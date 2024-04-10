Прага пообещала Киеву передать до конца июня «значительную часть» артиллерийских снарядов в рамках «чешской инициативы»

12
Прага пообещала Киеву передать до конца июня «значительную часть» артиллерийских снарядов в рамках «чешской инициативы»

Поставки обещанных Чехией Украине артиллерийских снарядов должны начаться в июне. Если ничего не помешает, то до конца второго квартала 2024 года Киеву передадут значительную часть боеприпасов. Об этом сообщает чешское издание ČTK.

В среду, 10 апреля, президент Чехии и министр обороны республики обсудили вопрос поставок артиллерийских снарядов Киеву в рамках так называемой "чешской инициативы". По данным издания, передача боеприпасов будет продолжаться до конца этого года, но значительную часть снарядов Зеленскому отдадут до конца июня. Осталось только узнать, часть от какого количества снарядов, поскольку собранных денег хватает на закупку только 300 тысяч боеприпасов.



Украина до конца июня получит значительную часть артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы", предусматривающей их закупку за средства государств Запада в третьих странах

- пишет издание.

На сегодняшний день к "чешской инициативе" присоединилось порядка 20 стран, они сбросились деньгами на закупку снарядов за пределами Европы и США, так как сами не в состоянии обеспечить Киев боеприпасами. Еще в феврале чешский президент Петр Павел заявил, что якобы где-то нашел аж 800 тысяч артиллерийских снарядов самых ходовых калибров. На начало апреля страны Европы смогли собрать на 300 тысяч боеприпасов, где брать деньги еще на 500 тысяч неизвестно.

Ранее запущенная Евросоюзом программа по закупке одного миллиона снарядов для ВСУ с треском провалилась, пришлось побираться по всему миру, закупая их в третьих странах.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 17:47
      Прага пообещала Киеву передать до конца июня «значительную часть» артиллерийских снарядов в рамках «чешской инициативы»
      . Мы не злопамчтные, но есть у нас те у кого память хороша, а разозлили гейропейские со товарищами, у нас уже всех.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 18:04
        Эти снаряды мелочь. Для жизни-смерти батальона, уровня полка.
        А вот на 3-9 армий + полгода войны:изъятие 300 млрд в брусселе компнсируют занятием еще 4областкй бывш усср.
        Когда то яценюк оценил потерю крыма в 100 млрд дол.
        Вот и сейчас будет так - прирастем 4 обл и скажем :"плата внесена и принята противником"
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 18:09
          За все надо платить... за хотелки, за глупость, за... ВСЕ!
          Мы готовы заплатить свою цену за прошлые ошибки!
          1. антивирус Ранг пользователя
            антивирус
            0
            Сегодня, 18:12
            Платить на стадии котлована - всегда приобретение будет значительно дешевле.
            НАдо шойгу работать в ту сторону-создавать котлваны
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +6
      Сегодня, 17:48
      Может пора уже вернуть Чехии эти инициативы-в тротиловом эквиваленте?
    3. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      +6
      Сегодня, 17:50
      Может пора купировать угрозы, до того как они станут реальностью? Тот же Израиль, не стесняется уничтожать угрозы не считаясь с тем в какой стране они локализованы.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 18:01
        А против Израиля тоже опосредованно все страны НАТО воюют? И Израиль, такой смелый, не боится и не стесняется - невзирая, как говорится?
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 18:11
        Интересно,каким способом?Красные фломастеры уже не канают..
    4. topol717 Ранг пользователя
      topol717
      -1
      Сегодня, 17:50
      В КНДР закупают
      и да я знаю Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации
    5. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 17:51
      Очередное напоминание про обещанные чехами снаряды.
      Снарядов нет, зато новости душу греют кому-то.
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 17:56
      Если ничего не помешает

      Так надо помехи создать......
    7. КТМ-5 Ранг пользователя
      КТМ-5
      0
      Сегодня, 18:15
      Найти снаряды - не значит купить эти снаряды. Далеко не факт, что бесноватым гейропейцам кто-то что-то продаст в таких больших количествах.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»