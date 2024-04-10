«Она нарушает конституцию»: глава Гагаузии раскритиковала действия президента Молдавии

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«Она нарушает конституцию»: глава Гагаузии раскритиковала действия президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду, не подписывая указ о назначении главы Гагаузии, руководствуется лишь собственными политическими амбициями и нарушает высший закон страны. С таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Как стало известно, Санду до сих пор не подписала указ о назначении Гуцул главой Гагаузии. При этом Евгения Гуцул продолжает выполнять свои прямые обязанности в качестве руководителя региона.



Это личные амбиции Майи Санду. Она нарушает конституцию, она нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии

- подчеркнула Евгения Гуцул.

До этого глава Гагаузии раскритиковала визит президента Молдавии Майи Санду в регион во время своего отсутствия в нем. Это свидетельствует, по мнению Гуцул, о том, как в действительности Кишинев относится к гагаузскому народу. К тому же, молдавские силовики применяли силу по отношению к тем гражданам, которые хотели задать «не те» вопросы руководителям Молдавии.

Санду, считает Гуцул, не намеревается сделать жизнь гагаузов лучше. Ее единственная цель – установить полный контроль Кишинева над республикой. Также Гуцул отметила, что молдавский язык для жителей Гагаузии остается молдавским, несмотря на решение Кишинева переименовать государственный язык страны в румынский.

Ранее советник главы Гагаузии Михаил Влах обратился к Майе Санду с требованием закончить свой визит в автономию и немедленно покинуть ее территорию. Таким образом, мы видим нарастающий рост напряженности в отношениях между Кишиневом и Комратом (столица Гагаузии). Это может привести к непредсказуемым последствиям в плане очередной эскалации в регионе.
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    31 комментарий
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +6
      Сегодня, 15:22
      Конечно нарушает. И будет нарушать. Потому как Сайа Манду румынка, в её руках все силовые структуры. Всё её действия легализиоуются западом. Вот и вся суть. Так и не подпишет и никто её не заставит, как не прискорбно.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 16:47
        Меня другое удивляет, неужели в Молдавии мужиков нет?
        У них там прикол новый какой то? Тупых малолеток на высший уровень ставить?
        В 35 лет руководить страной. тоже самое и у финов, и эта немка, с разворотом на 360.
        Я бы понял еще лет 50 женщине, но 35!!!
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 16:50
          Возможно, все мужики или за границей или как украинцы_ моя хата с краю.)
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 15:22
      "Бабий бунт" назревает. wassat
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        -1
        Сегодня, 15:41
        Нет ничего хуже баб. negative Если мужики могут дружить и в мужскую дружбу можно поверить и она в целом существует. То бабской - нет! И никогда не будет lol
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 17:03
          Могут быть лишь деловые договорённости. А показной скандал по версии Гуцул и Санду не просто так именно сейчас. Кому танцуют Гуцул с Санду давно не секрет. Гуцул обманывет, мягко сказано (цензура).
      2. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 17:36
        Решение: высылка Санду в Румынию, а Гуцул обратно в Израиль. Странно что Додон молчит, поди небось стесняется лезть в бабские дрязги и корректировать национальную идею. feel good drinks
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          0
          Сегодня, 17:41
          Странно что Додон молчит
          боится огрести с обеих сторон. Ждёт когда перевес появится в одну из сторон, за ту и будет впрягаться.
    3. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +3
      Сегодня, 15:23
      Критиковать то чего? Подавай в суд/суды. Больше будет эффект. Санду просто наглеет от вседозволенности и покровительства Запада. Надо ее по судам затаскать, чтобы знала - не сейчас, так позже, но расплата придет.
      Так и "князь Гвидон" молча ничего не предпринимая наблюдал за ее провокационными делами. Все в законника играл. И доигрался.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 15:30
        Вот вот. В Кремль чаще бегал чем на работу. Хотел тоже, чужими руками себе дорогу расчистить. Сам то ничего не сделал.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 15:31
          Честным, но хреновым идеалистом оказался.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 15:34
            В честность политиков, как то, не особо верю. Но да, был идеолист.
            1. alystan Ранг пользователя
              alystan
              0
              Сегодня, 15:37
              Верить конечно нельзя. Только вот они себя таковыми всегда стараются показать.
              Просто в политике, как оказалось, он не разбирался от слова совсем.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                0
                Сегодня, 15:37
                Согласен. (Короткий коммент).
      2. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +2
        Сегодня, 15:37
        Цитата: alystan
        Критиковать то чего? Подавай в суд/суды. Больше будет эффект.

