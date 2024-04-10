На учениях тайваньские военные отработают прорыв китайской блокады острова

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На учениях тайваньские военные отработают прорыв китайской блокады острова

На Тайване опасаются, что Китай рано или поздно перейдет к силовым действиям, поэтому держит свои Вооруженные силы в состоянии боеготовности, регулярно проводя маневры. На таких ежегодных учениях «Ханьгуан», которые в этом году пройдут с 19 по 26 апреля, тайваньские военные отработают прорыв китайской блокады острова.

Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Тайваня генерал-майор Дун Цзисин.



Сценарий маневров предполагает, что во время военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Пекин внезапно начнет реальные боевые действия против острова. На маневрах тайваньские военные отработают свою реакцию на такое развитие событий. Целью станет сохранение воздушного и морского сообщения Тайваня с внешним миром.

В апреле будут проведены штабные игры, которые продлятся от пяти до восьми дней, в зависимости от количества сценариев. А «полевые» учения пройдут уже в июле.


Дун Цзисин заметил, что в Тайбэе крайне обеспокоены возросшей активностью китайских военных вблизи острова.

Компьютерные военные игры пройдут на созданной в США платформе для моделирования совместных действий подразделений различных родов и видов войск. В учениях планируется задействовать военно-морские силы, авиацию, береговую охрану, береговые противокорабельные средства и БПЛА Тайваня. Симуляции будут проходить на протяжении нескольких дней в круглосуточном режиме.

Отработка Тайбэем вариантов прорыва китайской блокады в значительной степени связана с тем, что НОАК на своих учениях тренируется блокировать и атаковать остров.
  • https://www.flickr.com/photos/presidentialoffice/
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10 комментариев
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  1. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    +1
    Сегодня, 16:25
    Как они на фото танчики красиво выстроили...
    Глаз радуется
    Китайцы тоже обрадуются laughing
    1. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +1
      Сегодня, 17:05
      Это не сценарий войны, это визуальное пиршество, которое необходимо политикам, чтобы доставить своим родным избирателям огромное удовольствие от просмотра.
  2. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 16:27
    На таких ежегодных учениях «Ханьгуан» ... тайваньские военные отработают прорыв китайской блокады острова.

    Если отработка прорыва признается неудачной - объявят о поной капитуляции острова и переходе под юрисдикцию Китая)
  3. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 16:30
    Тайваню проще капитулировать и принять юрисдикцию Китая.....
    Эту "резину" пора заканчивать.
  4. Новик225 Ранг пользователя
    Новик225
    0
    Сегодня, 16:50
    они вот так и собираются танки применять? Выстроив плотным красивым строем?
    Просто мечта артиллериста или ракетчика.
  5. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 16:51
    Самостоятельно, без помощи США прорвать военным путем китайскую блокаду, будь такая создана, у тайбэйцев - НЕТ. Силы флота и ВВС НОАК уже достаточны, что бы создать надежное и крепкое кольцо вокруг острова
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:56
    Забавно прорывать блокаду-стреляя с берега laughing
  7. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 16:59
    Ob in Korea, oder Taiwan, überall wo die USA sich als "Welt-Polizei" von eigenen Gnaden einmischen, gibt es nur Krieg und Zerstörung...! DAS ist überhaupt das einzige Geschäftsmodel dieser Bande von Völkermördern!!
    NOCH NIE in der knapp 250 jährigen Geschichte dieser Metastase des angelsächsischen Mutter-Krebsgeschwürs Britanien, haben die USA auch nur einen einzigen Konflikt mit diplomatischen Mitteln gelöst, oder auch nur in Erwägung gezogen ihn mit friedlichen Mitteln beizulegen...!!!
    Genau DAS ist der Grund weshalb ich immer wieder propagiere, dass der Krieg in der Ukraine nicht zu Ende gehen darf, bevor nicht auch London und Washington endlich brennen und für all ihre Verbrechen bezahlen...!!!
    Die Gelegenheit war noch nie seit dem 2. Weltkrieg so günstig und wird so schnell nicht wiederkommen, das sollte auch den Chinesen endlich mal klar werden...!!!
  8. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    -1
    Сегодня, 17:10
    Другими словами, Тайбэй отрабатывает сценарий провокации в час икс, по отмашке янки.
  9. Fanfar
    Fanfar
    0
    Сегодня, 17:41
    Китай ждет окончание СВО и тогду уж тайванем займется

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