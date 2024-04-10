США готовятся разместить новейшие тактические ядерные бомбы B61-12 на британской базе Лейкенхит

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США готовятся разместить новейшие тактические ядерные бомбы B61-12 на британской базе Лейкенхит

Исторически Соединенные Штаты и Великобритания тесно сотрудничали в разработке ядерного оружия, начиная со взаимодействия в рамках Манхэттенского проекта. С 1960-х годов американцы начали регулярно размещать ядерное оружие в Соединенном Королевстве. Эта практика продолжалась до 2008 года, когда США вывезли около 110 ядерных бомб B61 с базы Королевских ВВС в Лейкенхите — той самой базы, которая, как предполагается, вскоре получит новейшее американское тактическое ядерное оружие B61-12.

На этой британской базе в настоящее время эксплуатируются истребители F-15E Eagle и истребители последнего поколения F-35A Lighting II, которые могут нести ядерные бомбы. В январе 2024 года газета The Telegraph сообщила о планах США хранить ядерное оружие в Лейкенхите впервые за 15 лет. Ядерное оружие будет находиться в подземных хранилищах, расположенных внутри укрытий для самолетов.



Вашингтон, не изменяя своим привычкам, действует как «хозяин мира». Великобритания – это, очевидно, начало планов США по увеличению точек хранения своего ядерного оружия. При этом повсеместно американцы не перестают напоминать другим ядерным державам о «нераспространении».

Размещение ядерного оружия является удобной лазейкой для гарантий Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Хотя некоторые страны-участницы ДНЯО не являются государствами, обладающими ядерным оружием, и не могут развивать свои собственные программы создания ядерного оружия, они могут хранить на своей территории оружие, размещенное государствами, обладающими ядерным оружием. Традиционно ядерные державы осуществляли полный контроль над своим арсеналом, например, размещая ядерное оружие на совместных базах.

Но хотя этот контроль существует в качестве гарантии, размещение ядерного оружия как средство позирования поднимает вопрос о том, в чем разница между «размещением» и «распространением». Если недавнее решение США о перемещении ядерного оружия в Соединенное Королевство отвечает краткосрочным соображениям безопасности, оно может усилить американскую практику размещения ядерного оружия в других странах — практику с потенциально вредными последствиями для долгосрочных целей нераспространения.

Как и в случае с секретностью в 2008 году, Соединенные Штаты вновь официально не прокомментировали свое недавнее изменение позиции в отношении повторного размещения ядерного оружия в Соединенном Королевстве. Как заявил представитель Министерства обороны Великобритании по поводу решения США:

По-прежнему давняя политика Великобритании и НАТО заключается в том, чтобы ни подтверждать, ни отрицать наличие ядерного оружия в конкретном месте.
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    17 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 19:41
      При этом повсеместно американцы не перестают напоминать другим ядерным державам о «нераспространении»

      Мексике чтоли передать... техас правда жалко... почти ТНР.... но мы не распространяем, так в кредит дадим
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 19:53
        Да хрен с ней с этой Британией... Как была целью № 2, так ей и останется... Вот только ракеты на неё дополнительно перенацелят... Ну и в случае чего, пусть горят ярким пламенем эти наглосаксы...
    2. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 19:47
      Можно как вариант, передать наше Кубе или Венесуэле.
    3. Essex62 Ранг пользователя
      Essex62
      +1
      Сегодня, 19:48
      Проблема- то в чём? Можете воткнуть ТЯО с носителями на территории третьих стран,флаг в руки? Ах,ни кто не пускает. Ну дык зато ипотека и шмотье с бытовой техникой со всего мира. Ещё можно не работать,блогером быть или мошенником. Развалили Империю ,в угоду спекулям -глотайте чужую пыль.
    4. Evgenijus Ранг пользователя
      Evgenijus
      +1
      Сегодня, 19:53
      Про бомбы с яденой начинкой пора бы уже забыть. Развитие военной техники, средств противодействия авиации, увеличение дальности зон работы радаров и дальности полета ракет ПВО/ПРО - все это уносит ядерные бомбы в век пленочных магнитофонов. Как может самолет с ядерной бомбой подобраться к границе России? Да его уже на дальней дистанции свалит в воду (в землю) наш МИГ-31. А комплексы ЗРК С-400,С-500 для чего создавались? Скорее всего, это Америка убирает со своей территории то, что может грохнуть на их (американских) базах хранения в самой Америке.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -1
        Сегодня, 20:26
        МИГ-31. А комплексы ЗРК С-400,С-500
        Когда все ракеты будут запущены, а ПВО подавлено, война не прекратится. И тогда свободнопадающие бомбы очень пригодятся.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 19:55
      Ну бомбы, ну ядрёные... эка невидаль.
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 20:07
      Эта практика продолжалась до 2008 года, когда США вывезли около 110 ядерных бомб B61 с базы Королевских ВВС в Лейкенхите — той самой базы, которая, как предполагается, вскоре получит новейшее американское тактическое ядерное оружие B61-12.

