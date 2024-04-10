Последствия антироссийских санкций: в Минфине Финляндии планируют повысить НДС и сократить пенсии по старости

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Последствия антироссийских санкций: в Минфине Финляндии планируют повысить НДС и сократить пенсии по старости

В прошлом году Финляндия в шестой раз кряду возглавила рейтинг самых счастливых государств по версии ООН. Однако вполне вероятно, что уже в скором времени «счастье» для финнов может стать чем-то сродни роскоши. По крайней мере, на это указывают планы Минфина страны, озвученные главой ведомства Рииккой Пуррой.

Со слов финского министра, правительство планирует принять дополнительные меры для балансировки экономики примерно на 3 млрд евро. При этом 2 млрд из них придутся на сокращение бюджетных расходов.



В связи с этим Пурра отметила, что в рамках правительственных мер жесткой экономии не удастся избежать сокращения пенсий по старости и в целом изменения пенсионной системы. Кроме того, со слов министра, планируется ужесточение НДС.

Стоит напомнить, что проблемы в экономике Финляндии, с которыми теперь героически борется правительство страны, урезая социальные выплаты своим согражданам, возникли после ввода антироссийских санкций и прекращения торговли с нашей страной. Собственно, аналогичная ситуация сложилась и в других странах Евросоюза.

Между тем в ЕК заявляют, что приступили к обсуждению уже 14-го по счету пакета экономических санкций против РФ. В него в том числе якобы должны войти меры по противодействию обхода предыдущих рестрикций.
  • pixabay.com
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25 комментариев
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  1. Aken Ранг пользователя
    Aken
    +5
    Сегодня, 16:40
    Русофобия - это дорого.
    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 16:51
      Это не русофобия. Это какой-то просчет, западные люди просчитанные...был какой то схематоз наверное....тут тратим деньги в 404, тут вводим санкции....потом что то получаем(но что?!)
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 17:37
        Известно что.
        На Западе ожидали, что лишившиеся яхт олигархи в течение 2-3 месяцев устроят переворот и преподнесут Россию на блюдечке. Финны под шумок нацелились на Карелию. Чтобы её получить, надо было совершить определённые недвусмысленные телодвижения. Они и совершили.
        Время шло, переворота всё нет и нет. Олигархов давили всё сильнее. Кончилось тем, что если не все, то некоторые переориентировались на другие рынки и другие виды бизнеса. Например, на оборонку.
        По хорошему надо бы вертать всё взад. Да кто же им теперь даст?
      2. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 17:43
        Цитата: Zaurbek
        Это какой-то просчет, западные люди просчитанные...

        Это не просчет, это расчет, их элиты потеряли бы больше, если бы требованиям Запада не подчинились, да в общем то элитами быть перестали, назначили других сговорчивых.
  2. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +3
    Сегодня, 16:43
    За что боролись....... своей тыковкой думать надо, не плыть в русле общей Есовской, штатовской реки......
  3. Zaurbek Ранг пользователя
    Zaurbek
    +5
    Сегодня, 16:44
    Так то у них (В Финляндии) толковые экономисты сидят.
    У тебя через границу РФ(СССР) с гарантированным сбытом пром продукции и хорошей платежеспособностью. Туристов валом ширпотреб скупают и отдыхают. Весь Питер летал через Финляндию по ЕС...Ресурсы можно покупать вдолгую по нормальным длинным контрактам....Заводы в РФ по молоку, покрышкам и тд с сырьем и людями.....а кредиты под все это они хорошо получают в ЕС под 0%

    И грамотный вклад в следующие 2-3-4 пятилетки. Санкции и отказ от всего. Есть ли у Финнов еще сравнимый клиент с РФ? Думаю, что нет.....
  4. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:45
    Приграничные с Россией районы ваще умирают , жили за счёт наших туристов.
  5. astepanov Ранг пользователя
    astepanov
    +4
    Сегодня, 16:46
    А давайте пожалеем бедных нищающих фиников, а то и скинемся на прокорм. У них сейчас средняя пенсия составляет более 1900 в месяц, а у нас чуть больше 20000. Правда, у них - в евро, у нас - в рублях. Причем у нас цифры даны без учета работающих пенсионеров, которых грабят почем зря.
    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      -3
      Сегодня, 16:49
      Вы делайте за сто лет два раза по мировой войне и по две революции и будет еще лучше....нас опередили только в 404.
      1. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        +3
        Сегодня, 16:59
        Цитата: Zaurbek
        делайте за сто лет два раза по мировой войне и по две революции и будет еще лучше
        Т.е. революции и две мировые войны коснулись только России и Украины? Спасибо, не знал. Но потери того же Китая во Второй мировой были даже больше потерь СССР, а революции там шли непрерывной чередой и закончились совсем недавно. Сравните темпы развития и ВВП России и Китая - и будете неприятно удивлены.
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          +2
          Сегодня, 17:04
          Ну вы с кем сравниваете - давайте сравним....
          1917год революция с обнулением экономики
          1918- гражданская война
          1945 -ВМВ с гигантскими для СССР(РФ) потерями всего
          1991 - революция с обнулением всего...
          Чечню и 404 - можно рассматривать ка гражданскую войну.

