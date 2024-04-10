Власти Швейцарии официально объявили место и время проведения «мирного саммита» по Украине

30
Власти Швейцарии официально объявили место и время проведения «мирного саммита» по Украине

Швейцарские власти официально объявили, что так называемый "мирный саммит" по украинскому кризису состоится 20-24 июня в городе Бюргеншток.

Глава МИД страны при этом заявил, что придерживается мнения о невозможности какого-либо миротворческого процесса по украинскому вопросу без участия российской стороны, даже в том случае, если Москва откажется принимать участие в первой подобной мирной конференции.



Глава швейцарского внешнеполитического ведомства при этом предполагает, что Россия рано или поздно должна принять участие в мирном процессе по Украине, однако необходимо подумать, как пригласить Москву. При этом представители России ясно дали понять, что не намерены принимать участие в этом мероприятии.

Однако, никакой мирный процесс в настоящее время не возможен, поскольку Киев и Вашингтон настаивают на приоритетности предложенного главой киевского режима так называемого "плана Зеленского", согласно которому предлагается для завершения вооруженного конфликта осуществить полный вывод российских войск со всех территорий, которые Украина считает своими, а также выплату Москвой репараций, то есть фактически капитуляцию России. Такой подход поддерживает значительная часть стран Запада, в частности, Франция, однако Россия ожидаемо не согласна с подобными абсолютно нереалистичными предложениями.

В швейцарском МИД осознают, что украинский кризис не будет разрешен, пока не будут учтены требования Москвы, помимо прочего предполагающие закрепление за Россией как минимум присоединившихся к РФ регионов, внеблоковый статус, а также денацификация и демилитаризация Украины.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +8
    Сегодня, 18:11
    Власти Швейцарии официально объявили место и время проведения «мирного саммита» по Украине
    . Место проведения шабоша... да нечисть, нелюдь там соберётся, в основном!
    Будут и заблудшие, так им же хуже и будет, никого не забудем!
  2. fuffi Ранг пользователя
    fuffi
    +3
    Сегодня, 18:12
    Давальную пусть позовут. Она же у них президент. Пусть решает
    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:58
      Вроде полгода после смерти наследодателя нотариус ждёт прочих наследников. Или Навальный дарственную ей перед смертью написал на корону императора российской кокозиции?
    2. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:10
      А ещё тихановскую, что-то она запропала?
  3. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +9
    Сегодня, 18:13
    Дочитал до места "... Россия должна..." и перестал читать. Подобная риторика должна быть искоренена по отношению к России.
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +8
    Сегодня, 18:14
    Никакого мирного саммита быть не должно. Зеленский должен подписать Акт о капитуляции, после чего пойти вместе со своей бандой под трибунал
    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:59
      Почему не должно? Они могут договориться о мире и разойтись по домам, ну а раз нас там не было то мы ничего и не обязаны
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 19:44
        ну а раз нас там не было то мы ничего и не обязаны
        Ну это уже другое дело wink
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +2
    Сегодня, 18:16
    Город Бюргеншток и одноименная гора в Швейцарии находятся у озера Люцерна. Бюргеншток служит местом отдыха и проведения конференций, считается одним из красивейших мест в мире и гордостью Швейцарии.

    Решили ради спасения укрякалок даже пожертвовать своими жемчужинами.
    1. Владимир_Тверь Ранг пользователя
      Владимир_Тверь
      +1
      Сегодня, 18:26
      ИМНО Наоборот, ожидается наплыв укроэкскортниц.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 18:27
        Без них уже ни одно важное мероприятие в мире не обходится. Эт точно.
        1. Владимир_Тверь Ранг пользователя
          Владимир_Тверь
          +1
          Сегодня, 18:28
          Ну я про Зе вообще то имел в виду ;)
        2. А. Эверт Ранг пользователя
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 19:12
          А делегацию эскортниц пусть гадюха савченко возглавит. Что-то о "летчице" давно не слышно.
  6. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +11
    Сегодня, 18:18
    А кто вообще давал Швейцарии, которая фактически утратила свой статус "нейтральная держава" проводить подобный саммит? Сама себя назначила, вот пусть сама с собой и разговаривает
    1. Велизарий Ранг пользователя
      Велизарий
      +2
      Сегодня, 18:45
      Цитата: svp67
      А кто вообще давал Швейцарии, которая фактически утратила свой статус "нейтральная держава" проводить подобный саммит?

      Все это очень мило и хорошо, но истериками делу не поможешь. Разговаривать они будут не сами с собой,а собираются собрать до сотни стран.
      Ситуацию,конечно, наши ХПП-ники завели в полный тупик, но что можно и нужно сделать.
      Еще до июня четко определить свою формулу мира. Определиться наконец- чего мы хотим Вместо рассказов о денацификации с одной стороны и одновременных рассказов о готовности к переговорам без предварительных условий с этими самыми злобными нацистами с другой.
      А затем эту четкую формулу мира продвигать не на словах, а созывая параллельно свою мирную конференцию и создавая свой блок стран который подписался бы под нашими рамочными условиями мира.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 20:38
        Разговаривать они будут не сами с собой,а собираются собрать до сотни стран.

