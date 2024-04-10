Председатель Центробанка РФ рассказала о шести мерах для борьбы с бедностью в России

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Председатель Центробанка РФ рассказала о шести мерах для борьбы с бедностью в России

Борьба с социальным неравенством и повышение уровня жизни граждан РФ являются одними из наиболее приоритетных задач правительства, о чем неоднократно заявляли президент России Владимир Путин и глава кабмина Михаил Мишустин. С этой целью государство постоянно расширяет список социальных выплат и пособий, в том числе малоимущим и другим категориям нуждающихся в помощи граждан. Индексация пенсий и МРОТ происходит на уровень, опережающий инфляцию.

Свою программу повышения уровня жизни россиян предложил и Банк России. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе годового отчета перед депутатами Государственной думы рассказала о шести мерах, которые финансовый регулятор принимает или готов принять для борьбы с бедностью в России в рамках своих полномочий.



Прежде всего, речь идет о дальнейшем снижении инфляции, что прямо влияет на расходы рядовых граждан, особенно в части покупки товаров первой необходимости. Благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка и удержанию достаточно высокой ключевой ставки, инфляция снизилась с двузначной цифры в первой половине прошлого года до 7,4% по итогам 2023-го, а по итогам января достигла 6%.

Я бы хотела особое внимание обратить на то, что высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью

— отметила глава Банка России, добавив, что высокая инфляция — точно такой же налог на промышленность, как и на бедных.

Вторая мера, которую успешно реализует Центробанк, касается усиления защиты населения от чрезмерной закредитованности, негативно влияющей как раз на граждан с низким уровнем доходов. При этом при дальнейшем снижении роста цен ЦБ планирует и снижение кредитной ставки, что сделает банковские займы более доступными и выгодными для широкого круга потребителей кредитных продуктов, включая ипотечные займы.

Особое внимание Центробанк уделяет борьбе с финансовым мошенничеством, жертвами которого часто становятся пенсионеры, рассказала Набиуллина. Для борьбы с мошенниками предпринимаются как дополнительные меры контроля за перечислениями средств со счетов граждан в финучреждениях страны, так и реализуются программы повышения финансовой грамотности населения, что глава финансового регулятора вынесла в отдельный, четвертый пункт по степени важности.

Пятым пунктом глава Банка России назвала меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях. К таковым, в частности, относятся кредитные каникулы, предоставляемые при возникновении трудных жизненных ситуаций и решение вопроса урегулирования задолженности, когда человек берет кредиты сразу в нескольких банках и не может договориться о реструктуризации.

И наконец, продолжила Набиуллина, следует развивать финансовые продукты специально для людей с невысокими доходами, такие как социальный счет и социальный вклад. Людям с небольшими доходами эта инициатива гарантирует возможность получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте в пределах до 50 тыс. рублей, и по вкладу на такую же сумму, а кроме того, делать платежи без комиссии в сумме до 20 тыс. рублей в месяц.

По предварительным оценкам, этой дополнительной поддержкой могли бы воспользоваться более 8 млн человек

— подытожил председатель Центрального банка России.
  • Госдума РФ
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64 комментария
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +16
    Сегодня, 17:46
    Цельных 6?-а достаточно одного-повесить ее и билеты на это зрелище-напродавать-такие получатся деньжищи tongue
    1. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +2
      Сегодня, 19:41
      Бюджетники страдают больше от инфляции чем те кого проиндексировали. Зарплата то старая, аж с 2015 года . Жить на 25 тыщ мало кто сможет. Особенно если родитель один работает.
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        -6
        Сегодня, 19:42
        Видать хреново работаете-раз зарплата с 2015 года не поменялась? tongue
        1. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          -1
          Сегодня, 19:44
          А вы на окраине лучше работаете , что вам подняли зарплату? Ну уж простите, не можем , как вы сидеть в интернете и работать на дядю Сэма
          1. костя1 Ранг пользователя
            костя1
            -5
            Сегодня, 19:48
            Ты бандера-по себе других не меряй
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +14
    Сегодня, 17:49
    Председатель Центробанка РФ рассказала о...
    . В общем, сказочница... а остальное пи пи пи....
    1. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      +2
      Сегодня, 20:23
      Цитата: rocket757
      В общем, сказочница... а остальное пи пи пи....