      Ничего себе у них темпы модернизации... belay
    7. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 20:15
      . США готовятся разместить новейшие тактические ядерные бомбы B61-12 на британской базе Лейкенхит

      Мы ведь в России живём. Христиане и мусульмане. Есть и другие верования. Сегодня праздник у мусульман. Я - русский, православный христианин, поздравляю Вас - мусульман, с праздником - Ураза-байрам. Я сьел кусочек пирога подаренный нам мусульманином и порадовался за вас. Я хочу сказать. Мы - православные христиане, Вы - мусульмане, мы живём в одной стране. У нас одна страна. У нас разные традиции и праздники. Но мы должны быть вместе. Нас русских большинство, на втором месте татары. Мы должны уважать друг друга. Мы должны принимать правила того района где мы живём. Мы одна страна и должны быть друг за друга. Мы с вами прошли уже много бед и потрясений. Пройдём и этот период. Нас с вами никто не должен рассорить. Мы с вами Братья. Так сложилось исторически. И мы вам кровные родственники. Я не берусь говорить за всех христиан. Но православные христиане - это не западные извращенцы. Мы с ними не родня.
      Нашей стране угрожают. Мы должны быть едины.
      Надеюсь не удалят
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 20:27
        не западные извращенцы. Мы с ними не родня.
        Да им не очень-то и хотелось лишней родни smile .
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Сегодня, 20:36
          России тоже не хотелось бы лишнии рты кормить. Самая большая страна. Самая менее населённая. Самые богатые природные ресурсы. Но это и наша проблемма одновременно. Что одна, компактно расположенная страна с большим населением. И что мы - 1,5 медведя на три квадратных километра. Нужна дорога, свет, газ, вода, интернет и прочие "блага"
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            0
            Сегодня, 20:38
            Самые богатые природные ресурсы.
            В пересчете на население- далеко не самая.
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              0
              Сегодня, 20:40
              Не особо интересовался, но был в этом уверен. Какая же самая, в пересчёте на население?
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                0
                Сегодня, 20:42
                Катар, Эмираты, Норвегия,Австралия. Швеция и Финляндия там же не далеко.
                1. Я свой Ранг пользователя
                  Я свой
                  0
                  Сегодня, 20:54
                  Вы в пересчёте на что-то конкретное считаете? Нефть, газ, или совокупно? Совокупно данных нет. Но можно и не считать. И так понятно request
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 20:29
        Послесловие: меня удивляет почему братья Окраинцы от нас отвернулись. Делают вид, что они другие, что они не с нами. Я не верю что они все скурвились
      3. mark1 Ранг пользователя
        mark1
        +1
        Сегодня, 20:35
        Цитата: Я свой
        Мы должны быть едины.

        ...-эль пуэбло унидо хамас сэра венсидо!

        ...Если бы парни всей земли
        Хором бы песню одну завели,

        На шутку не обижайтесь, а мысль в общем верная

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