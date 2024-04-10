«Она нарушает конституцию»: глава Гагаузии раскритиковала действия президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду, не подписывая указ о назначении главы Гагаузии, руководствуется лишь собственными политическими амбициями и нарушает высший закон страны. С таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул.Как стало известно, Санду до сих пор не подписала указ о назначении Гуцул главой Гагаузии. При этом Евгения Гуцул продолжает выполнять свои прямые обязанности в качестве руководителя региона.- подчеркнула Евгения Гуцул.До этого глава Гагаузии раскритиковала визит президента Молдавии Майи Санду в регион во время своего отсутствия в нем. Это свидетельствует, по мнению Гуцул, о том, как в действительности Кишинев относится к гагаузскому народу. К тому же, молдавские силовики применяли силу по отношению к тем гражданам, которые хотели задать «не те» вопросы руководителям Молдавии.Санду, считает Гуцул, не намеревается сделать жизнь гагаузов лучше. Ее единственная цель – установить полный контроль Кишинева над республикой. Также Гуцул отметила, что молдавский язык для жителей Гагаузии остается молдавским, несмотря на решение Кишинева переименовать государственный язык страны в румынский.Ранее советник главы Гагаузии Михаил Влах обратился к Майе Санду с требованием закончить свой визит в автономию и немедленно покинуть ее территорию. Таким образом, мы видим нарастающий рост напряженности в отношениях между Кишиневом и Комратом (столица Гагаузии). Это может привести к непредсказуемым последствиям в плане очередной эскалации в регионе.

Это личные амбиции Майи Санду. Она нарушает конституцию, она нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии

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