Адвокаты экс-министра обороны ДНР Стрелкова просят направить его воевать в зону спецоперации

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Адвокаты экс-министра обороны ДНР Стрелкова просят направить его воевать в зону спецоперации

Защитники бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) собираются подать прошение об отправке его в зону проведения специальной военной операции на военную службу в одну из частей российской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова.

Ранее один из лидеров Русской весны 2014 года получил четыре года лишения свободы по обвинению в экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК). До этого он неоднократно выступал с резкой критикой руководства страны и военного ведомства из-за событий на фронте.

Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует

- цитирует РБК слова адвоката Молохова.

Отправка Стрелкова на фронт станет возможной в том случае, если он будет помилован президентом Российской Федерацией с последующим снятием с него судимости, либо если суд апелляционной инстанции примет решение об отмене приговора, вынесенного экс-министру обороны ДНР. Но для принятия одного из таких решений потребуется приложить немало усилий.

Напомним, что ранее Стрелков, еще будучи на свободе, пытался записаться добровольцем на фронт для участия в специальной военной операции, но заявлял, что ему создавали для этого препятствия.
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    81 комментарий
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      -13
      Сегодня, 14:28
      Он же там воевал после 2014 уже в СВО и, что пять.
      Ну если в плен попадёт, то противная сторона будет очень рада так, что даже по этому его нельзя туда пускать.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +11
        Сегодня, 14:31
        Никто Стрелка на фронт не пустит.
        Народные командиры никому не нужны.
        1. antchar
          antchar
          -7
          Сегодня, 14:37
          Интересно! А вы найдете командира, который возьмет в подчинение
          этого субъекта. Ну разве что под угрозой расстрела!
          1. VladimirNET Ранг пользователя
            VladimirNET
            +2
            Сегодня, 14:51
            Цитата: antchar
            А вы найдете командира, который возьмет в подчинение Стрелкова

            Потому что боевого опыта у него - побольше, чем у этих командиров.
            1. Egeny Ранг пользователя
              Egeny
              -11
              Сегодня, 15:10
              Вы верите в его "боевой" опыт?)
            2. ИванИванов Ранг пользователя
              ИванИванов
              +6
              Сегодня, 15:13
              Противоречивая личность конечно. С одной стороны явно идейный и вещи говорит часто справедливые (если эмоции отбросить), зайти в Славянск не побоялся, хотя народу с ним было мало и опыт у него имеется. С другой - испортил отношения со многими донецкими, вполне уважаемыми людьми. С тем же Захарченко. Его послушать - хороших почти нет. Вот и взвешивай.
          2. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            -14
            Сегодня, 15:09
            Вы правы, не найдётся, кому нужен такой "опытный", который сдал Славянск и последнее время бухтевший, что всё не так: страна не та, народ не тот и Темнейший темнит не туда.)
            1. Гардамир Ранг пользователя
              Гардамир
              +11
              Сегодня, 15:35
              Напомните кто сдал Херсон.
              1. Egeny Ранг пользователя
                Egeny
                -1
                Сегодня, 17:02
                ...и старую церковь тоже?)
          3. SEVERIN Ранг пользователя
            SEVERIN
            +5
            Сегодня, 16:18
            antchar
            -6
            Сегодня, 14:37
            Новый
            Интересно! А вы найдете командира, который возьмет в подчинение
            этого субъекта. Ну разве что под угрозой расстрела!
            - Это не субъект, а герой ЛДНР! А вот ты - субьек!
          4. Alex20042004 Ранг пользователя
            Alex20042004
            -3
            Сегодня, 16:18
            Мой интерес к Стрелкову (Гиркину) был потерян после просмотра диалога Гардона и Стрелкова.
            К сожалению, создалось только одно впечатление, что Стрелков потерял к себе уважение.
            Вот так - взлёт и падение в гав_о.
            1. SEVERIN Ранг пользователя
              SEVERIN
              +4
              Сегодня, 16:38
              Гордон специалист по болтовне, Стрелков вояка - вот в чем разница.
          5. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            +1
            Сегодня, 16:46
            Цитата: antchar
            Интересно! А вы найдете командира, который возьмет в подчинение
            этого субъекта. Ну разве что под угрозой расстрела!

            Уже. Командир одной из в/ч на Донбассе готов хоть сейчас дать Стрелкову взвод, для начала, а там куда кривая выведет...
        2. Canecat Ранг пользователя
          Canecat
          -12
          Сегодня, 15:40
          Народные командиры никому не нужны.

