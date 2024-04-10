Зеленский заявил, что «контрнаступление» ВСУ было неудачным из-за «внутреннего саботажа»

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Зеленский заявил, что «контрнаступление» ВСУ было неудачным из-за «внутреннего саботажа»

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что успеху прошлогоднего "контрнаступления" украинской армии во многом помешал фактор "внутреннего саботажа" на Украине.

Как сообщает американское издание Politico, не уточняя подробности, Зеленский намекнул, что во время летнего "контрнаступления" каким-то образом командованию российской армии стали известны планы Генштаба ВСУ, включая наиболее вероятные направления грядущих атак.



При этом, как и многие другие, это заявление главы киевского режима поражает своей абсурдностью: о планах "контрнаступления" ВСУ на южном направлении за несколько месяцев до его начала писала вся украинская и западная пресса, о нем многократно говорили в интервью чиновники киевского режима всех уровней, под него страны НАТО поставляли Киеву вооружения и военную технику.

Однако, похоже, печальный для Киева опыт попытки наступать на российские линии обороны ничему не научил военное и политическое руководство этого квазигосударственного образования. В интервью западным изданиям Зеленский заявляет о планах снова попытаться осуществить широкомасштабное наступление ВСУ, которое, как надеется глава киевского режима, будет более успешным, чем прошлогодняя попытка, если в этот раз планам украинского Генштаба снова не помешает "внутренний саботаж" или какие-либо другие факторы. По его словам, у Украины нет других вариантов, кроме как продолжать активные боевые действия.
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    26 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 15:54
      Ну вот, ещё один Манду Сайчик. Несусветный рассказчик и врун. У нас на ВО сегодня галерея умственных калек?)
    2. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +2
      Сегодня, 16:06
      о планах "контрнаступления" ВСУ на южном направлении за несколько месяцев до его начала писала вся украинская и западная пресса
      Наступление готовится, как правило, в строжайшей тайне, о нем не треплют из всех утюгов в течение нескольких месяцев - это не анонс выступления 95-го квартала.
      1. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        +1
        Сегодня, 16:23
        "анонс выступления 95-го квартала"
        Они так привыкли... Маркетинг yes
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +2
          Сегодня, 16:28
          Первое контрнаступление было неудачным из-за "внутреннего саботажа". Второе провалится из-за "внешнего саботажа". Так, что-ли?
          1. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            +1
            Сегодня, 17:07
            Цитата: S.K.Vichyakow
            Первое контрнаступление было неудачным из-за "внутреннего саботажа"
            Понимаете, они 30 лет сами себе внушали что Россия сама ничего не может, а только им мешает. И точно также внушали себе, что Украина це Европа, и они все вместе. Они внушали себе что они очень сильные и выкопали Черное море. А Россия это ватники, которые чуть ли не босые ходят. Самое печально что они сами себе это внушали, и теперь в это верят. И они не могут понять, как так такие крутые Украинские парни на такой крутой западной технике не смогли справиться с босоногими русскими в телогрейках и с одним АК-74 на 3их солдат. Они реально так думают, им 30 лет это внушали.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 16:27
        Цитата: pyagomail.ru
        Наступление готовится, как правило, в строжайшей тайне, о нем не треплют из всех утюгов в течение нескольких месяцев

        Ну это же в нормальных армиях и странах не треплют, а на Украине их всех утюгов и подворотен лают - "через неделю контрнаступ" с последующей зрадой.
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:08
      Они,эти планы сами раструбили месяца за два на весь мир.В виде афиши гадского цирка
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:11
        ...а потом когда пролетят со своим контрнаступом - подымут вой, типа "кляты москали" (с) усё покралы. wassat и потому опять зрада. wassat

        зы стандартный какельский подход - все зрады свои списывать на кого угодно и что угодно. вплоть до высокой травы, кустарника и слепящего солнца. wassat
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 16:30
          Цитата: Nexcom
          а потом когда пролетят со своим контрнаступом - подымут вой, типа "кляты москали" (с) усё покралы.

