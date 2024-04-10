Власти Чехии позволили более 150 наёмникам отправиться воевать на стороне ВСУ
Более 150 граждан Чехии официально присоединились к украинской армии и принимали участие в вооруженном конфликте на Украине. Об этом сообщает чешская пресса.
Как известно, участвовать в украинском вооруженном конфликте граждане Чехии могут при наличии соответствующего разрешения от главы государства. Указанные выше более 150 наемников данные согласия имели – их дали или действующий президент Петр Павел, или предыдущий глава государства Милош Земан.
Чешские СМИ подчеркивают, что количество граждан страны, участвующих в украинском вооруженном конфликте, в будущем может только вырасти. Тем более, что сейчас Прага собирается намного упростить процесс выдачи разрешений гражданам страны присоединяться к украинской армии.
Украинский режим заинтересован в привлечении иностранных наемников. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, наличие на вооружении ВСУ иностранной военной техники в большом количестве требует и наличия специалистов, хорошо с ней знакомых и способных ее обслуживать.
Во-вторых, в рядах украинской армии наблюдается нарастающий дефицит личного состава, особенно если говорить об опытных и мотивированных военнослужащих.
За счет наемников из других государств командование ВСУ рассчитывает компенсировать нехватку профессиональных военных. Чехия не лидирует по количеству отправленных наемников, но даже чешская пресса признает, что для такой небольшой страны количество ее граждан, воюющих в составе украинской армии, достаточно велико.
- Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
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