          Перестаньте уже лепить из него героя-мученника. Давайте глядеть на вещи реально. Даже если все сложится и ему дадут "добро", больше взвода ему не дадут.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 14:51
        Вероятность получить пулю все таки меньше чем вероятность смерти от закупорки вен..
    2. Alex66 Ранг пользователя
      Alex66
      +12
      Сегодня, 14:30
      Довольно странно не использовать опыт и желание Стрелкова участвовать в боевых действиях. Боятся что и дальше будет озвучивать свое мнение не совпадающее с официальным.
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        -17
        Сегодня, 15:15
        Не нужно сравнивать этого Гиркина с Пригожиным: из него командир как из некой субстанции пуля.)
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +13
          Сегодня, 15:25
          Не нужно сравнивать этого Гиркина с Пригожиным:

          Вы правы не нужно... Боевой офицер и эффективный менеджер... Небо и земля...
        2. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 16:52
          Цитата: Egeny
          Не нужно сравнивать этого Гиркина с Пригожиным: из него командир как из некой субстанции пуля.)

          Право слово, не на том вы сайте прописались! Откройте свой ротик перед теми, кто под его командованием оборонял Донбасс, скажите свои словишки перед героями Славянска...
          А тут по клаве стучать - не мешки ворочать!
          1. Egeny Ранг пользователя
            Egeny
            -2
            Сегодня, 17:06
            Вам не мешало бы свой ротик закрыть и зубки почистить, пахнет..)
            1. isv000 Ранг пользователя
              isv000
              +1
              Сегодня, 17:09
              Фи, мадам, какой жаргон! Вы, часом, не на Ленинградке стажировались?! Или на Троещине в Кукуеве?!. tongue
              1. Egeny Ранг пользователя
                Egeny
                -1
                Сегодня, 17:11
                это не вы служили денщиком у Гиркина? Сапоги лизали?
                1. isv000 Ранг пользователя
                  isv000
                  -1
                  Сегодня, 17:13
                  Был бы горд воевать под его началом, держать оборону за "бронепоездом", уничтожать мразей типа вашей ципсоты!
                  1. Egeny Ранг пользователя
                    Egeny
                    +1
                    Сегодня, 17:16
                    ты бы аккуратней насчёт "мразей типа своей ципсоты!", сам, небось, из кукуева верещишь.)
                    1. isv000 Ранг пользователя
                      isv000
                      -1
                      Сегодня, 17:17
                      Отвянь, вша!..................................................... .
                      1. Egeny Ранг пользователя
                        Egeny
                        +1
                        Сегодня, 17:17
                        Взаимно, надоел......
    3. russ71 Ранг пользователя
      russ71
      +18
      Сегодня, 14:30
      получил четыре года лишения свободы по обвинению в экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК). До этого он неоднократно выступал с резкой критикой руководства страны и военного ведомства из-за событий на фронте.

      Думаю, что всем понятно за ЧТО именно он получил СРОК!...
      При том, что сам процесс был засекречен... с чего бы интересно???
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        -4
        Сегодня, 14:46
        Цитата: russ71
        за ЧТО именно он получил СРОК!...

        В Великую Отечественную зекам разрешили кровью искупить свою вину, но не всем, такого права лишались осуждённые по 58 ст. У Вагнера воевали осужденные за тяжкие преступления, об воевавших осуждённых "экстремистах" ничего не слышал. История говорят идёт по спирали. hi
        1. bandabas Ранг пользователя
          bandabas
          +2
          Сегодня, 15:33
          Обычный пример- г-жа Матвиенко. Рука рука руку мажет.
          https://www.rbc.ru/politics/07/04/2024/6612522a9a79478e4fc75150
      2. bandabas Ранг пользователя
        bandabas
        +12
        Сегодня, 14:46
        "При том, что сам процесс был засекречен... с чего бы интересно???". . Секрет Полишенеля... Еще на шесть лет. Гвардия ЕБН и Собчака рулит. "Комсомольцы-добровольцы"... Сколько их вылезло в конце 80-х, начале 90-х. Имя им- ЛЕГИОН hi .
    4. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:30
      Стрелкова просят направить его воевать в зону спецоперации
      Он начинал, ему и заканчивать !
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +5
        Сегодня, 14:41
        Вспомните, как здесь на ВО в 14м году его в президенты прочили. Какие дифирамбы пели... А герой он и есть герой.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +9
        Сегодня, 14:52
        Он начинал, ему и заканчивать

        Вы правы. Это его "дитя"... Очень велика вероятность, что без него Русская весна была бы подавлена, в критические моменты 2014 года. Как это было в Харькове и Одессе.
      3. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 16:56
        Цитата: Uncle Lee
        Стрелкова просят направить его воевать в зону спецоперации
        Он начинал, ему и заканчивать !

