Председатель Центробанка РФ рассказала о шести мерах для борьбы с бедностью в России

Я бы хотела особое внимание обратить на то, что высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью

По предварительным оценкам, этой дополнительной поддержкой могли бы воспользоваться более 8 млн человек

Борьба с социальным неравенством и повышение уровня жизни граждан РФ являются одними из наиболее приоритетных задач правительства, о чем неоднократно заявляли президент России Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин. С этой целью государство постоянно расширяет список социальных выплат и пособий, в том числе малоимущим и другим категориям нуждающихся в помощи граждан. Индексация пенсий и МРОТ происходит на уровень, опережающий инфляцию.Свою программу повышения уровня жизни россиян предложил и Банк России. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе годового отчета перед депутатами Государственной думы рассказала о шести мерах, которые финансовый регулятор принимает или готов принять для борьбы с бедностью в России в рамках своих полномочий.Прежде всего, речь идет о дальнейшем снижении инфляции, что прямо влияет на расходы рядовых граждан, особенно в части покупки товаров первой необходимости. Благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка и удержанию достаточно высокой ключевой ставки, инфляция снизилась с двузначной цифры в первой половине прошлого года до 7,4% по итогам 2023-го, а по итогам января достигла 6%.— отметила глава Банка России, добавив, что высокая инфляция — точно такой же налог на промышленность, как и на бедных.Вторая мера, которую успешно реализует Центробанк, касается усиления защиты населения от чрезмерной закредитованности, негативно влияющей как раз на граждан с низким уровнем доходов. При этом при дальнейшем снижении роста цен ЦБ планирует и снижение кредитной ставки, что сделает банковские займы более доступными и выгодными для широкого круга потребителей кредитных продуктов, включая ипотечные займы.Особое внимание Центробанк уделяет борьбе с финансовым мошенничеством, жертвами которого часто становятся пенсионеры, рассказала Набиуллина. Для борьбы с мошенниками предпринимаются как дополнительные меры контроля за перечислениями средств со счетов граждан в финучреждениях страны, так и реализуются программы повышения финансовой грамотности населения, что глава финансового регулятора вынесла в отдельный, четвертый пункт по степени важности.Пятым пунктом глава Банка России назвала меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях. К таковым, в частности, относятся кредитные каникулы, предоставляемые при возникновении трудных жизненных ситуаций и решение вопроса урегулирования задолженности, когда человек берет кредиты сразу в нескольких банках и не может договориться о реструктуризации.И наконец, продолжила Набиуллина, следует развивать финансовые продукты специально для людей с невысокими доходами, такие как социальный счет и социальный вклад. Людям с небольшими доходами эта инициатива гарантирует возможность получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте в пределах до 50 тыс. рублей, и по вкладу на такую же сумму, а кроме того, делать платежи без комиссии в сумме до 20 тыс. рублей в месяц.— подытожил председатель Центрального банка России.