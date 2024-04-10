Байден: Если я закрою южную границу, может случиться так, что меня закроет суд

Мы проверяем, обладаю ли я этими полномочиями. Некоторые предлагают мне просто пойти и попробовать. Однако может случиться так, что меня закроет суд.

Нет никакой гарантии, что у меня есть полномочия принимать меры на границе без законодательства Конгресса.

В рамках подготовки к предстоящим президентским выборам в США, кандидаты всячески пытаются повысить свои рейтинги. При этом, как часто бывает, действие, которое многие избиратели посчитают плюсом, для других отвернет лояльность в пользу противника.Одним из щекотливых вопросов, которым в своей предвыборной гонке пытается заниматься кандидат и действующий американский президент – южная граница и мигранты.Хотя количество мигрантов, пересекающих границу, сократилось в первой половине года, чиновники администрации Байдена знают, что у них есть политическая проблема, связанная с границей и иммиграцией.В прессе США по этому поводу вышла статья с интервью Джо Байдена, в котором он сказал журналисту Энрике Асеведо:Двухпартийный закон, дающий президенту больше ресурсов и полномочий для контроля границы, провалился в начале этого года. Байден ясно дал понять, что он еще не принял окончательного решения, добавив:Вполне очевидно, что действующий президент США просто лукавит. Его политтехнологи попросту запретили ему брать на себя ответственность по закрытию границы от потоков нелегалов. Но почему? Во-первых, так можно набрать голоса именно в среде легализованных мигрантов, число которых в Штатах растёт на миллионы ежегодно. Во-вторых, всегда можно переложить вину за просчёт на конгресс. Мол, это не я, это всё законодатели.