      У банкиров в РФ праздник , по итогам 23 года получена хорошая прибыль . Это значит , что ограбление населения , через закредитованость и высокие процентные ставки, удалось ! А процент инфляции , я вас умоляю , это даже не смешно . Евро стоит 100 рублей , значит инфляция грубо 20-30% , да и по другому быть не может . Кто в РФ крышует телефонных аферистов , обманывающих пенсионеров ? Кто допускает утечку персональных данных? Впрочем , это уже вопросы не к ней . Набиулина может бороться только с бедностью банкиров , а за счет кого они толстеют, её не интересует . hi
  3. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +16
    Сегодня, 17:50
    Цирк да и только. Набиулина и борьба с бедностью в России.

    Мне вот совсем не понятно, на кой нужен такой неподотчетный неподконтрольный ЦБ.
    И какой тогда резон выслушивать отчет ее председателя в ГД? Они ее приглашают, она соглашается и даже отчитывается, а все остальное время ведет как представитель МВФ.
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -6
      Сегодня, 19:02
      Цитата: alystan
      Мне вот совсем не понятно, на кой нужен такой неподотчетный неподконтрольный ЦБ.
      Кто вам сказал что он не подконтрольный?
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +6
        Сегодня, 19:05
        Лично мне никто. Но об этом везде говорят и пишут. Да и саму Набиулину послушайте, когда она откровенно высиупает против решений президента страны.

        Про неподконтрольность ЦБ и в Конституции прописано.

        В.Катасонов (доктор экономических наук):

        Центральный банк Российской Федерации на самом деле - это филиал ФРС. Центральный банк Российской Федерации - это даже не Центральный банк, это валютное управление. Есть такое понятие "currency board", это фактически валютный обменник: денег в экономике ровно столько, сколько валюты в резервах.
        Центральный банк не столько думает том, чтобы подпитывать экономику деньгами, сколько он думает о том, чтобы покупать американские трежерис [долговые государственные ценные бумаги] и фактически финансировать американский бюджет и военные приготовления.
        Центральный банк работает на нашего геополитического противника.

        В.Катасонов 10 лет проработал в Центральном банке России.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          -7
          Сегодня, 19:19
          Ну да, может все-таки возьмете положение ЦБ и там посмотрите цели, задачи и так далее?. Или посмотрите по сторонам?. Я не знаю кто такой Катасонов, что он такого сделал для моей страны? Хотя бы за 10 лет когда работал в ЦБ.
          ваша ссылка на его фразу
          Центральный банк не столько думает том, чтобы подпитывать экономику деньгами, сколько он думает о том, чтобы покупать американские трежерис
          вообще нонсенс, ибо у ЦБ нет никаких инструментов для подпитки иностранных государств.
          Лучше сами разберитесь со свободной от предрассудков головой, в целях, задачах и возможностях ЦБ, чем перепечатывать чушь.
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            +2
            Сегодня, 19:21
            Нет, я лучше почитаю или послушаю Катасонова (больше пользы для меня), чем читать положения про центробанк. Где чушь, а где предрасудки я сам как-нибудь разберусь.
          2. Павел_Свешников Ранг пользователя
            Павел_Свешников
            +1
            Сегодня, 19:41
            Если интересно, Михаи Советский очень доступно объясняет про наш ЦБ и схему по выкачивания народных денег через него заграницу.
            https://www.youtube.com/watch?v=x4MRWUuRscs
            1. topol717 Ранг пользователя
              topol717
              -6
              Сегодня, 19:42
              Цитата: Павел_Свешников
              Если интересно, Михаи Советский очень доступно объясняет про наш ЦБ и схему по выкачивания народных денег через него заграницу.

