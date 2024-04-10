Два цеха сборки БПЛА и объект подготовки безэкипажных катеров ВСУ уничтожены ракетными ударами за сутки - Минобороны

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Два цеха сборки БПЛА и объект подготовки безэкипажных катеров ВСУ уничтожены ракетными ударами за сутки - Минобороны

Прошедшие сутки спецоперации прошли под знаком российского наступления сразу на нескольких направлениях. Даже на Купянском, где уже давно царит относительное затишье, и то есть продвижение. Противник находится в обороне, изредка предпринимая попытки контратак. Основные бои по-прежнему в районах Авдеевки и Часова Яра.

На Купянском направлении ВСУ встали в глухую оборону, такая информация приходит от луганских военных. Тем не менее наши сумели улучшить положение по переднему краю в районе Григоровки ДНР, там же была отбита одна контратака ВСУ. На Донецком наши войска заняли более выгодные рубежи в районах Ивановское (Красное), Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка. Судя по продвижению в районах Клещеевки и Курдюмовки, ВС России охватывают Часов Яр с южной стороны.



На Авдеевском направлении наши улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак в районах Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи. Имеется небольшое продвижение в Семеновке. Авдеевское направление начинает расширяться в стороны и в скором времени может официально разделиться на два-три новых.

На Южно-Донецком наши войска улучшили положение по переднему краю в районах Старомайорское и Урожайное. В районе Никольское отражена контратака ВСУ. На Херсонском продолжаются бои в районе Работино, имеется небольшое продвижение, в остальном без изменений.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 955 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, шесть бронемашин, два бронетранспортера М113, 21 единица автотранспорта; по артиллерии - по одной гаубице М777, Д-20 и Мста-Б, три САУ "Гвоздика" и одна пушка "Рапира". Также уничтожены станции РЭР "Пластун" и РЭБ "Нота".

В ходе контрбатарейной борьбы на Купянском и Донецком направлениях поражены: две гаубицы Д-30, одна Мста-Б, три САУ "Гвоздика", по одной М109 Paladin, Krab, S-90 Braveheart и пушка "Рапира". Четыре станции РЭБ, из которых три "Ноты", а одна Буковель-AD, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Средствами ПВО сбито 172 украинских беспилотника, три авиационные управляемые бомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
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    3 комментария
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    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 15:25
      Нам бы для этих целей РСЗО 200+, типа полонеза, очень бы пригодились. Залп 8 ракет, заранее предупредить х.о..х.л.а у п.и.н.д.о.с.н.и не выйдет. Для покрытия какой нибудь базы в тылу лучше не придумаешь.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:32
      Авдеевское направление начинает расширяться в стороны и в скором времени может официально разделиться на два-три новых.
      . Очевидно или скорее всего, противник не захочет оставаться, даже полуокруженным.... начнут отходить, "выравнивать линию", т. с....
      Без задействован я серьёзных резервов, линию обороны ему не удержать.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 16:19
        Цитата: rocket757
        Очевидно или скорее всего, противник не захочет оставаться, даже полуокруженным.... начнут отходить, "выравнивать линию", т. с....

        Однако, при очевидном ухудшении положения ВСУ, Зелепука пытается внушить матрасам оптимизм и обещает провести летний контрнаступ как только они ему навалят кучу бабосов, оружия и аж 150-200 комплексов ЗРК Патриота. От таких запросов даже глава пентагона Остин побелел, а у главы НАТО Столтенберга глаз задёргался
        Цитата: rocket757
        Без задействован я серьёзных резервов, линию обороны ему не удержать.
        Однозначно. Если наши начнут конкретно давить на каком-то участке фронта, то Зелепуке для переброски резервов необходимо снимать часть сил и ослаблять оборону на другом участке. Французы с англичанами хотят ввести свой контингент для того, что бы высвободить часть сил бандерлогов которых придерживают на направлениях Одессы и Белоруссии, однако не думаю, что их будет достаточно для того, что бы надолго задержать наступление ВС России. Ставка Киева на мобилизацию скорее всего не сработает т.к. уже проходит со скрипом, да и времени на подготовку мобилизованных практически нет, а стало быть этих бойцов, как и предыдущих Киев пустит на затыкание дыр, сиречь на мясо. Чем он собирается контратаковать и возвращать границы к 1991 году категорически не понятно, что уже понимают и его хозяева. hi

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