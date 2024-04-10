Си Цзиньпин: Нет силы, способной разделить Тайвань и материковый Китай
Китай продолжает рассматривать в качестве единственного будущего для Тайваня его воссоединение со страной. Это следует из заявления председателя КНР Си Цзиньпина на встрече с бывшим руководителем администрации Тайваня Ма Инцзю.
Глава китайского государства дал понять, что относится к Тайваню как неотделимой части страны, вне зависимости от текущей политической ситуации на острове.
- заявил Си Цзиньпин.
Перед этим, во время беседы с президентом США Джо Байденом по телефону, Си Цзиньпин назвал ситуацию вокруг Тайваня «красной линией» в китайско-американских отношениях. Он подчеркнул, что данную линию не следует пересекать. Впрочем, и сам Байден ранее заявлял, что США не поддерживают идею «независимости Тайваня». Си Цзиньпин высоко оценил данное заявление американского президента.
При этом США не исключают вероятность проведения Китаем военной операции по присоединению острова. Это может произойти примерно в 2027 году. По крайней мере, именно такой прогноз делали высокопоставленные американские военные, анализируя ситуацию вокруг Тайваня и темпы модернизации Народно-освободительной армии Китая.
Впрочем, другие эксперты утверждают, что Китай вряд ли станет действовать исключительно силовыми методами в вопросе присоединения Тайваня. Не исключено, что присоединить остров Пекин попытается посредством экономической блокады и одновременно прокитайских выступлений в Тайбэе и других городах Тайваня, делая опору на лояльные КНР политические силы этой частично признанной республики.
- kremlin.ru
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