        Большой грех не дать ему войти в Славянск с Победой! И во Львов...
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      -1
      Сегодня, 14:32
      Он судя по всему, человек очень идейный и будет придерживаться своего видения. Мне кажется в его случае, если вдруг выйдет, проще покинуть Россию, т.к он ничего не сделает против системы, только дров наломает.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +15
        Сегодня, 14:40
        Цитата: МятныйПряник
        если вдруг выйдет, проще покинуть Россию, т.к он ничего не сделает против системы, только дров наломает

        Он никогда не покинет Россию. Это вам не Макаревич и Ко
      2. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        +5
        Сегодня, 14:41
        как же он может покинуть Россию, если он действительно идейный?
        1. МятныйПряник Ранг пользователя
          МятныйПряник
          +1
          Сегодня, 14:43
          Не знаю. Если упрётся рогом и опять бузить начнёт, только хуже себе сделает. request
          1. VladimirNET Ранг пользователя
            VladimirNET
            +2
            Сегодня, 14:53
            на войне - команды исполняют...
          2. владимир 290 Ранг пользователя
            владимир 290
            -1
            Сегодня, 16:39
            то что хуже может быть - это так, но уезжать он не будет - это против его убеждений.
            С одной стороны если человек хочет оказать посильную помощь армии, то пусть воюет. С другой стороны сможет ли по здоровью? Ну и если сможет, то не завидую командиру у которого он будет служить и его сослуживцам, может лишнего им достаться.
      3. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +10
        Сегодня, 14:47
        Цитата: МятныйПряник
        проще покинуть Россию,

        Его там ждет срок за МН-17 !
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          -3
          Сегодня, 14:57
          А что с МН-17? Что расследование как то сдулось.....
          1. Uncle Lee Ранг пользователя
            Uncle Lee
            +5
            Сегодня, 14:59
            Цитата: Zaurbek
            А что с МН-17

            Повесили на Стрелкова .
            1. Zaurbek Ранг пользователя
              Zaurbek
              -3
              Сегодня, 15:08
              Я помню там пара тройка людей было из серии - по информации из соцсетей.
              1. isv000 Ранг пользователя
                isv000
                +1
                Сегодня, 16:58
                Цитата: Zaurbek
                Я помню там пара тройка людей было из серии - по информации из соцсетей.

                Ну, раз из соцсетей, тогда да, конечно!..
        2. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 17:31
          Там он много всякого удобного им наговорит его не только оправдают еще и место в гейропе дадут у власти.
      4. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        +5
        Сегодня, 15:14
        Цитата: МятныйПряник
        Мне кажется в его случае, если вдруг выйдет, проще покинуть Россию

        Вот тогда его точно украинцы найдут. И в тюрьму не посадят. Стрелкову некуда ехать. Там он враг, а здесь "экстремист".
      5. Себенза Ранг пользователя
        Себенза
        +1
        Сегодня, 17:09
        Патриот,как не звучит это пафосно.Никогда не покинет свою Родину.
    6. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      -11
      Сегодня, 14:32
      Хорошо выглядит. Побелел, помолодел
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 14:36
        Хорошо выглядит. Побелел, помолодел

        Фото иллюстративное...
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +5
          Сегодня, 14:44
          Цитата: Msi
          Фото иллюстративное...

          Ну, да. Зато как Медведчука представляли, бедного, несчастного, замученного. А тут просто герой.
    7. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -9
      Сегодня, 14:37
      А супруга Стрелкова согласна с предложением его адвокатов?
      Помнится в момент проведения Ограниченной мобилизации она заявляла, что никуда она его не отпустит.
      Сам Стрелков, в момент ареста, заявлял: "Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени."
      Нужен ли на фронте такой вояка?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +10
        Сегодня, 14:42
        Цитата: alystan
        Сам Стрелков, в момент ареста, заявлял: "Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени."