        И там американцы и в первую очередь их шестерки будут втирать что они хорошие, а РФ нет. И будет как со всякими крымскими платформами
    2. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      -1
      Сегодня, 19:10
      Швейцарией управляет финансовая мафия, главари которой запустили щупальцы в финансовые дела всех стран без исключения, на щупальцы насажены все важные говорящие головы. Швейцаров так же не спрашивают, их ставят перед фактом, сунув в зубы план действий. Простая логика существования частной валюты, от нее зависят все.
  7. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:20
    . Глава швейцарского внешнеполитического ведомства при этом предполагает, что Россия рано или поздно должна принять участие в мирном процессе...

    Тока после нашей победы!
    И то, ещё посмотрим на ваше поведение....
  8. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 18:24
    """Глава швейцарского внешнеполитического ведомства при этом предполагает, что Россия рано или поздно должна принять участие в мирном процессе по Украине""

    Так Россия и так уже с 22 года принимает участие в мирном процессе по Украине, уничтожая фашистов-бандеровцев. Без этого никакой мир в принципе не возможен.
  9. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +3
    Сегодня, 18:25
    Радость то какая-ну соберут весь мусор с Планеты-пообщаются-и в итоге только-испорченный воздух в зале tongue
  10. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +3
    Сегодня, 18:31
    Смысл саммита- создать юридические рамки окончания конфликта согласно "формуле Зеленского". В дальнейшем от этих рамок все страны подписанты будут отталкиваться.
    То есть, этим закрывается вопрос мирного договора в принципе. Если это будет утверждено ,то никакая власть на Украине ( кроме вариантов ее революционного изменения) мирный договор с отличными от формулы Зеленского условиями подписывать не будет.
    Соответственно максимум который РФ может получить при реализации этого - это контроль над какими-то территориями де-факто.
    Это крайне неприятно, и требует решительной реакции. Стратегия по признанию майданных властей и поиску мирного договора с ними зашла в полный тупик. Ее нужно изменить.
    P/S В эту же струю новость (которою на ВО предпочли не заметить) о высказывании Ген.сека ООН о решении конфликта исходя из международно признанных границ.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 18:48
      Цитата: Велизарий
      решении конфликта исходя из международно признанных границ.

      Так вроде б уукраина свои границы не обозначила толком в ОН. Так все новые "гетьманы" торопились себе чего-то хапнуть, что официально границы не обозначали. Есть граница бывшего СССР на западе, а вот с РФ только административная, а не официально утвержденная в ООН. Так как там с "международно признанными"?
      1. Велизарий Ранг пользователя
        Велизарий
        +1
        Сегодня, 18:58
        Цитата: Егоза
        Так как там с "международно признанными"?

        В трактовке ген.сека ООН и в рамках формулы Зеленского международно признанные границы это административно-территориальные границы на момент развала СССР.
        Этой трактовке нам следует противопоставить свою -только ясную,четкую,осмысленную и не меняющуюся по 10 раз на дню.
  11. Михаил Дадеко Ранг пользователя
    Михаил Дадеко
    +3
    Сегодня, 18:32
    Глупость какая то,всё одно что побеждённая фашисткая Германия требовала от СССР возмещение ущерба за свой разгром и поражение!
  12. Комментарий был удален.
  13. Керенский Ранг пользователя
    Керенский
    0
    Сегодня, 18:59
    Швейцарские власти официально объявили, что так называемый "мирный саммит" по украинскому кризису состоится 20-24 июня в городе Бюргеншток.

    Тема не раскрыта. Блекджек,..., эти, - аниматоры будут? Кто из "звёзд", что с коктейлями? Обо что билет?
  14. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 19:00
    Минск-1, Минск-2, Стамбул-1, Бюргеншток....
    Только мой бледнолиций брат может 3 раза наступить на одну и ту же швабру
    (Чингачгук про Василь Иваныча)

    Разве можно верить этим наперсточникам. Единственный возможный итог - "Нас обманули".
    Никаких переговоров. Только полная капитуляция нынешнего киевского режима и ликвидация нынешнего территориального образования "Украина". Херсон, Николаев, Одесса, Харьков, Хапорожье - России, Закарпатье - Венгрии, Львов и Ровно - полякам, Киев - демилитаризованная зона под внешним управлением России.
  15. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:04
    И, что, наши побегут впереди своего визга? Надеюсь, что нет.
    Р. S. Совершенно солидарен с предыдущим комментом.
  16. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:07
    Нацизм на Украине должен быть уничтожен, а наши предки как и встарь должны увидеть Дунай.
  17. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 19:46
    Сразу вспомнилась моя родная школа, в которой примерно на такие неосуществимые с твоей точки зрения предложения отвечали просто: А в рот тебе не плюнуть?
  18. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    0
    Сегодня, 20:50
    Ukraine will, very shortly now, not have a legitimate elected government to negotiate with.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»