              Я вам таких ссылок 2 десятка найду. Но я больше верю официальным документам, своим глазам и своим знаниям, чем речам в ютюбе, и да, ютюб не смотрю, религия не позволяет.
              1. Павел_Свешников Ранг пользователя
                Павел_Свешников
                +2
                Сегодня, 19:56
                Тогда читайте. В законах и Конституции все то же самое. Только умные люди объясняют это простыми словами.
                1. topol717 Ранг пользователя
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 20:55
                  Цитата: Павел_Свешников
                  Тогда читайте. В законах и Конституции все то же самое. Только умные люди объясняют это простыми словами.
                  Умные люди никому и ничего объяснять не будут. У них другие заботы. Учить, лечить и строит умеют все. или по другому, тот кто умеет тот делает, а кто не умеет тот учит.
          3. Alex 22 22 Ранг пользователя
            Alex 22 22
            0
            Сегодня, 20:16
            Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации
            Статья. 2
            В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.
            Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства.
            Статья 3. Целями деятельности Банка России являются:
            защита и обеспечение устойчивости рубля;
            развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
            обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
            развитие финансового рынка Российской Федерации;
            обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
            Статья 5. Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
            Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета.
            Статья 26. После утверждения годовой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 75 процентов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оставшаяся прибыль Банка России направляется Советом директоров в резервы и фонды различного назначения.
            А глава 9 указанного закон просто песня, но слишком велика для размещения. Но целей финансирования и стимулирования экономики у ЦБ нет. Но подконтрольность есть. Однако в юриспруденции важно не только Право, но и Правоприменение. А вот как оно применяется, каждый судит сам.
  4. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +14
    Сегодня, 17:53
    Вот Набиуллина лучше бы вообще свой рот не открывала на тему "борьбы с бедностью". В её исполнении, это как лекция о вреде курения с сигаретой в зубах.
  5. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +14
    Сегодня, 17:55
    Когда наш Центробанк станет ГОСБАНКОМ? Да, да, я всё понимаю, вопрос риторический.)
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -4
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Фаталист
      Когда наш Центробанк станет ГОСБАНКОМ

      Что значит гос.банком? Эту женщину кто поставил руководить? Она кому отчитывается? И еще раз Что по вашему Гос.банк?
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 20:01
        Это Государственный (Федеральный) Банк России, неподотчётный ни ФРС США, ни МВФ.
  6. Nik2013 Ранг пользователя
    Nik2013
    +5
    Сегодня, 17:55
    Надо зарплату чиновников сделать кратно 10 средней зарплаты по стране и все.
    1. Rinat Khametov Ранг пользователя
      Rinat Khametov
      0
      Сегодня, 18:14
      При советах была установка, зарплата у любого чиновника не должна превышать пятикратку высококвалифицированного рабочего.
      Отсюда и пайки и первый отдел ГУМа и ЦКБ на молодежной...
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        -6
        Сегодня, 19:05
        Цитата: Rinat Khametov
        При советах была установка, зарплата у любого чиновника не должна превышать пятикратку высококвалифицированного рабочего.
        Отсюда и пайки и первый отдел ГУМа и ЦКБ на молодежной...
        Всех уровнять, это была первейшая и самая большая ошибка СССР. Это противоречит как здравому смыслу, так и божьему учению.
    2. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      +5
      Сегодня, 18:15
      Надо зарплату чиновников сделать кратно 10 средней зарплаты по стране и все

      Согласен со всем, кроме 10-ти кратной. Достаточно, по моему, 4 МРОТ.
    3. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      +3
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Nik2013
      Надо зарплату чиновников сделать кратно 10 средней зарплаты по стране и все.

      73 000*10 = 730 000 (руб). Среднюю по стране на днях Мишустин озвучил. laughing А лицо у них не треснет?
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        -6
        Сегодня, 19:27
        Цитата: Добрый злыдень
        73 000*10 = 730 000 (руб). Среднюю по стране на днях Мишустин озвучил. А лицо у них не треснет?
        Почему все стараются считать чужие деньги а не свои? Вам какая разница сколько получает чиновник и сколько средняя по стране? Может тут и ест ьвсе проблемы?
        1. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +4
          Сегодня, 19:46
          Цитата: topol717
          Вам какая разница сколько получает чиновник ...

          Дело в том, что чиновник получает деньги из бюджета, то есть из моего(и не только) кармана. И получать их он должен за то, что обслуживает МОИ потребности(а не свои), и делает это хорошо. Вот поэтому я считаю вправе поинтересоваться, сколько он получает за ту деятельность, результат которой я вижу.
          Цитата: topol717
          Вам какая разница ... сколько средняя по стране?
          Просто эта цифра, озвученная Мишустиным, вогнала меня в глубочайшее умиление!
          Я ответил на ваши вопросы?
          1. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            -4
            Сегодня, 19:53
            Цитата: Добрый злыдень
            Дело в том, что чиновник получает деньги из бюджета, то есть из моего(и не только) кармана.
            Почему вы считаете что бюджет это ваш карман? Это не ваш и не мой, это карман государства. Кому и что давать тоже оно решает. Вы можете только выбирать кого поставить во главе и исполнительной и законодательной власти. Это называется демократия, все остальное вас не касается. Тогда жить станет легче, намного легче.
            1. Добрый злыдень Ранг пользователя
              Добрый злыдень
              +2
              Сегодня, 20:06
              Цитата: topol717
              Почему вы считаете что бюджет это ваш карман? Это не ваш и не мой, это карман государства.