        Он человек действия. Во времена ВОВ многие имели и язвы, и стенокардию, однако на фронте куда только эти болячки девались.
        1. Комментарий был удален.
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 14:48
          Во времена ВОВ многие имели и язвы, и стенокардию

          Вы правы. Люди погружаться с головой и забывают о своих болячках...
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 17:01
        Цитата: alystan
        Нужен ли на фронте такой вояка?

        Бригадным замполитом вполне себе справится.Министром обороны вытянул и здесь не оплошает!
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 17:18
          Боюсь, что он может оказаться кем-то сродни нач. ГШ. Особенно в начале СВО.
          Сейчас что-то его не слышно и не видно. Может и успехи последних дней с этим связаны?
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 17:35
          Вспомнил и освежил в записях события того времени, когда Гиркин был министром...

          Не помните, как Стрелков без приказа оставил Славянск. После которого в одночасье были сданы Краматорск, Константиновка, Дебальцево и др. н/п. Это было в ДНР.

          А после нго отступления уже в ЛНР местному ополчению пришлось оставлять Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и отходить в Алчевск.

          Под угрозой захвата в тот момент оказались и Донецк с Луганском. Стрелков же был готов сдать и сам Донецк и вывести войска на территорию России. К счастью, этого не случилось. А если бы Стрелков не оставил Карловку, то можно было избежать многих смертей среди гражданского населения Донецка. После Карловки украинская армия с легкостью овледела Авдеевкой и Песками, откуда долгие восемь лет вела обстрел Донецка и его окрестностей.
      3. Себенза Ранг пользователя
        Себенза
        0
        Сегодня, 17:13
        А он в штурма собрался или на С-60 заряжающим?
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 17:20
          Преподавателем. Русскому будет х охлов учить, и американцев петь гимн России!
    8. vol46an Ранг пользователя
      vol46an
      +6
      Сегодня, 14:42
      Неплохо бы патриотам отбросить амбиции и объединиться ради Родины и ради победы.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +4
        Сегодня, 14:45
        Неплохо бы патриотам отбросить амбиции и объединиться ради Родины и ради победы.

        Неплохо... Это зло быстро объединяется... А патриоты они такие, готовы за формулировки перегрызть друг другу горло....
    9. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -14
      Сегодня, 14:50
      Не могу понять: его пиарят или антипиарят? Шёл/ не шёл, хотел/ не хотел... Мог бы просто собрать отряд соратников и в бой. Времени было уйма. Мог бы военкоров. Не понимаю, сколько лет читаю, что он рвётся на фронт, его не берут. Может, просто, дело в нём самом, а не в давлении? Кстати, заранее, что б мне тут не закидывали ярлыки его почитатели и не почитатели_ мне он неинтересен. Мне просто не понятно.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +6
        Сегодня, 14:57
        Мог бы просто собрать отряд соратников и в бой.

        Мог бы военкоров.

        У вас фамилия случайно не Смехопанорамян...???
        Не понимаю

        Вот это самое главное в вашем комментарии...
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -10
          Сегодня, 14:59
          Вот таких персонажей прошу избавить меня от их "высочайшего" внимания к моей скромной персоне.
          Кстати, коллега, фамилию не трогать, не вашего ума дело.
      2. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        +7
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Фаталист
        Мог бы просто собрать отряд соратников и в бой.

        Партизаном что ли? Ну вы и выдумщик! Если бы мог, то сделал бы. А то что он мог и делал, он это делом доказывал не единожды.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          -6
          Сегодня, 15:24
          Очень информативно, no mersi. Ещё раз, свои ярлыки держим при себе, диванные маршаллы. А по существу?..
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -2
      Сегодня, 14:51
      Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует

      - цитирует РБК слова адвоката Молохова.
      Опрометчивое решение со стороны Стрелкова, очень опрометчивое. Меня терзают смутные сомнения, очень смутные относительно того что продолжительность существования Стрелкова будет продолжительной. Лучше бы пересмотрел бы своё решение. Там только Стрелкова не хватает ...
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +3
        Сегодня, 15:01
        Лучше бы пересмотрел бы своё решение.