        Суд ,вы серьезно ? Нет того от чего бы не отказался Запад ,если ему невыгодно. Завтра ее суд Молдовы ,признает виновной в смерти Пушкина
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 15:39
          Смешно, но ведь это правда.
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Сегодня, 15:43
          Сейчас молдавское правосудие все под Санду легло.
          Но есть другие, в том же ЕС.
          Или в Римский статут обратиться, членом которого Молдавия является.
          1. APASUS Ранг пользователя
            APASUS
            0
            Сегодня, 15:46
            Цитата: alystan
            Но есть другие, в том же ЕС.
            Или в Римский статут обратиться, членом которого Молдавия является.

            Не смешите . Сейчас это обращение затянут на пару лет рассмотрения ,а ее на площади неизвестные ,за ноги повесят в это время
            1. alystan Ранг пользователя
              alystan
              +1
              Сегодня, 16:03
              Смешить - это ничего не делать в данном случае.
              По-вашему, надо тихо сидеть и во всем повиноваться "чокнутой" Сандушке?
      3. guest Ранг пользователя
        guest
        -1
        Сегодня, 15:53
        Цитата: alystan
        Подавай в суд/суды.

        В гагский суд что ли? laughing lol
    4. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 15:30
      Смелая, однако, девушка. Профессиональная румынка в любой момент ее скрутить может.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 15:44
        Смелая, однако, девушка.

        И красивая...
        Профессиональная румынка в любой момент ее скрутить может

        Очень жаль будет...
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 15:32
      ЕС в смятении,что делать.Идти по Российскому пути,тогда зачем этот сыр бор с Украиной?Чем они от нас будут отличаться?Правильно - референдумом.
    6. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 15:34
      матерый башкан у гагаузов нам бы такого wink
    7. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +1
      Сегодня, 15:42
      Да все они нарушают , так как КС во всем мире стали практически кармаными побрекушками руководителей стран..
      Наверное, Молдавия начнёт сво.
      И цели наверное такие же будут.
    8. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 16:26
      Санду как Майка-пчелка уже давно трудится на ЦРУ.. превратить в безмолвное стадо народ.
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 16:38
      Гагаузы! Ваша свобода в ваших руках!!! Учитесь у Донбасса и Луганска!!! Иного пути к независимости нет!!!
    10. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      0
      Сегодня, 16:45
      Ich bin erstaunt wie wenig Sympathie hier in den Kommentaren für die mehr alsschwierige Situation der Gaugasischen Führerin und ihres russisch-stämmigen Volkes hier "aromatisiert"...!!?
      Maia Sandu ist eine landesverräterische US-Hure, die alleine von US/CIA-Gnaden finanziert und als trojanisches Miststück und zur Realisierung nur alleine von US-Intrigen in ihr "Amt" hineinbetrogen wurde...!!
      Wer nur ihren Werdegang liest, Ausbildung, Studium, (Wiki) der weiß was hier laüft...!!
      Ich kann nur sehr hoffen, dass man sich seitens der russischen Führung um diese verräterische US-Gift-Natter noch angemessen kümmern wird: DIE muß weg...!!!
    11. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 16:49
      Она сильно рискует выступая против Бухареста и Санду, нацеленных на поглощение Молдавии.
      Храбрая женщина! Настоящий полковник!
    12. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:16
      Это личные амбиции Майи Санду. Она нарушает конституцию, она нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии

      - подчеркнула Евгения Гуцул.
      Гагаузским ворам доверия нет, абсолютно. А вот то что именно Евгения Гуцул и группа лиц (партия Шор) которая её поддерживает провоцируют вооружённое противостояние факт. Только вопрос на что расчитывает Гуцул ?! На миротворцев из ПМР ?! Так ещё в 1992-м году гагаузы проявились когда кинули об шляпу приднестровцев и ушли в Молдову. Не удивлюсь что именно из-за лица по фамилии Гуцул (не удивлюсь наличию нескольких паспортов в том числе гражданки Израиля) начнётся новая война на солнечном днестровском побережье тем самым Гуцул способствует Санду, а мы им (гагаузам) помощь по линии ПСБ в качестве помощи к выплате пенсий и зарплат.
    13. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 17:23
      Гагаузы!
      Россия с вами.. love
      [media=https://youtu.be/gXM9IHol78U]

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