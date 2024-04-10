Новый транш военной помощи Киеву от ФРГ резко уменьшился в сравнении с предыдущим

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Новый транш военной помощи Киеву от ФРГ резко уменьшился в сравнении с предыдущим

После приостановки оказания военно-финансовой помощи со стороны США Германия стала лидером по поставкам вооружений для нужд ВСУ. Всего к настоящему моменту Берлин выделил на военную поддержку Киева средства или предоставил обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 миллиардов евро. Сюда входят как поставки из запасов бундесвера, так и закупки у немецких оборонных компаний, а также сопутствующие расходы, включая обучение украинских военнослужащих. Только на 2024 год финансирование инициативы правительства Германии по повышению квалификации украинских военных составляет около 7,1 миллиарда евро.

Министерство обороны ФРГ регулярно обновляет соответствующий список военной помощи Украине на сайте правительства. При этом конкретные сроки и точная номенклатура поставок отдельно не обозначаются, как и общая сумма очередного транша. Однако в списке правительства жирным шрифтом выделяются изменения и дополнения в состав уже осуществленных и ожидаемых к поставке Киеву вооружений, техники и боеприпасов, что позволяет относительно точно вычислить конкретные позиции и их количество.



В последнем обновлении этого «секретного» списка, в частности, касательно наиболее востребованных для ВСУ боеприпасов 155-мм калибра указано их общее количество 74 000 выстрела, ранее было 68 000. Соответственно, в ближайшей поставке Киев получит всего-навсего шесть тысяч снарядов, что в условиях нынешних интенсивных боев по оценке экспертов хватит примерно на сутки.

Не сильно расщедрился Берлин на этот раз и по другим видам вооружений и техники. Так, арифметика показывает, что в очередной транш помощи Украине от ФРГ войдут одна командная машина на базе гусеничного вездехода Warthog и две машины разминирования WISENT 1. Больше из техники поставлено ничего не будет. Из беспилотников в списке разведывательные Vector в количестве 16 штук и еще 30 БПЛА Heidrun. Для противодействия дронам бундесвер выделит 30 комплексов.

Кроме того, ВСУ получат 11 мобильных систем разминирования и три минных трала. Из стрелкового оружия будет поставлено 680 штурмовых винтовок Haenel MK556, 120 винтовок Haenel CR308 и 50 снайперских винтовок Haenel HLR338. К ним прилагается миллион патронов. Есть еще пять тысяч детонаторов неизвестного типа и 70 инфракрасных камер. Если верить тому, что ВСУ насчитывают порядка 700 000 военнослужащих и пусть половина из на на передовой, то не каждому хватит выстрелить немецкими патронами даже три раза.

Для сравнения, согласно предыдущему обновлению списка, опубликованному на сайте правительства ФРГ в конце марта, Киев должен был получить 18 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, боеприпасы для танков Leopard 2A6, 14 вездеходов, 14 разведывательных дронов Vector, 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 180 систем обнаружения дронов RF 360, более 2 тысяч ручных противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Из военной техники в списке фигурировали 6 бронированных машин Wisent 1, два мостоукладчика Biber, 9 минных тралов, танковый тягач и инженерный танк.

Как говорится, комментарии излишни. Легко заметить, что даже в сравнении с предыдущей поставкой объем и номенклатура немецкой военной помощи Киеву резко снизились. Хотя, не исключено, что Берлин еще наверстает упущенное в будущем. Но это неточно.
  • Бундесвер
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7 комментариев
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  1. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:44
    Просто старьё заканчивается, а новое хохлоте давать бояться.
  2. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 16:51
    Или жаба давит, ведь укропье платить не собирается. Наверное, дешевле кое-что передать, чем утилизировать. Правда, БМП "Мардер" перед отправкой они модернизируют, только вот вопрос: ставят лучшее или наоборот, что получше снимают и хламом заменяют, обезьянам-побирушкам ведь и так сойдёт.
  3. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:01
    7 лярдов на повышение квалификации украинцевояк-это забавно-и в чем она заключалась-в изучении немецких команд? laughing
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      +1
      Сегодня, 17:31
      Цитата: костя1
      7 лярдов на повышение квалификации украинцевояк-это забавно-и в чем она заключалась-в изучении немецких команд?
      Доставить хлопцев в Германию, разместить и 2 месяца кормить обстирывать и так далее, а потом еще вернуть в 404. Там наверное на одни биотуалеты паря лямов Евро ушло. 35 тысяч жоп, и в течении 2х месяцев гадили на германскую землю. Этот навоз же надо было утилизировать.
  4. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:13
    Корова мало стала давать молока? wassat
  5. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 17:30
    Новый транш военной помощи Киеву от ФРГ резко уменьшился в сравнении с предыдущим
    recourse Напомнило изветный анекдот... "- Папа, так это значит ты будешь меньше пить? - Нет сынок, это значит ты будешь меньше кушать" request
  6. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 17:43
    После приостановки оказания военно-финансовой помощи со стороны США Германия стала лидером по поставкам вооружений для нужд ВСУ.

    Мне казалось, что Гансы только на словах сильно помогали Киеву.

    А вот в плане оказания военной помощи Израилю они действительно на втором месте после США.

    По данным Стокгольмского института мира и международных отношений, Германия занимает 2-ое место по поставкам вооружения в Израиль с 7 октября. На нее приходится почти 30% всех поставок оружия в сионистское образование из-за рубежа.

    Пальма первенства за США аж 65.6%, замыкает 3-ку Италия с 4.7%.

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