              А вы не задумывались, из чего формируется карман государства? Должен вас огорчить.
              - из непосредственно налогов с физических лиц;
              - из иных налогов и сборов, которые в конечном итоге приводят к карману физического лица.
              Любой налог на юрлицо перекладывается на человека через цену на товар или услугу от этого юрлица. Таможенный сбор включается в цену импортного товара. И так далее... Впрочем, тут не место для занятий по экономике и политпросвещения! hi
  7. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +2
    Сегодня, 17:56
    Через четыре года здесь будет город -сад.
    Пятилетку в четыре года.

    Радость моя немеряна.


    Ау, ау,...
  8. Солдатов В. Ранг пользователя
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 17:58
    Надо всех обеспечить работой с достойной зарплатой, а не заставлять жить население на подачки хоть от кого. Помогать людям попавшими в стеснённые обстоятельства хорошо. Но почему здоровые, образованные люди получают низкую зарплату вот вопрос. Капиталисты обещали жизнь от пуза, и где она? Где достойная пенсия?
    1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      -5
      Сегодня, 18:10
      потому что Россия не производит массово ничего такого и не продаёт за что можно было бы эти зарплаты увеличивать
      инфляцию им вряд ли удастся уменьшить она только ускоряется за счёт вброса на потребительский рынок денег не обеспеченных производством.
    2. Rinat Khametov Ранг пользователя
      Rinat Khametov
      +3
      Сегодня, 18:17
      С пенсией вообще чудеса, у меня племянник инвалид с детства а получает пенсию больше меня, ветерана труда
    3. Rinat Khametov Ранг пользователя
      Rinat Khametov
      +3
      Сегодня, 18:18
      Это идеология капитализма.... Жить надо впроголодь, чтоб на сытом брюхе в голову ничего не могло попасть кто того как ле взяятб денег на прокорм
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        -3
        Сегодня, 19:34
        Цитата: Rinat Khametov
        . Жить надо впроголодь, чтоб на сытом брюхе в голову ничего не могло попасть
        Есть другая поговорка, которая подтвердила свою правоту веками:
        1.Инженер должен быть голодным.
        2.Или голь на выдумку хитра.
        1. Rinat Khametov Ранг пользователя
          Rinat Khametov
          +3
          Сегодня, 19:49
          Это про поэтов... А инженер должен быть сытым, что голова могла работать
    4. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -4
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Солдатов В.
      Надо всех обеспечить работой с достойной зарплатой, а не заставлять жить население на подачки хоть от кого
      А почему тот которого надо обеспечить работой не может что то сделать для страны?
      Почему тот который живет за чертой бедности не может записаться добровольцем и зарабатывать 204 тыс. руб.? Почему государство все еще кому то должно? где те люди которые должны государству?

      Цитата: Солдатов В.
      Капиталисты обещали жизнь от пуза, и где она? Где достойная пенсия?

      Кому обещали? Что лично вы сделали, что бы получать достойную пенсию? И достояная пенсия это сколько? 10-15-35-55? тысяч? в какой валюте?
      Может вообще пенсию отменить, пусть дети его содержат, кто сколько народил, выкормил, на ноги поставил тот и живет в старости?
      1. Rinat Khametov Ранг пользователя
        Rinat Khametov
        +1
        Сегодня, 19:51
        Что работала схема без пенсии, должна быть возможность именно сейчас выкормить минимум трёх детей и помочь отцу матери....без этих условий схема не работает
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          -3
          Сегодня, 19:56
          Почему сейчас? кто вам мешал всю жизнь? Есть полно людей, которые воспитали по 5-6 детей, ин тоже обидно.
          1. Rinat Khametov Ранг пользователя
            Rinat Khametov
            +1
            Сегодня, 19:56
            Есть. Но это богатые евреи.
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 19:53
        ""где те люди которые должны государству?""

