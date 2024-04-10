Представитель командования ВСУ заявила, что Украине надо готовиться к призыву женщин на военную службу

Поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны

На Украине следует реализовать израильскую концепцию строительства вооруженных сил с призывом женщин на военную службу. С таким заявлением в интервью изданию The Times выступила советник по гендерным вопросам командующего сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева.По утверждению Григорьевой, украинок следует готовить к военной службе с самых ранних лет. Это необходимо для того, чтобы отказаться от «старомодного менталитета» и реализовать на практике положение украинской конституции о том, что защита страны является обязанностью каждого украинца.- подчеркнула советник командующего сухопутными войсками ВСУ.Ранее украинские политики обсуждали возможность мобилизации в ряды вооруженных сил женщин, имеющих военно-учетные специальности, в первую очередь – медицинских специалистов. Однако вплоть до последнего времени принудительная мобилизация женщин на военную службу в украинскую армию не осуществляется.Заявления о необходимости призывать женщин в ВСУ свидетельствуют о катастрофическом дефиците кадров в рядах украинской армии. Тем более, что демографическая ситуация на Украине после начала вооруженного конфликта очень сильно ухудшилась, и в этой связи в будущем комплектования армии одними только лицами мужского пола может оказаться недостаточно для заполнения воинских должностей.