«На этот раз будет успешное»: Зеленский снова заявил иностранной прессе о подготовке нового контрнаступления ВСУ

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«На этот раз будет успешное»: Зеленский снова заявил иностранной прессе о подготовке нового контрнаступления ВСУ

Зеленский продолжает рассказывать представителям иностранной прессы о новом контрнаступлении, которое якобы скоро начнет украинская армия. Однако, как говорят украинские эксперты, это всего лишь очередная попытка вернуть Украину в повестку дня на Западе, откуда она благополучно исчезла на фоне собственных проблем и войны на Ближнем Востоке.

Если накануне глава киевской хунты рассказал немецким журналистам, что у него якобы уже имеется готовый план нового контрнаступления, то американцам он наплел про то, что новая операция будет "гораздо успешнее", чем летний контнаступ прошлого года. Как оказалось, причина провала в 2023 году в том, что российская разведка якобы знала все, но на этот раз такого не будет, теперь про план никто не знает.



(...) во время последнего наступления Украина подверглась саботажу изнутри, русские знали, куда мы собирались атаковать, история покажет, откуда они это знали

- заявил Зеленский добавив, что на этот раз ВСУ уж точно "добьется результатов".

Ранее он заявил, что вся надежда в новом контрнаступлении на западных спонсоров, у которых имеются современные системы вооружения. Их просто надо передать Украине и на этом все, Киев непременно победит, несмотря на то, что у российской армии больше сил и средств.

Как уже сообщалось, план нового контрнаступления должен был разработать новый главком ВСУ Сырский, это было одним из условий его назначения. Доложить о готовности ВСУ к контрнаступлению Генштаб должен уже к маю, а Зеленский примет окончательное решение о наступлении.
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    17 комментариев
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    1. Bulrumeb Ранг пользователя
      Bulrumeb
      +2
      Сегодня, 13:14
      Дурень думкою багатіє - так кажется у них это звучит
      1. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 13:42
        Ведущий солист шапито на Банковой, по запарке, банально подзабыл о том, что позорный провал прошлого т.н. "контрнаступа" его шапито "поясняло" в т.ч. и тем, что о предстоящем "контрнаступе" слишком громко и часто трещали в СМИ.

        И ВС России, якобы, об основном замысле этого "контрнаступа" якобы именно из СМИ заранее и "узнали"...

        Теперь "по новой" сам же об этом трещит. А ведь возможности российской разведки (все видов и уровней...) за эти полтора года весьма изрядно возросли...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 13:16
      «Зеленский продолжает рассказывать представителям иностранной прессы о новом контрнаступлении» —

      — Глючит клоуна ...
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:17
      Тысяча и одна сказка от Зе....
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        0
        Сегодня, 13:28
        У Шахерезады сказки разные были.
        А у клоуна одна - победный наступ.
        Отрыв от реальности, это беда 404. hi
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:17
      Зеленский продолжает рассказывать представителям иностранной прессы о новом контрнаступлении, которое якобы скоро начнет украинская армия
      Чувствуется перед встречей с зарубежной прессой Зеленский взбодрил себя и настроился на победный лад. Как еще иначе можно понять такие воинственно-победные заявления при том, что на ЛБС у ВСУ дела совсем не ахти.
      на этот раз ВСУ уж точно "добьется результатов"
      ???
    5. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:18
      Чего только зеля не придумает чтобы Хозяева его не списали за ненадобностью....
      Нет ну наверно очередной мясной контрнаступ скорее всего подготовлен будет и даже состоится.... Просто вряд ли ВСУшникам наши позволят добиться успеха. Опять зеля с сырским впустую замогилизируют своих хлопцив и всё.
    6. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 13:19
      Да уж... Употребление всякой дряни ни к чему хорошему не приведёт. Когда президент страны далёк от реальности - народ, этой страны, обречён.
    7. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 13:20
      Пока про план никто не знает, но он его расскажет в следующем интервью.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:22
        ....а когда всё провалится в очередной раз то будет орать - это "русские орки" (с) типа украли план контрнаступа и потому всё провалилось.... lol
    8. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      +2
      Сегодня, 13:22
      А где Венк?! Где Венк я спрашиваю?!
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 13:24
        ...."Мой фюрер! Резервная армия Венка ускоренным маршем движется к Берлину! Мы скоро отбросим полчища русских варваров от Берлина! Мы утопим их в Шпрее!" (с)

        Закончилось всё сами знаете чем.... laughing
    9. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      0
      Сегодня, 13:28
      Кокаиновые фантазии у шутфюрера с каждым месяцем становятся все забористее
    10. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:30
      А что, предыдущее было неуспешным? Помню в сентябре Милли сказал что всушники прорвали оборону и уже завтра перемога
    11. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 13:30
      дизайн буклетов подготовил?!
      а то как то не активно, в прошлом году с января из каждого утюга рассказывали про отпуск в Крыму, гле в этом году собираются проводить?
    12. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 13:38
      Интересно, а что у них там изменилось в лучшую сторону по сравнению с прошлым контрнахрюком? Людей больше стало и техники?
    13. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 13:45
      план нового контрнаступления должен был разработать новый главком ВСУ Сырский,
      ...занятное словосочетание..ДОЛЖЕН БЫЛ...а на данный момент подразделения всук его приказами зады подтирают

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