          Если брать Афганистан то мы впереди. ФРГ старт с 1945 года со стабильной властью и деньгами.
          Финны вообще не страдали и имели режим полного благоприятствования в торговле с СССР и РФ.
    2. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      +3
      Сегодня, 16:51
      так и в магазине они не рублями платят. А так конечно непонятно, чего людям не хватало или историческая память так действует, давно не получали? С другой стороны без России и этой гнусной финляндии не было бы.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 16:57
        Просто не понесли наказания за свои концлагеря для красноармейцев, того и память короткая. Методы у финнов были те же, что у фрицев. Сейчас токмо, пару лет как, Захарова нет нет да вспомнит об этом.
        1. nikls26 Ранг пользователя
          nikls26
          +1
          Сегодня, 17:12
          Не только за красноармейцев а ещё и блокаду Ленинграда ..
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 17:15
            Конечно good . Но если участие в блокаде Ленинграда известный факт, то вот концлагеря не особо освещались.
    3. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 17:26
      Цитата: astepanov
      А давайте пожалеем бедных нищающих фиников, а то и скинемся на прокорм. У них сейчас средняя пенсия составляет более 1900 в месяц, а у нас чуть больше 20000. Правда, у них - в евро, у нас - в рублях. Причем у нас цифры даны без учета работающих пенсионеров, которых грабят почем зря.

      Сударь а почему бы вам не прояснить не только разницу в евро и рублях, а ещё и то, что к примеру в этой Финляндии
      -литр молока в переводе на рубли стоит 270 рублей
      литр кефира - 300 рублей
      кг курятины - 1120
      кг рыбы - 1510
      кг говядины - 2050
      10 яиц - 310
      кг риса - 520
      кг картофеля-220
      хлеб 0,5 кг - 130
      По ценам и полному перечню можете глянуть тут -
      https://bdex.ru/price/finland/?type=eat
      Это по состоянию на 01.04.2024 года и только по продуктовой корзине. Что касается коммуналки, то и тут я думаю "громадяне из Суоми" платят больше чем россияне, так что всё относительно и не факт что у них лучше.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 17:37
        в этой Финляндии
        -литр молока в переводе на рубли стоит
        В сентябре закупался в Финляндии, когда гостил у друзей- цены процентов на 15-20 выше английских, так что все вышеприведенные цифири можно смело делить на два- и выйдет верно. Если поискать, то конечно можно найти и еще дороже- техасские стейки по 70 евро\кг, например- но обычные продукты вовсе не так дороги.
    4. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Сегодня, 17:40
      А давайте пожалеем бедных нищающих фиников, а то и скинемся на прокорм.

      Как бы для начала не пришлось скинуться на прокорм благородных таджиков, которые грудью защитили русских от нападения террористов без национальности.
      Медали они уже получили. Теперь деньги.
  6. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    0
    Сегодня, 16:49
    вот это и есть отсутствие суверенитета. Когда принимаются решения не в интересах своей страны, её экономики и людей, а по указке внешнего управляющего.
    Свободный демократический мир ,ёксель-моксель!
  7. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +1
    Сегодня, 16:49
    Фиников, как и остальное стадо в Европе никто не спрашивал. Нате вам НАТО, веселых гомосеков, пивас, наркоту, войну... всё за ваш счет.
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:54
    Чего мелочится-отмените пенсии laughing
    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 16:58
      Греки, кстаи получали до дефолта хорошие пенсии 2т.евро...потом писали порезали им. Греков сначала лишили индустрии, потом дали кредиты и потом дефолт и все - политики - ноль.
  9. Simon_Dellsen Ранг пользователя
    Simon_Dellsen
    +1
    Сегодня, 17:18
    Que se jodan por pelotudos!

    Quien los manda?

    Pd : De todas formas, creo que hubo manipulación de datos para hacer parecer este cambio de opinión de los fineses. En menos que canta un gallo, se revirtió la opinión de los suomi?

    Si, y los chanchos vuelan también.

    Saludos!

    -------------------------

    К черту этих придурков!

    Кто ими командует?

    Ps : В любом случае, я думаю, что имели место манипуляции данными, чтобы это изменение мнения финнов выглядело так. За исключением того, что поет петух, мнение Суоми изменилось?

    Да, и махинации тоже летают.

    Приветствую вас!
  10. shark507 Ранг пользователя
    shark507
    0
    Сегодня, 17:29
    Цитата: Zaurbek
    Это не русофобия. Это какой-то просчет, западные люди просчитанные...был какой то схематоз наверное....тут тратим деньги в 404, тут вводим санкции....потом что то получаем(но что?!)

    Да нет тут никакого просчета.
    Просто они и сами поверили (как и вся Европа) что хорошо живут потому что такие поездатые и так хорошо работают...
    А оказаллсь что просто паразитировали на России.
  11. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 17:33
    В прошлом году Финляндия в шестой раз кряду возглавила рейтинг самых счастливых государств по версии ООН. Однако вполне вероятно, что уже в скором времени «счастье» для финнов может стать чем-то сродни роскоши.

    Так и хочется прокомментировать этот абзац старой поговоркой- "Что б мы так жили, как они загнивают!" :((

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