          Про москалей уже молчат, сейчас новый бренд - "внутренний саботаж" .
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 16:32
            Ну значит готовят основания для внутренней чистки неугодных....
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 16:34
              Цитата: Nexcom
              Ну значит готовят основания для внутренней чистки неугодных....

              Вероятнее всего, чистку готовят.
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 16:09
      Пишут, что вояки ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении.

      Предположительно, это может быть белый фосфор или адамсит. Белый фосфор вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Адамсит вызывает замедление работы сердца и внезапную остановку дыхания.

      У захваченных в плен укровояк при себе были обнаружены аптечки с антидотом.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 16:13
        это уже несвежая информация. рано утром было в ТГ ВО. кстати какелы применили и то и то - и фосфор и адамсит.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Сегодня, 16:14
          Понятно. Значит не все новости за утро успел просмотреть.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:13
      а теперь всех кастрировал и надеется на успех?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:15
        кто кого кастрировал? belay зеля своих военначальников? давно пора.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:16
      И кто саботировал то-он? laughing
    7. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +2
      Сегодня, 16:22
      Зеленский намекнул, что во время летнего "контрнаступления" каким-то образом командованию российской армии стали известны планы Генштаба ВСУ, включая наиболее вероятные направления грядущих атак.


      Опа на. Вот оно что. Шпионы оказывается выдали гениальные планы Зеленского. Командованию ВС РФ достаточно было зайти на ютуп и послушать выступления с десяток представителей власти Украины самых разных мастей, их же "экспердов" и почитать перепевы иностранных информ агентств с рекомендациями для ВСУ. Основная и главная обозначаемая всеми цель была выход ВСУ к Азовскому морю. Даже зная о тройной линии Суровикина западные кураторы ВСУ не стали менять план, а может просто не разрешили укропам поменять его.
    8. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 16:23
      каким-то образом командованию российской армии стали известны планы Генштаба ВСУ, включая наиболее вероятные направления грядущих атак.

      Так планы разве что на пор...хабе не озвучивались wassat
    9. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: alystan
      ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении.
      ...
      белый фосфор или адамсит
      ...
      У захваченных в плен укровояк при себе были обнаружены аптечки с антидотом.

      Не существует антидотов от отравления белым фосфором
      Можно лишь снизить концетрацию в организме, и то, на первых этапах отравления, путём интенсивной промывки желудочно-кишечного тракта
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 17:16
        Эммм....
        Цитата: sdivt
        путём интенсивной промывки желудочно-кишечного тракта

        Я думаю лучше вам промыть желудок от этанола...

        Белый фосфор
        1. При попадании на кожу... лимитировать доступ кислорода. Методов много, все что под рукой... вода, масло и т.д.
        2. При горении образует оксиды... очень опасные для легких(и дыхательных в целом) и глаз

        Какой ЖКТ???? вы в своем уме? belay request Или вы с упавшим зарядом... ооо, так это питательный белый фосфор... ням ням
    10. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 16:34
      Ну, коли яйки мешают гарцевать, так незачем на музыку грешить. Дышите, немцы, недолго осталось...
    11. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 16:53
      Ото ж предатели, шпионы. Всех телемарафонцев повесить, чубатых типо журналюг к стенке, они каждый день выдавали государственную тайну.
    12. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 16:54
      Основная темя в 404 сейчас, что РФ пойдет в наступление - 404 разгромит так же , как мы их..., а потом нам дадут денег и пойдем в наступление...
    13. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 17:01
      Неудачным был не только "контрнаступ", а вообще весь проект по созданию незалежной украины. Недоразумение получилось, а не страна.
      Ничего, Россия исправит эту историческую ошибку.
    14. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:26
      Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что успеху прошлогоднего "контрнаступления" украинской армии во многом помешал фактор "внутреннего саботажа" на Украине.
      Хорошо что не погодные условия и озоновая дыра над Украиной. Не говоря про чрезмерное употребление рационального зерна. laughing

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