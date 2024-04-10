В индийских вооружённых силах создадут имитирующие действия противника подразделения OPFOR

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В индийских вооружённых силах создадут имитирующие действия противника подразделения OPFOR

В вооруженных силах Индии вскоре могут появиться довольно необычные специализированные подразделения, созданные по примеру американских OPFOR или OpFor (Opposing Forces/Opposition Force), сообщает индийская ежедневная газета на английском языке Business Standard. Особенность данных штатных формирований регулярной национальной армии состоит в том, что они максимально достоверно и точно имитируют действия потенциального или реального противника.

В задачи подразделений OPFOR входит участие в учениях и военных играх, где они насколько это возможно реалистично изображают врага, включая методы ведения боевых действий. Военнослужащие таких формирований часто одеваются в аналогичную противнику униформу, включая схожие знаки различия, используют соответствующее оружие, а технике придается похожий внешний вид. В ходе учений силы OPFOR также руководствуются уставными документами иностранных армий, в том числе при формировании организационно-штатных структур общевойсковых соединений (ОШС).



Для обеспечения реалистичной игры в войну и обучения будет изучена возможность создания специализированной организации для функционирования в качестве противоборствующей силы

— говорится в пресс-релизе министерства обороны Индии.

Предполагается, что первые имитационные подразделения будут созданы в составе Сухопутных сил ВС Индии. Затем подразделения OPFOR, аналогичные эскадрилье условного противника «Агрессор» ВВС США, могут появиться и в составе индийских Военно-воздушных сил, сообщает издание.

Чаще всего роль условного врага на учениях временно исполняют действующие подразделения вооруженных сил, которые отличаются от своих «противников» только поставленными перед ними целями. Однако крупные армии обычно содержат специализированные группы, обученные тому, чтобы точно воспроизводить реальных врагов и обеспечить более реалистичный опыт в военных играх.

В то же время, во избежание дипломатических конфликтов в случае указания реальной нации в качестве вероятного врага, в учебных сценариях часто используются вымышленные страны, но с военными характеристиками, схожими с ожидаемым реальным противником. К слову, именно такие сценарии разыгрываются в крупномасштабных учениях НАТО «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024), проходящих с января по май в Европе, в ходе которых отрабатывается отражение агрессии гипотетического противника на одну из стран альянса. Причем в НАТО особо не скрывают, что под таковым подразумевается в первую очередь Россия и отчасти Белоруссия.
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    15 комментариев
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    1. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +4
      Сегодня, 15:13
      Для более реалистичного моделирования всем солдатам в этом подразделении было строго запрещено танцевать.
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -1
      Сегодня, 15:26
      Хреново будет другим иммитировать индийские войска на слонах. Это да.
    3. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 15:29
      "Зарница" по индийски.
    4. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 15:32
      Индусам главное помнить кто истинный враг.. и это явно не китай.
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        -1
        Сегодня, 15:38
        Для Индии это именно Китай и Пакистан, с которыми индусы реально воюют и стреляют. Полюбовно этот конфликт не решить - китайцы не уступят ни одного метра земли. А змей США/Англии - его индусы надеется использовать против Китая.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 15:42
          Вы это серьёзно записали во враги Индии КНР.Но товарооборот между КНР и Индией говорит об обратном.
        2. wanna Ранг пользователя
          wanna
          +1
          Сегодня, 15:43
          Но китайцы никогда не хотели править Индией; Китай не мог позволить себе экономическое давление 1,5 миллиарда человек, которые умеют только танцевать. Только англосаксам нужны были эти негры, чтобы выращивать чай.
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            +1
            Сегодня, 16:25
            Пограничный конфликт за Аксайчин настолько отравляет взаимоотношения (с 60х годов), что претензий на остальную территорию и не надо. Стороны физически не способны уступить и договориться.
    5. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 15:40
      India is dancing according to the tunes of USA. The present Indian leader Modi is corrupt. He is fighting against his own people.
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 15:43
      А чего там изобретать то
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 15:47
      На фотках прям маршем, как цахал... в полный рост.... правда пусть учаться, что 5бр класса судя по вчерашним видео - подгузники надевать нужно good
    8. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 15:51
      Главное, что бы на нас не были похожи.
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:20
      В китайцев, стало быть, замаскируют? laughing -а какие их тактические приемы скопируют-просачивание мелкими тактическими группами-по миллиону? laughing
      1. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        0
        Сегодня, 16:29
        Техники разные, например, можно «перекрасить» самолеты под технику противника.
      2. wanna Ранг пользователя
        wanna
        0
        Сегодня, 17:35
        Когда они отказались от мотоциклов, им удалось подражать китайской армии.

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