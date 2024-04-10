«Часов Яр падёт быстрее Авдеевки»: отставной майор ВСУ дал пессимистичный прогноз по обороне города

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«Часов Яр падёт быстрее Авдеевки»: отставной майор ВСУ дал пессимистичный прогноз по обороне города

Город Часов Яр может уже относительно скоро оказаться под контролем российской армии. Такой пессимистичный прогноз в эфире украинского телевидения сделал отставной майор ВСУ Игорь Лапин.

По мнению украинского офицера, ВСУ способны сдать Часов Яр быстрее, чем оборонявшиеся раньше населенные пункты. Это связано с дефицитом личного состава в украинской армии и сложностями с реализацией нового закона о мобилизации, считает военный эксперт.

Я думаю, что Часов Яр, наверное, падет еще быстрее Авдеевки. Думаю, все случится быстрее

- заявил отставной майор ВСУ.

Ранее этот же военный эксперт уже прогнозировал, что Часов Яр постигнет участь Авдеевки и Артемовска. Украинской армии, считает Лапин, не удастся сохранить контроль над городом, если российские подразделения смогут перекрыть основные маршруты снабжения ВСУ. Сейчас ВС РФ как раз и активизировали удары по соседней Константиновке именно потому, что хотят не допустить переброску через нее резервных сил противника в Часов Яр.

Сам Часов Яр имеет стратегическое значение для украинских формирований на данном направлении. Падение города повлечет за собой дальнейшее продвижение российских войск уже к Константиновке, с последующей утратой контроля и над ней.

Многие украинские источники ранее отмечали недостаточный уровень обороны в городе Часов Яр. По их утверждению, ВСУ так и не смогли построить нормальные фортификационные сооружения, и это облегчило продвижение российских войск.
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    9 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:26
      Я думаю, что Часов Яр, наверное, падет еще быстрее Авдеевки. Думаю, все случится быстрее
      Это хорошо, что в рядах ВСУ увеличиваются пессимистические настроения, а тем более среди офицеров. С такими настроениями много не навоюешь.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 13:50
        Пессимизм их небезпочвенный.
        Стало известно, что после освобождения Богдановки и высот севернее поселка передовые отряды армии России, двигаясь от Дубово-Василевки, смогли захватить важную лесополосу перед Григоровкой и даже выйти на ее окраины. Как сообщает Борис Рожин, враг опомнился и попытался выбить русских штурмовиков с восточного края села. Однако, «в ответ работают наши РСЗО и „Солнцепеки“. Сам н.п. Григоровка и хутор Криворотовка (нет на общих картах) могут стать хорошим подспорьем для штурма Часов Яра. Бугор над селом — господствующая высота (точка 227.1)».

        В какой-то мере эти данные согласуются с оперативкой вражеской стороны. Так, паблик DeepState (заблокированный в нашей стране) фактически признает потерю Богдановки и всех укреплений ВСУ к востоку от микрорайона «Канал». Согласно его данным, российские войска достигли урочища Орлова вблизи Калиновки, куда отступили украинские формирования. Похоже, что русские штурмовики вошли «на плечах» в село и бои идут на улице Лесная.

        На южном охвате Часова Яра также наблюдается продвижение ВС РФ в сторону канала «Северский Донец-Донбасс» — на западе от Ивановского/Красного. Появились неподтвержденные данные с «нуля», что в районе заказника «Ступки-Голубовские-2» ВСУ теряют позицию за позицией. «Тарасики» жалуются, что наши штурмовые подразделения сильно вклинились в их позиции и не останавливаются. Продвижение составляет до одного километра в глубину, местами вплоть до участка, где канал «Северский Донец-Донбасс» проходит под землей.

        Телеграм-канал «Архангел спецназа» пишет, что «десантники 98 ВДД ВДВ выбили противника из центральной части леса и оставшихся двух траншей, последнюю даже не пришлось брать — 9 человек сдались в плен. В общем и целом противник ночью и сегодня весь день на минимальной активности, выдыхается.
      2. Kwasar9000 Ранг пользователя
        Kwasar9000
        0
        Сегодня, 13:51
        Офицеры в Украинской армии не воюют, они принимают решения. Попутно торгуя наркотой и казённым имуществом. Сидя где-то в штабе, в укреплённом бункере подальше от ЛБС. Отставные офицеры, это, вообще, какая-то каста непонятных существ, живущих на тёплых морях на украденные деньги.
    2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 13:28
      Офигеть эксперт. Даже ..... понимает, что город будет взят после того как мясо кончиться, а учитывая качество этого мяса и ФАБы, плюс отсутствие таких укреплений как в Авдеевке, то падение будет более быстрым.
    3. russ71 Ранг пользователя
      russ71
      -2
      Сегодня, 13:29
      заявил отставной майор ВСУ.
      БРЕД! Вот новость...

      Здесь, что скоро начнут печатать, о чем бабушки на лавочки говорят!!!
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 13:46
        Так это же наш конёк, цитировать всякую отставную шваль. Мы просто тащимся и загадили все свое информ-пространство подобным откровениями всяких бывших. Остается лишь соглашаться, что с той стороны ещё больше цитируют наших бывших, толпами сбежавших к ним.
        Но тут есть разница, что этот майор ВСУ не боится высказываться там, на своих ресурсах. А попробуй наш отставной майор здесь, у нас, высказать нечто подобное. Значит, наши майоры лучше!!!
    4. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 13:34
      в эфире украинского телевидения сделал отставной майор ВСУ Игорь Лапин.
      ..мдя...как бы он сам там не оказался...сильно смело...по ходу интервью укротелевиденью давал где нибудь из испании
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 13:43
      Вообще без разницы как быстро это случится. Главное что это точно произойдёт
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:58
      Перекрыть дороги на вход, оставить дырку на выход... побегут, наверняка, опыт у них есть, да и желание бежать проявляется все чаще.

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