Пастор Вифлеема о происходящем в Газе: пришло время христианским лидерам признать, что войны – это не выход

Когда же мы будем серьезно относиться к словам Иисуса о том, что мы должны быть миротворцами

Пастор Вифлеема Исаак Мюнтер призвал христианских лидеров во всем мире обратить внимание на преступления Израиля в секторе Газа. В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, он заявил, что действия еврейского государства представляют опасность для всех конфессий, включая христианство.Со слов Исаака, если верующий человек считает, что его вера требует поддержки государства, уничтожающего церкви и убивающего мирных граждан, то он, очевидно, потерял смысл.Пастор Вифлеема напомнил, что в момент провозглашения государства Израиль, земли, на которых оно было создано, не были пустыми. Их населяли палестинцы, сотни тысяч из которых были вынуждены навсегда покинуть свои дома.При этом как выразился собеседник американского журналиста, христианские лидеры США, которые сегодня поддерживают Израиль, должны осознать, что среди палестинцев, населявших данные территории, было очень много их единоверцев. В то же время в ходе создания еврейского государства и изгнания коренных жителей, было закрыто, как минимум, три десятка церквей.В свою очередь, обращаясь к христианским лидерам всего мира, Исаак заявил, что прямо сейчас в Газе армия Израиля осуществляет самый настоящий геноцид палестинского населения, призвав их наконец признать, что войны – это не выход.- подытожил богослов.