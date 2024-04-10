«Это стыдно»: экс-командующий ВС США в Европе пожаловался на утрату союзников из-за снижения помощи Украине

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«Это стыдно»: экс-командующий ВС США в Европе пожаловался на утрату союзников из-за снижения помощи Украине

Не желая наращивать масштабы помощи Украине, США могут потерять авторитет в мире и лишиться союзников. Такое мнение озвучил отставной генерал американской армии Бен Ходжес, который ранее командовал вооруженными силами США в Европе.

По мнению Ходжеса, боевые действия на Украине имеют очень важное значение для американского государства. От их результатов зависит общий рейтинг США в мире, влияние Вашингтона на другие страны, которые могут ему доверять или не доверять.

Это стыдно. Наши союзники теряют доверие к Соединённым Штатам. И если они теряют доверие к нам, мы теряем влияние на них

- подчеркнул экс-командующий ВС США в Европе.

При этом Ходжес не забыл попрекнуть Европу в том, что и европейские страны могли бы делать намного больше для Украины и в целом для укрепления военной мощи Запада, чем делают в настоящее время. Он напомнил, что лишь несколько государств выделяют значительно больший процент ВВП на помощь Украине, чем США.

Однако США не должны прекращать или сокращать помощь Украине, поскольку все союзники Вашингтона, за исключением Австралии и Канады, отметил отставной генерал, находятся в Европе. Следовательно, сохранение влияния на этих союзников прямо зависит от того, как США будут позиционировать себя относительно украинского конфликта и насколько масштабную и всестороннюю поддержку Киеву они смогут оказывать сейчас и в будущем.
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    13 комментариев
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    1. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 16:30
      Вообще, положа руку на сердце, Россию тут никто не обгонит
      Мы вбухали в эту Украину боеприпасов больше всех остальных стран, вместе взятых
      Но, как говорится, тут не без нюансов...
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 16:50
        Усталость и потери никакими деньгами не компенсируешь.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 16:31
      Бен Жоджесу должно быть стыдно ,скатиться до диванного эксперта ,в отличии от Уэсли Кларка ставшем великим нефтяником всех времён и народов.Зависть.
    3. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +2
      Сегодня, 16:31
      Его больше волнует снижение помощи Украине? Или сохранение влияния на союзников? Уж определиться пора. А за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
    4. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 16:31
      сохранение влияния на этих союзников

      Сказал бы уже прямо - сохранения давления на этих союзников...
    5. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 16:34
      При этом Ходжес не забыл попрекнуть Европу в том, что и европейские страны могли бы делать намного больше для Украины и в целом для укрепления военной мощи Запада, чем делают в настоящее время.

      Типа этого? https://topwar.ru/239495-amerikanskij-general-germanija-samyj-bolshoj-proigravshij-pri-pobede-rossii.html
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:36
      не забыл попрекнуть Европу в том, что и европейские страны могли бы делать намного больше для Украины и в целом для укрепления военной мощи Запада

      Европа, ты, слышала? Ты, виновата, что штаты теряют свой авторитет .... bully
    7. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:44
      Чота поцанчик не по понятиям чешет. В банде свои схавают, только глазом моргни и единство лишь в дележе чужих бабок. Плакса.
    8. Роман_ Ранг пользователя
      Роман_
      0
      Сегодня, 16:45
      Блин, когда "сердюков" скажет примерно, ... мы поддерживаем ребят защищающих детей и матерей в Секторе Газа, т.к. еврейцы террористы.... и поставляем защитникам...
      Надоело слышать нытьё прессы - какие же уважаемые партнёры амерксосы - Пыньдоссы, еврогейцы - натуральные гейцы.
      Хочу прочитать про власть имущих в России, что они сделали что бы америксосы не поставляли оружие.
    9. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      0
      Сегодня, 16:47
      Его уже пора от общества изолировать, ну или когда на улицу выходит намордник одевать, чтоб не покусал кого. Слава богу, что бывший, а то и до ядерной войны довел бы.
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:58
      Обидно когда шестерки перестают уважать-вернее бояться tongue
    11. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 17:35
      """Он напомнил, что лишь несколько государств выделяют значительно больший процент ВВП на помощь Украине, чем США."""

      А надо чтобы ВСЕ государства выделяли больший процент чем США.... Как бы хочет сказать нам Бен Ходжес... laughing
    12. Fanfar
      Fanfar
      0
      Сегодня, 17:38
      Наши союзники теряют доверие к Соединённым Штатам.

      Россия усиленно работает над этим и особенно в последние два года

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