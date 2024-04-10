Зеленский заявил, что Германия не передает Украине ракеты Taurus якобы из-за «ядерных угроз» РФ

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Зеленский заявил, что Германия не передает Украине ракеты Taurus якобы из-за «ядерных угроз» РФ

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus якобы является следствием «ядерного шантажа» со стороны России. Такую версию озвучил в беседе с немецкой прессой глава киевского режима Владимир Зеленский.

По утверждению украинского президента, в любом случае отсутствие поставок дальнобойных ракет Киеву не способно защитить мир от «ядерной угрозы России». В то же время, Зеленский подчеркнул, что сам Шольц говорит об отсутствии у Германии ядерного оружия и о том, что не может оставить свою страну без дальнобойных ракет, являющихся самой сильной системой вооружений в ФРГ.

Сам Шольц таких публичных заявлений не делал. Зато он заявлял, что ракеты Taurus не поставляются Украине потому, что он не хочет втягивать свою страну в вооруженный конфликт. Для обслуживания ракет потребуются, отмечает Шольц, военнослужащие бундесвера, но допустить отправку немецких солдат и офицеров на Украину канцлер не может.

Отметим, что украинские власти весьма недовольны тем, что Германия отказывается передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Ведь с помощью этих ракет, учитывая их дальность полета, можно атаковать объекты на территории Российской Федерации. Сейчас Украина вынуждена использовать для этих целей беспилотные летательные аппараты и, гораздо реже, переделанные под удары по наземным целям ракеты зенитных ракетных комплексов С-200. Поставки немецких ракет значительно бы повысили возможности украинских формирований в данном направлении.
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    9 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -2
      Сегодня, 17:04
      Все-запугали мы немцев-осталось запугать мелкобританцев с лягушатниками и можно заняться запугиванием америкосов laughing
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 17:39
        Да ну?Запугали?Были бы испуганы,не лазили бы там,как у себя дома.А по ракетам?Скорее всего они уже поставлены.
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:15
      . Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus якобы является следствием «ядерного шантажа» со стороны России

      Инстинкт самосохранения..... yes
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 17:41
        Банальная жадность, что значит " Передать"? Где деньги, Зин
    3. Русь Ранг пользователя
      Русь
      +1
      Сегодня, 17:25
      Удивили.... Германия не передаст..... wassat
    4. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 17:26
      Зеленский заявил, что Германия не передает Украине ракеты Taurus якобы из-за «ядерных угроз» РФ
      belay "Брехняяяя"Вполне возможно, что они уже там, просто коды остались в кармане штанов Шольца. Бывает. request
    5. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
      Алексей Алексеев_5
      0
      Сегодня, 17:26
      А имя что,диетпитание за подобное паскудство предоставить?
    6. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 17:30
      КАК БУДТО ЭТО ПЛОХО..для Германии..что фашистам сделали предупреждение..что Россия не собирается с ними воевать как в ВОВ..и терять 30.000.000 миллионов человек..они получат своих пару САРМАТов.
    7. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 17:39
      Почему "якобы"? Именно Германии и прилетит во вторую очередь. Сразу посли Англии и США.

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