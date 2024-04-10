Прага пообещала Киеву передать до конца июня «значительную часть» артиллерийских снарядов в рамках «чешской инициативы»

Поставки обещанных Чехией Украине артиллерийских снарядов должны начаться в июне. Если ничего не помешает, то до конца второго квартала 2024 года Киеву передадут значительную часть боеприпасов. Об этом сообщает чешское издание ČTK.В среду, 10 апреля, президент Чехии и министр обороны республики обсудили вопрос поставок артиллерийских снарядов Киеву в рамках так называемой "чешской инициативы". По данным издания, передача боеприпасов будет продолжаться до конца этого года, но значительную часть снарядов Зеленскому отдадут до конца июня. Осталось только узнать, часть от какого количества снарядов, поскольку собранных денег хватает на закупку только 300 тысяч боеприпасов.- пишет издание.На сегодняшний день к "чешской инициативе" присоединилось порядка 20 стран, они сбросились деньгами на закупку снарядов за пределами Европы и США, так как сами не в состоянии обеспечить Киев боеприпасами. Еще в феврале чешский президент Петр Павел заявил, что якобы где-то нашел аж 800 тысяч артиллерийских снарядов самых ходовых калибров. На начало апреля страны Европы смогли собрать на 300 тысяч боеприпасов, где брать деньги еще на 500 тысяч неизвестно.Ранее запущенная Евросоюзом программа по закупке одного миллиона снарядов для ВСУ с треском провалилась, пришлось побираться по всему миру, закупая их в третьих странах.

Украина до конца июня получит значительную часть артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы", предусматривающей их закупку за средства государств Запада в третьих странах

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