Последствия антироссийских санкций: в Минфине Финляндии планируют повысить НДС и сократить пенсии по старости
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В прошлом году Финляндия в шестой раз кряду возглавила рейтинг самых счастливых государств по версии ООН. Однако вполне вероятно, что уже в скором времени «счастье» для финнов может стать чем-то сродни роскоши. По крайней мере, на это указывают планы Минфина страны, озвученные главой ведомства Рииккой Пуррой.
Со слов финского министра, правительство планирует принять дополнительные меры для балансировки экономики примерно на 3 млрд евро. При этом 2 млрд из них придутся на сокращение бюджетных расходов.
В связи с этим Пурра отметила, что в рамках правительственных мер жесткой экономии не удастся избежать сокращения пенсий по старости и в целом изменения пенсионной системы. Кроме того, со слов министра, планируется ужесточение НДС.
Стоит напомнить, что проблемы в экономике Финляндии, с которыми теперь героически борется правительство страны, урезая социальные выплаты своим согражданам, возникли после ввода антироссийских санкций и прекращения торговли с нашей страной. Собственно, аналогичная ситуация сложилась и в других странах Евросоюза.
Между тем в ЕК заявляют, что приступили к обсуждению уже 14-го по счету пакета экономических санкций против РФ. В него в том числе якобы должны войти меры по противодействию обхода предыдущих рестрикций.
pixabay.com
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