        ... Каждый выбирает для себя
        женщину, религию, дорогу.
        Дьяволу служить или пророку —
        каждый выбирает для себя... (Ю. Левитанский)
        Если сам решил, пусть воюет...
    11. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      -20
      Сегодня, 15:04
      Только рядовым в ЧВК. Этот человек подлец. Он шумно вошёл в Славянск. Под гром литавр и СМИ и
      трусливо смылся. По-тихому. Не провёл эвакуации людей. Нацисты зашли и начались, посадки в тюрьмы и расстрелы. Без разрешения оставил Славянск, без разрешения оставил другой город, который ему доверили, открыв тем самым путь на Донецк. Трусливо сбежал из Донецка... Затем так же трусливо бросил Донецк. Его, по тихому слинявшему, остановили в 200 км от Донецка. В Шахтёрске.. Где он нагло заявил "А что я умирать должен?". Пусть это "реконструктор" занимается своими "реконструкциями и не лезет к живым людям. Им тоже хочется выжить на этой войне.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        -15
        Сегодня, 15:07
        Вооот. Уже интересно. А то тут все ему оды читают, я вот его толком и не помню при "Русской Весне".
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +5
        Сегодня, 15:19
        По-тихому. Не провёл эвакуации людей. Нацисты зашли и начались, посадки в тюрьмы и расстрелы. Без разрешения оставил Славянск,

        Да уж... Вроде ещё не пятница и даже не вечер...
        ... Капусточка конечно дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски...(х/ф Ширли - Мырли).
      3. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        +13
        Сегодня, 15:25
        Цитата: Olga Taschilina
        Он шумно вошёл в Славянск. Под гром литавр и СМИ и
        трусливо смылся.

        А вы при этом похоже непосредственно присутствовали! Или Соловья насмотрелись?

        Если бы Стрелков был трус, то войнам не мотался бы!
      4. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +11
        Сегодня, 15:50
        Да тут люди Херсоны сдают, и ничего всё равно енералиссимусы
    12. brodyaga Ранг пользователя
      brodyaga
      -5
      Сегодня, 15:40
      Отстирывание в зоне СВО вошло в моду.
    13. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +6
      Сегодня, 15:41
      Ага. Щас. Не для того сажали. Чтоб запросто отпускать. Любой кто, даже гипотетически метил на место Путина, плохо заканчивал. А тут, помнится и фуражки путинским ганнибалам асфальтировал... Прямо говорил, что нужна тероборона, в приграничье, про мобилизацию, чуть ли не на следующий день после начала СВО. Сколько жизней сохранили б если к нему прислушались бы.. Но кодла не прощает таких, как Игорь Иваныч. Им достаточно обделанных штанов из за Пригожина.
      1. Goscha Ранг пользователя
        Goscha
        0
        Сегодня, 17:39
        Ага. Щас. Не для того сажали. Чтоб запросто отпускать. Любой кто, даже гипотетически метил на место Путина, плохо заканчивал. А тут, помнится и фуражки путинским ганнибалам асфальтировал... Прямо говорил, что нужна тероборона, в приграничье, про мобилизацию, чуть ли не на следующий день после начала СВО. Сколько жизней сохранили б если к нему прислушались бы.. Но кодла не прощает таких, как Игорь Иваныч. Им достаточно обделанных штанов из за Пригожина.
        Простить то они могут, и даже отправить на фронт, а вот там всякое может случиться. .. Вариантов масса, - от ,, дружественной ракеты " до хохлятской ДРГ.
    14. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +5
      Сегодня, 16:08
      Всяких отморозков, киллеров типа банды Цапка пожалуйста, а этого точно нет. Не факт, что вообще когда-то выйдет теперь.
    15. РМТ Ранг пользователя
      РМТ
      +4
      Сегодня, 16:16
      "Отправка Стрелкова на фронт станет возможной в том случае, если он будет помилован президентом Российской Федерацией с последующим снятием с него судимости, либо если суд апелляционной инстанции примет решение об отмене приговора"
      С такими требованиями он никогда на фронте не окажется.
    16. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +4
      Сегодня, 16:42
      Если Стрелков будет помилован то он снова должен стать настоящим полковником, причём ФСБ, хоть и в запасе и, при заключении контракта, ему и должность должна быть подобрана соответствующая!
      По мне так Верховному пора поставить точку в этом цирке с конями и отдать должное Герою Донбасса, выведшему из окружения сотни бойцов ЛДНР...
    17. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      -2
      Сегодня, 16:58
      Командовпть батальонном паникеров и всепропальщиков? laughing
    18. Goscha Ранг пользователя
      Goscha
      0
      Сегодня, 17:15
      Взводным, в окопы? Мне кажется, такими аналитиками нельзя разбрасываться, тем более, что многое из его прогнозов сбылось.С другой стороны, если операцией рулят не военные, а политики, любой аналитик будет не у дел. Этой власти Стрелковы не нужны...

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