Второй морской транспорт вооружения «Владимир Пялов» проекта 20360М выведен из эллинга для достройки

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Второй морской транспорт вооружения «Владимир Пялов» проекта 20360М выведен из эллинга для достройки

Второй морской транспорт вооружения проекта 20360М "Владимир Пялов" выведен из эллинга судостроительного завода "Вымпел" и поставлен на открытый стапель. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, на открытом стапеле на судне будет проведен монтаж верхнего яруса надстройки, после чего транспорт будет спущен на воду для достройки. Основные работы на нем проведены, все крупногабаритное оборудование установлено, выполнены окрасочные и изолировочные работы внутри судна, ведётся монтаж судовых систем, оборудуются грузовые трюмы.



Рыбинский судостроительный завод "Вымпел" заложил два морских транспорта вооружения проекта 20360М в рамках контракта с Минобороны от марта 2016 года. Изначально планировалось, что оба судна будут переданы флоту в 2019 и 2020 годах, но сроки были сдвинуты сильно вправо.


На сегодняшний день головной транспорт вооружения "Геннадий Дмитриев", заложенный 5 мая 2017 года, находится на достроечной базе в Севастополе, куда он был отправлен в июне 2022 года. Он войдет в состав Черноморского флота. Второй транспорт вооружения "Владимир Пялов" был заложен 15 марта 2018 года и в настоящее время только готовится к спуску на воду. Сроки передачи в состав Балтийского флота не называются.

Морские транспорты вооружения проекта 20360М разработаны КБ "Вымпел" (Нижний Новгород) на базе проекта 20360 "Дубняк" с учетом требований Минобороны. Судно имеет ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадку для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъёмностью 20 тонн и носовую вертолётную посадочную площадку. Имеется носовое подруливающее устройство.

Назначение - прием с причалов и передача на надводные корабли и подводные лодки боеприпасов в пунктах базирования и в открытом море. Водоизмещение стандартное - 3205 тонн, полное - 3627 тонн. Длина наибольшая - 77,8 метра, ширина наибольшая - 15,8 метра, осадка - 4 метра. Экономическая скорость 12 узлов. Дальность плавания - 3000 миль. Автономность (по запасам провизии) - 30 суток.
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    2 комментария
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    1. faiver Ранг пользователя
      faiver
      0
      Сегодня, 13:53
      шесть лет (рука-лицо), и еще неизвестно сколько достраивать будут.....
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:57
      «Владимир Пялов» проекта 20360М выведен из эллинга для достройки

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