда в новом контрнаступлении на западных спонсоров, у которых имеются современные системы вооружения. Их просто надо передать Украине и на этом все, Киев непременно победит, несмотря на то, что у российской армии больше сил и средств.Как уже сообщалось, план нового контрнаступления должен был разработать новый главком ВСУ Сырский, это было одним из условий его назначения. Доложить о готовности ВСУ к контрнаступлению Генштаб должен уже к маю, а Зеленский примет окончательное решение о наступлении.