Власти Чехии позволили более 150 наёмникам отправиться воевать на стороне ВСУ

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Власти Чехии позволили более 150 наёмникам отправиться воевать на стороне ВСУ

Более 150 граждан Чехии официально присоединились к украинской армии и принимали участие в вооруженном конфликте на Украине. Об этом сообщает чешская пресса.

Как известно, участвовать в украинском вооруженном конфликте граждане Чехии могут при наличии соответствующего разрешения от главы государства. Указанные выше более 150 наемников данные согласия имели – их дали или действующий президент Петр Павел, или предыдущий глава государства Милош Земан.

Чешские СМИ подчеркивают, что количество граждан страны, участвующих в украинском вооруженном конфликте, в будущем может только вырасти. Тем более, что сейчас Прага собирается намного упростить процесс выдачи разрешений гражданам страны присоединяться к украинской армии.

Украинский режим заинтересован в привлечении иностранных наемников. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, наличие на вооружении ВСУ иностранной военной техники в большом количестве требует и наличия специалистов, хорошо с ней знакомых и способных ее обслуживать.

Во-вторых, в рядах украинской армии наблюдается нарастающий дефицит личного состава, особенно если говорить об опытных и мотивированных военнослужащих.

За счет наемников из других государств командование ВСУ рассчитывает компенсировать нехватку профессиональных военных. Чехия не лидирует по количеству отправленных наемников, но даже чешская пресса признает, что для такой небольшой страны количество ее граждан, воюющих в составе украинской армии, достаточно велико.
  • Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic
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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:46
    «Власти Чехии позволили более 150 наёмникам отправиться воевать на стороне ВСУ» —

    «... По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому - не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!
    ---
    Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают...»
    ---
    Ф.М.Достоевский
  2. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 13:48
    """Во-вторых, в рядах украинской армии наблюдается нарастающий дефицит личного состава, особенно если говорить об опытных и мотивированных военнослужащих."""

    А у чехов то откуда опытные военнослужащие? В Контрстрайк играть и морды как в Коммандо разрисовывать - мало для опыта. Ничем они там от укропского мяса отличаться не будут.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Уарабей
      Ничем они там от укропского мяса отличаться не будут.

      "Земле ей все едино, апатиты иль навоз"!
  3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 13:51
    чехом больше чехом меньше....всё равно ..для них поездка в один конец...фишка в том что все предыдущие наёмники окончили спой путь в боях на внау...и это понравилось правительствам запада....потому как это было отмороженное отребье
  4. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 13:52
    Мне кажется наемников нужно возвращать в полиэтиленовых мешках укладывая у ворот посольств, гражданами которых наемники являются и каждый акт укладывания освещать в прессе.

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