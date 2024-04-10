Украинская пресса: На Украине фиксируется наименьший за последние три столетия уровень рождаемости

Украина, вернее то что от нее еще осталось, стремительно погружается уже не в яму, а в демографическую пропасть, выбраться из которой, даже в случае сохранения государства как такового, незалежная уже вряд ли сможет. По сравнению с первым годом обретения независимости после распада СССР население бывшей советской республики к настоящему времени сократилось в два раза.Наибольший отток граждан произошел в последние два года, как по причине массового исхода населения за границу после начала военного конфликта, так и из-за гибели в основном мужчин на фронте. На статистику влияет и изменение базы с учетом перехода части территорий бывшей УССР в состав РФ.Но даже без учета этих объективных факторов, картина с демографическим состоянием в стране вырисовывается весьма фатальная, что признают даже киевские власти. В конце марта Министерство соцполитики Украины опубликовало проект стратегии демографического развития страны до 2040 года. Согласно этого отчета, сократилась средняя ожидаемая продолжительность жизни: у мужчин — с 66,4 года до 57,3 лет, у женщин — с 76,2 года до 70,9 лет. В документе сообщается, что нынешнее население на подконтрольных Киеву территориях составляет 31,5 миллиона человек. Хотя по другим данным, эта цифра не превышает 26 миллионов. В 1991 году население Украины составляло 52 млн человек, а в 2021 году чуть более 40 млн человек (конечно, Киев учитывал и Крым с Донбассом).Еще хуже дело обстоит с рождаемостью. Одно из украинских онлайн-изданий, проведя анализ проекта Минсоцполитики, пришло к выводу, что сейчас в стране фиксируется наименьший за последние три столетия уровень рождаемости. Причём рассматривается рождаемость с начала XVIII века на территориях, которые сегодня обозначаются самой Украиной в качестве ей принадлежащих. В 2023 году на Украине родилось 187 тысяч детей. При этом даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 млн, количество рожденных оценивалось в 280 тыс. человек.Согласно Стратегии, коэффициент рождаемости в 2021 году равнялся 1,16 ребенка на одну женщину детородного возраста, а в 2023 снизился до 0,8-0,9. Таким образом, этот показатель стал не только ниже нормы естественного воспроизводства, составляющей 2,1-2,2, но и стал значительно ниже локального максимума в «благополучном» 2012 году, когда он составил 1,53. С нынешним показателем Украина является одной из трех стран мира с самой низкой рождаемостью в мире — сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77), отмечает украинское издание.Помимо естественной убыли, Украине уже в ближайшие годы грозит существенное повышение доли нетрудоспособного населения, считают эксперты. Если ничего не менять в демографической политике, то уже в ближайшие несколько лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих. Таким образом, безо всяких внешних негативных причин, в стране просто некому станет создавать тот объем ВВП, который необходим для существования государства и элементарного выживания граждан.