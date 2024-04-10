Власти Швейцарии официально объявили место и время проведения «мирного саммита» по Украине
Швейцарские власти официально объявили, что так называемый "мирный саммит" по украинскому кризису состоится 20-24 июня в городе Бюргеншток.
Глава МИД страны при этом заявил, что придерживается мнения о невозможности какого-либо миротворческого процесса по украинскому вопросу без участия российской стороны, даже в том случае, если Москва откажется принимать участие в первой подобной мирной конференции.
Глава швейцарского внешнеполитического ведомства при этом предполагает, что Россия рано или поздно должна принять участие в мирном процессе по Украине, однако необходимо подумать, как пригласить Москву. При этом представители России ясно дали понять, что не намерены принимать участие в этом мероприятии.
Однако, никакой мирный процесс в настоящее время не возможен, поскольку Киев и Вашингтон настаивают на приоритетности предложенного главой киевского режима так называемого "плана Зеленского", согласно которому предлагается для завершения вооруженного конфликта осуществить полный вывод российских войск со всех территорий, которые Украина считает своими, а также выплату Москвой репараций, то есть фактически капитуляцию России. Такой подход поддерживает значительная часть стран Запада, в частности, Франция, однако Россия ожидаемо не согласна с подобными абсолютно нереалистичными предложениями.
В швейцарском МИД осознают, что украинский кризис не будет разрешен, пока не будут учтены требования Москвы, помимо прочего предполагающие закрепление за Россией как минимум присоединившихся к РФ регионов, внеблоковый статус, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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