Тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон» накануне испытаний
Изображение ТОС-3 из заявки на получение товарного знака
В настоящее время на вооружении российской армии состоят две тяжелые огнеметные системы с разными особенностями и возможностями – ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Оборонная промышленность продолжает развитие этого направления и работает над новым проектом под названием ТОС-3 «Дракон». К настоящему времени он прошел стадию разработки, и уже сообщается о строительстве опытного образца.
Последняя разработка
Еще в начале прошлого десятилетия появились первые сообщения о возможности создания новой ТОС для дополнения существующих изделий «Солнцепек». Упоминалось, что по своему облику такая система не будет принципиально отличаться от наличных, но получит новое шасси, вероятно в виде платформы «Армата», а также сможет применять перспективные боеприпасы. Впрочем, тогда эта концепция не получила развития, и в реальном проекте ТОС-2 «Тосочка» реализовали иные идеи.
Однако от концепции тяжелой гусеничной боевой машины не отказались. Недавно стало известно, что Омский завод транспортного машиностроения (входит в состав госкорпорации «Ростех») продолжил развивать эти идеи и к настоящему времени разработал полноценный проект. Более того, работы уже продвинулись достаточно далеко.
О существовании проекта огнеметной системы под обозначениями ТОС-3 и «Дракон» стало известно только в этом году. В середине января «Омсктрансмаш» направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию соответствующего товарного знака. Предприятие закрепило за собой права на логотип в виде черно-белого силуэта боевой машины с подписями. Товарный знак зарегистрирован в целом ряде категорий, от военного транспорта и артиллерийских систем до одежды и сувенирной продукции.
Серийная боевая машина ТОС-1А, участвующая в Спецоперации
Зарегистрированное изображение показывает лишь самые общие черты боевой машины. При этом пока не ясно, насколько оно соответствует реальному облику ТОС-3, и имеются ли какие-либо существенные отличия. Кроме того, в заявке для Роспатента, по понятным причинам, не раскрываются никакие сведения технического характера.
Опытный образец
8 апреля агентство ТАСС опубликовало большое интервью с индустриальным директором кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекханом Оздоевым. В беседе затронули различные вопросы производства техники и боеприпасов, создания новых образцов и т.д. Не обошли вниманием и направление тяжелых огнеметных систем.
Б. Оздоев напомнил о наличии в армии изделий ТОС-1А и ТОС-2, а также указал на положительный опыт их боевого применения в рамках текущей Спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, он упомянул работу над новым проектом ТОС-3. Как оказалось, к настоящему времени этот проект прошел стадию разработки, и предприятия из состава «Ростеха» уже построили первый опытный образец.
Также названы основные особенности новой боевой машины. Она строится на гусеничном шасси неназванной модели, а также получает новую пусковую установку. «Дракон» сможет применять боеприпасы новых типов с увеличенной дальностью стрельбы.
ТОС-2 ведет огонь
Перспективный облик
Таким образом, к настоящему времени в двух источниках были раскрыты самые основные особенности проекта ТОС-3. Из опубликованных данных следует, что перспективная огнеметная система по своей общей архитектуре повторяет существующий «Солнцепек» и отличается от более новой «Тосочкой». При этом от ТОС-1А новый «Дракон» будет отличаться всеми основными агрегатами и компонентами, что даст ему определенные преимущества.
Сообщается, что базой для ТОС-3 служит танковое шасси, но его тип не уточняется. Силуэт, использованный в логотипе проекта, тоже не позволяет достоверно установить модель шасси. В то же время, в нем при желании можно увидеть некоторые черты танка Т-14 на платформе «Армата». Это специфические пропорции корпуса, размещение погона под пусковую установку, а также характерные носовой и кормовой свесы.
Версия о применении платформы «Армата» выглядит вполне логичной. Такое шасси имеет высокие характеристики защиты и подвижности – при отсутствии радикальной переработки соответствующих систем и агрегатов. В будущем, по мере перевооружения бронетанковых частей, такое шасси позволит получить выгоды и эксплуатационного характера.
Судя по силуэту, новая пусковая установка для «Дракона» принципиально не отличается от агрегатов «Буратино» и «Солнцепека». На штатном погоне танкового корпуса находится платформа с опорами для качающейся части. Последняя представляет собой пакет трубчатых направляющих. В отличие от других элементов силуэта, дульная часть пакета прорисована подробно.
ТОС-3 получит 15 направляющих для реактивных снарядов – три горизонтальных ряда по пять в каждом. Для сравнения, на ТОС-1А используется пакет на 24 ракеты с 8 направляющими в каждом ряду, а ТОС-2 несет 18 снарядов на трехрядной установке уменьшенной ширины.
Упомянуто, что «Дракон» сможет использовать ракеты увеличенной дальности. При этом не уточняется, о каких именно изделиях идет речь. Это могут быть уже существующие реактивные снаряды, созданные для ТОС последних моделей, либо совершенно новая разработка.
Напомним, ТОС-1 и ТОС-1А использовали 220-мм снаряды первого поколения с дальностью полета 3,6 км. В дальнейшем «Солнцепек» получил улучшенные боеприпасы, летящие на 6 км. Для ТОС-2 разработана новая ракета ТБС-М3 с дальностью не менее 10-12 км. Параллельно развивались объемно-детонирующие боевые части для ракет и росли их основные показатели. Вполне возможно, что процесс развития 220-мм боеприпасов продолжается, и для «Дракона» создают новую ракету.
Очевидно, что будут использоваться современные улучшенные средства навигации, обмена данными и управления огнем. За счет такого совершенствования «Дракон» сможет быстрее готовиться к стрельбе и показывать улучшенную точность.
Процесс перезарядки пусковой установки
Ожидаемые преимущества
Даже на основе доступных данных нетрудно понять, какой может быть перспективная ТОС-3 – и какие преимущества перед предшественниками она получит. В целом речь идет об улучшении всех основных тактико-технических характеристик при сохранении общих возможностей и функций. Кроме того, по всей видимости, закладывается задел для длительной эксплуатации техники в отдаленном будущем.
Если в проекте действительно используется платформа «Армата» со всеми ее характерными особенностями, то будет получен прирост защиты, устойчивости и живучести. «Дракон» на такой базе будет лучше защищен от баллистических и ракетных угроз. Также следует ожидать, что будут приняты меры по противодействию легким ударным БПЛА.
Сообщается о повышении дальности огня за счет новых ракет. При этом пусковая установка и размер залпа уменьшаются. Это может намекать на разработку новой усиленной боевой части, которая позволит сохранить могущество залповой стрельбы на прежнем уровне или улучшить показатели одиночных пусков.
Проект ТОС-3 дошел до стадии строительства опытной боевой машины, и вскоре «Омсктрансмаш» должен начать ее испытания. На все необходимые мероприятия и процедуры потребуется несколько лет, и только после этого «Дракон» сможет попасть в войска. Тем не менее, предполагаемый уровень тактико-технических характеристик и ожидаемые преимущества перед существующей техникой вполне оправдывают такое ожидание.
- Рябов Кирилл
- "Омсктрансмаш" / Роспатент, Минобороны РФ
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