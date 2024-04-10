Представитель командования ВСУ заявила, что Украине надо готовиться к призыву женщин на военную службу

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Представитель командования ВСУ заявила, что Украине надо готовиться к призыву женщин на военную службу

На Украине следует реализовать израильскую концепцию строительства вооруженных сил с призывом женщин на военную службу. С таким заявлением в интервью изданию The Times выступила советник по гендерным вопросам командующего сухопутных войск ВСУ Оксана Григорьева.

По утверждению Григорьевой, украинок следует готовить к военной службе с самых ранних лет. Это необходимо для того, чтобы отказаться от «старомодного менталитета» и реализовать на практике положение украинской конституции о том, что защита страны является обязанностью каждого украинца.



Поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны

- подчеркнула советник командующего сухопутными войсками ВСУ.

Ранее украинские политики обсуждали возможность мобилизации в ряды вооруженных сил женщин, имеющих военно-учетные специальности, в первую очередь – медицинских специалистов. Однако вплоть до последнего времени принудительная мобилизация женщин на военную службу в украинскую армию не осуществляется.

Заявления о необходимости призывать женщин в ВСУ свидетельствуют о катастрофическом дефиците кадров в рядах украинской армии. Тем более, что демографическая ситуация на Украине после начала вооруженного конфликта очень сильно ухудшилась, и в этой связи в будущем комплектования армии одними только лицами мужского пола может оказаться недостаточно для заполнения воинских должностей.
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    19 комментариев
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    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:57
      На Украине следует реализовать израильскую концепцию

      Как насчёт других израильских концепций? Может чиновники тоже своих сынков отправят воевать? А может стоит позаимствовать концепцию уровня жизни Израиля?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 15:41
        Цитата: alexoff
        Может чиновники тоже своих сынков отправят воевать?

        У них от Госдепа индульгенция.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 14:57
      «Советник по гендерным вопросам командующего сухопутных войск» —

      — Это у них по всем рода́м (не по ро́дам) войск у командующих такие советники есть? ...
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 14:58
      Представитель командования ВСУ заявила, что Украине надо готовиться к призыву женщин на военную службу
      . Всё логично, мужики кончатся, неприкаяных баб более чем много... чего ж им оставаться без...
      В общем, баб туда же и затем же, утилизация, однако.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:40
        Цитата: rocket757
        мужики кончатся, неприкаяных баб более чем много... чего ж им оставаться без...

        В Африке мужиков хватает, подберут неприкаянных.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 15:43
          Да кто ж их выпустит, их тоже признаю/назовут ценным мобилизационным ресурсом и все... такая корова нужна самому!
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 15:41
        мужики кончатся, неприкаяных баб более чем много

        Да уж... За ребят наших немного даже боязно. Бабы поди "голодные" все...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 15:45
          У них и так мозги набекрень, а может случится и похуже.
          В общем, рисковать не надо.
      3. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        0
        Сегодня, 15:52
        Всё логично, мужики кончатся

        Если много мужиков погибло, то логично что выправлять соотношение мужчин к женщинам будут через мобилизацию уже женщин, или многоженство.
    4. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 15:04
      А что, водить дроны и дивчины смогут. И с Хаймерсами управляться тоже. Это когда ВСУ спрячутся за Днепром и война перейдет в полную позиционку.
      Поэтому "до последней украинки"!
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:05
      советник по гендерным вопросам

      Этим всё сказано... сама в строй встать не желает?
      1. Дедок Ранг пользователя
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:26
        сама в строй встать

        сквозь строй
    6. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 15:06
      В первую очередь пусть бабку с огурцами отправляют, она у них самая результативная.
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 15:12
      """.....советник по гендерным вопросам командующего сухопутных войск ВСУ""

      Это просто АДЪ какой-то.... Может лучше подобных советников на военную службу направить?
    8. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 15:33
      Эта представительница командования ВСУ видимо совсем не с Украины, если не в курсе того, что украинок уже давно "забривают" в армию.
    9. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:34
      Что-то в этой концепции есть, иначе правда непонятно, что с бандеровскими орками в мирной жизни делать
    10. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:37
      Поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны
      Баб могилизируют и рожать будет некому. Правильной дорогой идете товарищчи !
    11. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 15:55
      Поэтому правильно, чтобы служили и женщины

      Почему никогда и нигде женщины не воевали наравне с мужчинами? Ну, кроме мифических амазонок и каких-то исключительных ситуаций. На самом деле, главная причина не в том, что женщины слабее (хотя и это тоже), главное в восстановлении популяции.
      Допустим, есть два племени по десять мужчин и женщин в каждом, но в одном воины – мужчины, а в другом женщины. Если в результате войны девять из десяти воинов погибнут, то в патриархальном племени через год будет десять детей, а у амазонок только один. Исход дальнейшей вражды довольно очевиден.
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:24
      А чего эту-советницу по половым вопросам-на фронт не отправят? wink

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