        Они живут в государстве, которому должны платить налоги. Нет? Или налог дело добровольное? Ну а если люди должны платить налог государству, то, наверное, и государство в свою очередь что-то должно делать для людей. Или снова не правильно?
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 20:53
          Благодаря вашим налогам у нас работает Полиция, школы, поликлиник, больницы, а еще страна ведет СВО. Я точно также плачу налоги. И что это повод ответственность за свою благополучие переложить на плечи КПСС? Я на это не подпишусь.
  9. Goscha Ранг пользователя
    Goscha
    +3
    Сегодня, 18:06
    Чем больше они борются с бедностью, тем больше бедных, может борцуны не те?
  10. Million Ранг пользователя
    Million
    +8
    Сегодня, 18:07
    Лицемеры!
    А Набиулиной прямая дорога в Ад.
  11. cast iron Ранг пользователя
    cast iron
    +11
    Сегодня, 18:17
    Доля миллиардеров Руси растет. 5% семей Руси владеют 80% всех ресурсов с стране. Это практически неофеодализм. Ипотека под 17%. Цены на жилье растут в десятки раз быстрее реальных доходов. Реальные доходы таковы, что в 2014 году я зарабатывал 1000$, а сейчас с премиями до 850. При этом я работаю больше в 1.5 раза. Этот прорыв а экономике идёт паровым катком уже 10-ый год. Как только дарагое правительство бывших фарцовщиков и спекулянтов обращают внимание на бедных, то бедные становятся ещё беднее.
    1. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -4
      Сегодня, 19:40
      Цитата: cast iron
      Доля миллиардеров Руси растет. 5% семей Руси владеют 80% всех ресурсов с стране.
      Кто вам мешает попасть в эти 5%?
      Что значит владеют ресурсами в стране? У нас всеми ресурсами владеет исключительно государство. Все остальное оно вам разрешает использовать. И все в равных условиях.

      Цитата: cast iron
      Реальные доходы таковы, что в 2014 году я зарабатывал 1000$, а сейчас с премиями до 850. При этом я работаю больше в 1.5 раза
      У вас есть право не работать!!!
      У вас есть право открыть любое производство, быть там директором и зарабатывать сколько пожелаете.
      1. Rinat Khametov Ранг пользователя
        Rinat Khametov
        +3
        Сегодня, 19:53
        Государство в стране ничем не владеет...владеет всем кучка богатеев...или вы всерьёз считаете что премьер на что то влияет?
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          -3
          Сегодня, 19:54
          Вы это расскажите Юкосу, Норникелю и Макфе.
      2. cast iron Ранг пользователя
        cast iron
        +1
        Сегодня, 20:25
        Кто вам мешал родиться в США и не нести чушь о том кто мне мешал? У меня есть право по Конституции на достойную жизнь. У всех есть это право. Только вот правительство делает все для того чтобы большинство жило от ЗП до ЗП и желательно полностью в кредит.
  12. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    +4
    Сегодня, 18:41
    Зачем бороться с бедностью?
    Предлагаю бороться с богатостью (хм, даже слова такого нет, шифруются!)
    У нас под 90% активов сосредоточены в руках 1,4% россиян (на 2022 год)
    Может, в этом направлении надо что-то сделать?
    Да, скорее всего, во всём мире так, но мне до них дела нет, я там не живу
  13. singless Ранг пользователя
    singless
    +4
    Сегодня, 18:47
    верните уход на пенсию в 60 лет и бедных будет меньше ровно на половину
  14. Старый Хрен Ранг пользователя
    Старый Хрен
    +4
    Сегодня, 18:59
    Надеюсь дожить до тех времён, когда народный суд воздаст всем этим олигархическим деятелям по заслугам. Или остаётся надеятся только на загробный Суд?
    1. cast iron Ранг пользователя
      cast iron
      0
      Сегодня, 20:17
      Сказочки про высшую справедливость и суд для того и придуманы, чтобы меньшинство грабило и эксплуатировало большинство, имея в уме то, что люди будут надеятся на высший суд никак не сопротивляясь.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 20:48
        Цитата: cast iron
        Сказочки про высшую справедливость и суд для того и придуманы, чтобы меньшинство грабило и эксплуатировало большинство, имея в уме то, что люди будут надеятся на высший суд никак не сопротивляясь.
        Я надеюсь вы понимаете что это бред. Народ в своей массе и каждый индивидуум в частности ничего не делает, что бы стать обеспеченным. только жалуется на всех вокруг, и почему то решил что ему все что то должны.
  15. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    +3
    Сегодня, 19:02
    что с нее взять , так прокладка между мвф и российским правительством
  16. Альф Ранг пользователя
    Альф
    +5
    Сегодня, 19:09
    следует развивать финансовые продукты специально для людей с невысокими доходами, такие как социальный счет и социальный вклад. Людям с небольшими доходами эта инициатива гарантирует возможность получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте в пределах до 50 тыс. рублей, и по вкладу на такую же сумму,

