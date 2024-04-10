Пастор Вифлеема о происходящем в Газе: пришло время христианским лидерам признать, что войны – это не выход

6
Пастор Вифлеема о происходящем в Газе: пришло время христианским лидерам признать, что войны – это не выход

Пастор Вифлеема Исаак Мюнтер призвал христианских лидеров во всем мире обратить внимание на преступления Израиля в секторе Газа. В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, он заявил, что действия еврейского государства представляют опасность для всех конфессий, включая христианство.

Со слов Исаака, если верующий человек считает, что его вера требует поддержки государства, уничтожающего церкви и убивающего мирных граждан, то он, очевидно, потерял смысл.



Пастор Вифлеема напомнил, что в момент провозглашения государства Израиль, земли, на которых оно было создано, не были пустыми. Их населяли палестинцы, сотни тысяч из которых были вынуждены навсегда покинуть свои дома.

При этом как выразился собеседник американского журналиста, христианские лидеры США, которые сегодня поддерживают Израиль, должны осознать, что среди палестинцев, населявших данные территории, было очень много их единоверцев. В то же время в ходе создания еврейского государства и изгнания коренных жителей, было закрыто, как минимум, три десятка церквей.

В свою очередь, обращаясь к христианским лидерам всего мира, Исаак заявил, что прямо сейчас в Газе армия Израиля осуществляет самый настоящий геноцид палестинского населения, призвав их наконец признать, что войны – это не выход.

Когда же мы будем серьезно относиться к словам Иисуса о том, что мы должны быть миротворцами

- подытожил богослов.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      -1
      Сегодня, 15:13
      Пастор Вифлеема о происходящем в Газе: пришло время христианским лидерам признать, что войны – это не выход
      . А кто они, "христианские лидеры"...
      Просто "лидеры" какой то разнородной массы, это понять можно...
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:26
      обращаясь к христианским лидерам всего мира
      а это кто?!!!!
      кого он называет "христианскими лидерами"?
      если глав европейских лидеров, то какое отношение эти гомосеки имеют к христианству?
      1. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        -2
        Сегодня, 15:48
        И вот через две тысячи лет после создания христианства добрые пасторы вспомнили о непротивлении злу насилием. Если так пойдет, то и про заповедь "Не убий!" могут вспомнить. Но насчет "Не укради" Господь, вероятно, сильно погорячился. Или же просто забыл уточнить, что она не касается власть имущих.
        Мне одному кажется, что "не всё в порядке в Датском королевстве"?
        1. voyaka uh Ранг пользователя
          voyaka uh
          0
          Сегодня, 16:48
          Вифлеем еще 30 лет назад был христианским городом.
          Потом перешел в Палестинскую автономию.
          И стал быстро исламизироваться. Как и Рамалла.
          Арабы-христиане в большинстве эмигрировали или благоразумно
          сменили религию на "религию мира".
          Так что, пастору везет, что он может проповедовать.
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:21
      Забавный-нашел к кому обращаться-к христианским лидерам tongue
    4. guest Ранг пользователя
      guest
      +1
      Сегодня, 16:22
      Пастор Вифлеема Исаак Мюнтер призвал христианских лидеров во всем мире обратить внимание на преступления Израиля в секторе Газа.

      Вот только христианских лидеров во всём мире не так и много осталось

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»