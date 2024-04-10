Байден: Если я закрою южную границу, может случиться так, что меня закроет суд

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Байден: Если я закрою южную границу, может случиться так, что меня закроет суд

В рамках подготовки к предстоящим президентским выборам в США, кандидаты всячески пытаются повысить свои рейтинги. При этом, как часто бывает, действие, которое многие избиратели посчитают плюсом, для других отвернет лояльность в пользу противника.

Одним из щекотливых вопросов, которым в своей предвыборной гонке пытается заниматься кандидат и действующий американский президент – южная граница и мигранты.



Хотя количество мигрантов, пересекающих границу, сократилось в первой половине года, чиновники администрации Байдена знают, что у них есть политическая проблема, связанная с границей и иммиграцией.

В прессе США по этому поводу вышла статья с интервью Джо Байдена, в котором он сказал журналисту Энрике Асеведо:

Мы проверяем, обладаю ли я этими полномочиями. Некоторые предлагают мне просто пойти и попробовать. Однако может случиться так, что меня закроет суд.

Двухпартийный закон, дающий президенту больше ресурсов и полномочий для контроля границы, провалился в начале этого года. Байден ясно дал понять, что он еще не принял окончательного решения, добавив:

Нет никакой гарантии, что у меня есть полномочия принимать меры на границе без законодательства Конгресса.

Вполне очевидно, что действующий президент США просто лукавит. Его политтехнологи попросту запретили ему брать на себя ответственность по закрытию границы от потоков нелегалов. Но почему? Во-первых, так можно набрать голоса именно в среде легализованных мигрантов, число которых в Штатах растёт на миллионы ежегодно. Во-вторых, всегда можно переложить вину за просчёт на конгресс. Мол, это не я, это всё законодатели.
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    16 комментариев
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    1. wanna Ранг пользователя
      wanna
      +2
      Сегодня, 19:52
      Старый Сонный Джо думает, что у него есть время обратиться в суд.Вам 81 год. Бог зовет вас к себе.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 19:59
        именно поэтому он и идет. на роль президента готовили камалу харрис . она и баба и черная . комбо 2 в одном . но ее не изберут . поэтому берут староно пeрдуна который откинет коньки при президентстве и презом становится камала. все, внутренние психологические стереотипы сломаны и дальше будут пихать черных баб лесб в президенты , а вот уж они вытворят такое.... сонный джо ангелом покажется
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:00
        Вам 81 год. Бог зовет вас к себе.

        А на хрена эта ходячая деменция Богу нужна...??? Как это не обидно, но Господь в первую очередь почему-то забирает к себе далеко ещё не старых и вполне адекватных, а такие как Байден и в Аду не нужны... am
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 19:54
      Их дела и все разговоры их политиков рассчитаны на внутреннюю аудиторию...
      А вот с дедули уже не поймёшь, кто и на что рассчитывает.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:59
      Суд божий его уже заждался это бесспорно. yes
    4. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 20:00
      Условно дадут... По возрасту lol
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 20:06
        Условно, но в тройном размере его же возраста. Так будет по-американски.
    5. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 20:00
      одобрит конгресс или нет. ВСЕ РАВНО СУД БУДЕТ. За украину и ее ошметки.
    6. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 20:06
      Мы проверяем, обладаю ли я этими полномочиями.

      Он хоть помнит, кем работает? А то водят под руки, как свадебного генерала.
    7. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 20:13
      Придётся им бежать на аляску и в сибирь. Так закончится освоение америки белыми.
    8. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 20:21
      Система гос. устройства США очень специфична. Не даром отцы-основатели так на этом зациклились. Совершенно не важно, кто будет президентом, ни внешняя, ни внутренняя политика от этого не изменится. Вон, Трамп уже чего-то там пытался, и что? А будет пытаться ещё - закончит как Кеннеди.
    9. ВитаминBF3mg Ранг пользователя
      ВитаминBF3mg
      0
      Сегодня, 20:29
      соломку стелят(демократы)
    10. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 20:30
      It is quite obvious that the current US President is simply lying.

      Biden's approval among the voters is under 10%. There is not a hope in hell of his re-election. The number is too small to make up with a steal. The only way the Democrats can cling to power is to cause an event to postpone/curtail elections. I leave that to your imagination.
      1. Victor19 Ранг пользователя
        Victor19
        +1
        Сегодня, 20:46
        Comrade Stalin: "it doesn't matter who votes but it matters who counts."
    11. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 20:32
      Байден: Если я закрою южную границу, может случиться так, что меня закроет суд

      "... А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я!..." (м/ф Винни Пух и все все все) почему - то напомнило... request
    12. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      0
      Сегодня, 20:38
      Нет никакой гарантии, что у меня есть полномочия принимать меры на границе без законодательства Конгресса.

      Мы проверяем, обладаю ли я этими полномочиями

      О как! На четвертом году президентства выясняется, что самоходный Джо даже своих полномочий не знает. А чё, у него в помощниках (в администрации, в правительстве) ни одного юриста нет?

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