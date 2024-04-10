«Часов Яр падёт быстрее Авдеевки»: отставной майор ВСУ дал пессимистичный прогноз по обороне города
Город Часов Яр может уже относительно скоро оказаться под контролем российской армии. Такой пессимистичный прогноз в эфире украинского телевидения сделал отставной майор ВСУ Игорь Лапин.
По мнению украинского офицера, ВСУ способны сдать Часов Яр быстрее, чем оборонявшиеся раньше населенные пункты. Это связано с дефицитом личного состава в украинской армии и сложностями с реализацией нового закона о мобилизации, считает военный эксперт.
- заявил отставной майор ВСУ.
Ранее этот же военный эксперт уже прогнозировал, что Часов Яр постигнет участь Авдеевки и Артемовска. Украинской армии, считает Лапин, не удастся сохранить контроль над городом, если российские подразделения смогут перекрыть основные маршруты снабжения ВСУ. Сейчас ВС РФ как раз и активизировали удары по соседней Константиновке именно потому, что хотят не допустить переброску через нее резервных сил противника в Часов Яр.
Сам Часов Яр имеет стратегическое значение для украинских формирований на данном направлении. Падение города повлечет за собой дальнейшее продвижение российских войск уже к Константиновке, с последующей утратой контроля и над ней.
Многие украинские источники ранее отмечали недостаточный уровень обороны в городе Часов Яр. По их утверждению, ВСУ так и не смогли построить нормальные фортификационные сооружения, и это облегчило продвижение российских войск.
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