    Сахипзадовна, скажи-ка, будь ласка, а откуда у человека с небольшими доходами может появиться деньги на вклад ? Да и вангуется мне, что и остатка на карте у него по вышеназванной причине нет.
    1. Rinat Khametov Ранг пользователя
      Rinat Khametov
      +3
      Сегодня, 19:55
      Тип хочет выманить у пенсов гробовые деньги....хуже украинских мошенников.
  17. Павел_Свешников Ранг пользователя
    Павел_Свешников
    +5
    Сегодня, 19:33
    У нас большинство в кредитах погрязло по уши. Для них высокая ставка по кредиту – это примой путь в нищету. Хорошо же Сапихвзадовна о большинстве народа беспокоится, что загнула ставку выше некуда. А накопления имеют очень немногие. Ипотеку взять вообще невозможно при такой ставке. В общем, театр абсурда.
    Путин ее терпит, похоже, чтобы не испортить в конец отношения с Америкой. А так она душит нашу экономику с ее политикой, подчиненной американскому ФРС.
    1. Альф Ранг пользователя
      Альф
      +1
      Сегодня, 19:58
      Цитата: Павел_Свешников
      Путин ее терпит, похоже, чтобы не испортить в конец отношения с Америкой.

      Угу, уволь ее и отношение с Америкой в конец ухудшатся.
      Не уволь-экономика России совсем умрет. Разница "кардинальная"...
  18. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +4
    Сегодня, 19:37
    Заголовок интригующий...На самом деле, привычный курс на консервацию бедности.
    М-м Набиуллиной ставили в заслугу "гениальный" ход с опущением рубля в 2 раза. И где тут борьба с инфляцией? Чушь. Мишустин хвастается ростом социальных программ. Но в итоге, доходы трудяг не сильно отличаются от иждивенцев государства. Вместо того, что создать высоко-технологичные рабочие места, правительство целенаправленно увеличивает электорат зависимый от подачек "собеса". Про "борьбу" с финансовым мошенничеством просто читать смешно. Всемогущие силовики не могут пересажать расплодившихся финансовых аферюг? Неужели кто-то этому верит?
    Законодатели могли бы элементарно запретить микрофинансовые организации. Банки не стали бы рисковать лицензией ради сомнительных кредитов.
  19. Jacques Sekavar Ранг пользователя
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 20:23
    Инфляция снизилась с двузначной цифры в первой половине прошлого года до 7,4% по итогам 2023-го при плане в 4%
    Потому индексация пенсий и МРОТ по факту происходит вдогонку инфляции и росту цен, а потому может только поддерживать общественно принятый уровень жизни но не опережать его.
    Высокая ключевая ставка ведёт к удорожанию кредитов, снижению уровня жизни и неуверенности в будущем.
    Высокая инфляция — точно такой же налог на промышленность, как и на бедных но последствия для владельцев заводов газет пароходов и для тех кто на них батрачит разные.
    Каким образом главная банка усиливает защиту населения от чрезмерной закредитованности – повышением требований к заёмщику и увеличением платежей?
    Самый крупный финансовый мошенник – коммерческие банки которые через кредитование увеличиваюи денежную массу, бороться с которыми для главной банки означает рубить сук на котором сидит.
    Кредитные каникулы не только не решают проблему, но и усугубляют начислением процентов.
    Все финансовые продукты исходят из прибыли, которая должна покрывать любые расходы на социальный счет и социальный вклад.
  20. Павленко Валерий Ранг пользователя
    Павленко Валерий
    0
    Сегодня, 20:35
    Да эту суку наббиллину, надо все что наворовала забрать, и пусть идет в колхоз ишачит, или в совхоз ближе к морю черному, пусть на Крымском Черноземье юбк повьебует за 25тыс руб.
  21. ИванДурак Ранг пользователя
    ИванДурак
    0
    Сегодня, 20:58
    У данной проблемы - ликвидации бедности есть всего два решения:
    1) ликвидация всех бедных
    2) ликвидация ростовщиков

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