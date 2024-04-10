Адвокаты экс-министра обороны ДНР Стрелкова просят направить его воевать в зону спецоперации
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Защитники бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) собираются подать прошение об отправке его в зону проведения специальной военной операции на военную службу в одну из частей российской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова.
Ранее один из лидеров Русской весны 2014 года получил четыре года лишения свободы по обвинению в экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК). До этого он неоднократно выступал с резкой критикой руководства страны и военного ведомства из-за событий на фронте.
Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует
Отправка Стрелкова на фронт станет возможной в том случае, если он будет помилован президентом Российской Федерацией с последующим снятием с него судимости, либо если суд апелляционной инстанции примет решение об отмене приговора, вынесенного экс-министру обороны ДНР. Но для принятия одного из таких решений потребуется приложить немало усилий.
Напомним, что ранее Стрелков, еще будучи на свободе, пытался записаться добровольцем на фронт для участия в специальной военной операции, но заявлял, что ему создавали для этого препятствия.
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