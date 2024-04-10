Командование ВВС США отправило в отставку «утратившего доверие» руководителя медслужбы одной из ядерных баз

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Командование ВВС США отправило в отставку «утратившего доверие» руководителя медслужбы одной из ядерных баз

Руководство одной из американских военных баз в штате Вайоминг, на которой располагаются межконтинентальные баллистические ракеты отстранило от службы и отправило в отставку командира медицинской службы. Подполковник был отстранен от службы с довольно нетипичной в подобных случаях формулировкой об "утрате доверия и уверенности в способности выполнять свои служебные обязанности".

Как отмечает издание Task and Рurpose, подобная формулировка является распространенным эвфемизмом и используется в тех случаях, когда командование пытается скрыть истинные причины увольнения военнослужащих, что порой создает благодатную почву для многочисленных теорий заговора.



Отстраненный командованием базы межконтинентальных баллистических ракет подполковник Джимми Стэнли руководил службой, курировавшей все медицинское обслуживание личного состава - начиная со стоматологии и заканчивая биоэкологической инженерией. Учитывая специфику базы, не исключено, что офицер мог располагать информацией о нештатных ситуациях, приведших к радиационному поражению персонала, либо же причиной увольнения может быть банальное пристрастие командира медицинской службы к алкоголю.

Между тем, по данным американского издания, только с начала текущего года в армии США были отстранены от должности шесть офицеров высшего командного звена. Трое из них были уволены после того, как были арестованы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Этот и другие факты красноречиво указывают на деградацию всей системы армии США.
  • Pixabay
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13 комментариев
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  1. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 18:03
    Это не та ли база, о которой писали эдак года3/4 назад, что там всё служащие подсели на "обезболивающие средства"?
    Точно, вот освежил память инетом_ Вайоминг.)
  2. Roust Ранг пользователя
    Roust
    -2
    Сегодня, 18:06
    И что!? А нам - то эта инфа на кой!? Падение Киева, вот, что нас интересует!!!
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 18:10
      Скорее всего раскрыт заговор с ударом мбр по белому дому.
      Сторонники трампа.
      Байдет остался жить. Пока
  3. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:07
    Скорее всего полковник не стал соответствовать современным тенденциям в американской армии
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:12
    Понятно, гонял косяки вместе с подчинёнными, если не хуже...
    1. Reptiloid Ранг пользователя
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:17
      Приветствую Виктор hi
      если не хуже

      Вспомнилось кино ---- "марафет с бухаловым мешаешь" Теперь уже классика wassat Улицы разбитых фонарей.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:22
        Привет Дмитрий soldier
        Мешали, мешают и будут мешать, пока не сдохнут... оно бы ладно, только они, зачастую, тянут за собой невинных, непричасных...
        1. Reptiloid Ранг пользователя
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 19:24
          Конечно, Виктор, у такого доктора на таком посту ---- возможности огромные am am
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            +1
            Сегодня, 19:57
            Просрал/профукал он все свои возможности...
            Впрочем, их дела, не интересно...
  5. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:16
    Хоть база бы эта взорвалась вместе с ее обитателями заодно wink
  6. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +3
    Сегодня, 18:25
    Тоже бухал на работе. Или и того хуже.
  7. Самый вежливый Ранг пользователя
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 18:40
    Трое из них были уволены после того, как были арестованы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Этот и другие факты красноречиво указывают на деградацию всей системы армии США.


    Автор статьи всерьёз верит в это laughing или же он пытается так и себя и нас успокоить ?!
  8. Metallurg_2 Ранг пользователя
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 19:44
    Начмеда уволили за использование этилового спирта по прямому назначению.

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