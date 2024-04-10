Опубликованы кадры американских топливозаправщиков Oshkosh на вооружении ВСУ

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Опубликованы кадры американских топливозаправщиков Oshkosh на вооружении ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены довольно редкие для украинского театра военных действий американские топливозаправщики Oshkosh HEMTT M978 A4 8x8, поставленные ВСУ странами НАТО.

В кадр попали как минимум три единицы этой техники. Однако, при этом стоит отметить, что американские топливозаправщики не оборудованы даже простейшими противодронными решетками, что делает их уязвимыми не только для ударов артиллерии, но и для атак обычных FPV-дронов.






Oshkosh HEMTT M978 A4 является версией тяжелых грузовиков Oshkosh HEMTT A4, предназначенной для заправки техники топливом. Тактический грузовик спроектирован с учетом возможности использования в полевых условиях. Топливозаправщики этого типа способны перевозить более десяти тысяч литров топлива. Кроме того, этот топливозаправщик обладает улучшенной подвеской, мощной трансмиссией и бронированной кабиной.

Между тем, не исключено, что уже в ближайшее время ВСУ могут столкнуться с острой нехваткой топливо. Из-за создавшегося вследствие уничтожения значительной части электростанций недостатка энергетических мощностей возможен частичный переход энергосистемы страны на использование нефтепродуктов, что неминуемо приведет к удорожанию логистики и дефициту топлива, что отразится на и без того стремительно снижающейся боеспособности украинской армии.

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    19 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 15:05
      «Американские топливозаправщики не оборудованы даже простейшими противодронными решётками, что делает их уязвимыми» —

      — Надо "уязвить" по-быстрому ...
    2. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +5
      Сегодня, 15:07
      Не понимаю, что означает нововведенное модное слово ТАКТИЧЕСКИЙ грузовик?
      А что есть еще стратегический грузовик?
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +1
        Сегодня, 15:40
        Имеется в виду, грузовик используемый в армии.
        1. Neo-9947 Ранг пользователя
          Neo-9947
          +3
          Сегодня, 15:57
          Понятно.
          А я то считал, что грузовик используемый в армии называется армейский грузовик.
          1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
            S.K.Vichyakow
            +3
            Сегодня, 16:25
            Это у нас так называется. А в США-тактический грузовик.
      2. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        0
        Сегодня, 16:42
        так и брюки и ножи и прочее сейчас тактические, я тоже всегда бумал круто же стратегические брюки wink
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 15:09
      Цель, просто цель....
      Найдут и сожгут, как и прочие "дрова"...
      Костёр большой, дров надо много.
    4. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +3
      Сегодня, 15:14
      Я думаю, что банально закончились КРАЗы и другое наследие кровавого режима коммунистов...
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 15:29
        Или как вариант, капиталистическая помощь, когда под такую заваруху можно загнать что угодно и по выгодной цене.
      2. Баюн Ранг пользователя
        Баюн
        +1
        Сегодня, 15:35
        Как версия, в них есть какие-то приблуды или бачки с топливными спецприсадками для заправки Абрашек и Химер. Не удивлюсь, если некоторую американскую технику нельзя заправить на обычной заправке.
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          0
          Сегодня, 15:46
          На Химерах гражданский дизель...На бывших абрамсах керосин/дизель
    5. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 15:19
      Передал Запад технику значит надо использовать. Техника, в принципе, не плохая.
    6. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Сегодня, 15:31
      В кадр попали как минимум три единицы этой техники.

      Будем надеяться что и в прицел скоро попадут...
    7. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 16:02
      Этот Ошкош одноклассник Камаз 8х8 или БАЗ 8х8?
    8. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:03
      Жирная цель. Надо употребить в плане попадания... Красиво сгорит.
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:23
      А чего нам их разглядывать-чудо, что ли, какое?-пусть их дроны рассматривают-перед ударом
    10. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 16:30
      А с чего у них топляк то кончится, гражданский сектор и сельхоз усох, наоборот должно высвободится.
    11. turcom Ранг пользователя
      turcom
      0
      Сегодня, 16:47
      Ну что же, прекрасные цели для дронов.
    12. Berkut752 Ранг пользователя
      Berkut752
      0
      Сегодня, 16:55
      Посмотрел ролик, классно всё же исполняют песни. Веселые, светлая музыка, но народ ТУПОЙ и ТЁМНЫЙ, а ж жуть. А ведь это РУССКИЕ, зомбированные люди. Нет такой нации украинец, ОКРАИНА РОССИИ, ЕСТЬ .

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