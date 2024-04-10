Командование ВВС США отправило в отставку «утратившего доверие» руководителя медслужбы одной из ядерных баз
Руководство одной из американских военных баз в штате Вайоминг, на которой располагаются межконтинентальные баллистические ракеты отстранило от службы и отправило в отставку командира медицинской службы. Подполковник был отстранен от службы с довольно нетипичной в подобных случаях формулировкой об "утрате доверия и уверенности в способности выполнять свои служебные обязанности".
Как отмечает издание Task and Рurpose, подобная формулировка является распространенным эвфемизмом и используется в тех случаях, когда командование пытается скрыть истинные причины увольнения военнослужащих, что порой создает благодатную почву для многочисленных теорий заговора.
Отстраненный командованием базы межконтинентальных баллистических ракет подполковник Джимми Стэнли руководил службой, курировавшей все медицинское обслуживание личного состава - начиная со стоматологии и заканчивая биоэкологической инженерией. Учитывая специфику базы, не исключено, что офицер мог располагать информацией о нештатных ситуациях, приведших к радиационному поражению персонала, либо же причиной увольнения может быть банальное пристрастие командира медицинской службы к алкоголю.
Между тем, по данным американского издания, только с начала текущего года в армии США были отстранены от должности шесть офицеров высшего командного звена. Трое из них были уволены после того, как были арестованы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Этот и другие факты красноречиво указывают на деградацию всей системы армии США.
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