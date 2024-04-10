Два цеха сборки БПЛА и объект подготовки безэкипажных катеров ВСУ уничтожены ракетными ударами за сутки - Минобороны
Прошедшие сутки спецоперации прошли под знаком российского наступления сразу на нескольких направлениях. Даже на Купянском, где уже давно царит относительное затишье, и то есть продвижение. Противник находится в обороне, изредка предпринимая попытки контратак. Основные бои по-прежнему в районах Авдеевки и Часова Яра.
На Купянском направлении ВСУ встали в глухую оборону, такая информация приходит от луганских военных. Тем не менее наши сумели улучшить положение по переднему краю в районе Григоровки ДНР, там же была отбита одна контратака ВСУ. На Донецком наши войска заняли более выгодные рубежи в районах Ивановское (Красное), Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка. Судя по продвижению в районах Клещеевки и Курдюмовки, ВС России охватывают Часов Яр с южной стороны.
На Авдеевском направлении наши улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак в районах Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи. Имеется небольшое продвижение в Семеновке. Авдеевское направление начинает расширяться в стороны и в скором времени может официально разделиться на два-три новых.
На Южно-Донецком наши войска улучшили положение по переднему краю в районах Старомайорское и Урожайное. В районе Никольское отражена контратака ВСУ. На Херсонском продолжаются бои в районе Работино, имеется небольшое продвижение, в остальном без изменений.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 955 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, шесть бронемашин, два бронетранспортера М113, 21 единица автотранспорта; по артиллерии - по одной гаубице М777, Д-20 и Мста-Б, три САУ "Гвоздика" и одна пушка "Рапира". Также уничтожены станции РЭР "Пластун" и РЭБ "Нота".
В ходе контрбатарейной борьбы на Купянском и Донецком направлениях поражены: две гаубицы Д-30, одна Мста-Б, три САУ "Гвоздика", по одной М109 Paladin, Krab, S-90 Braveheart и пушка "Рапира". Четыре станции РЭБ, из которых три "Ноты", а одна Буковель-AD, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Средствами ПВО сбито 172 украинских беспилотника, три авиационные управляемые бомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
Информация