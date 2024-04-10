Украинская пресса: На Украине фиксируется наименьший за последние три столетия уровень рождаемости

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Украинская пресса: На Украине фиксируется наименьший за последние три столетия уровень рождаемости

Украина, вернее то что от нее еще осталось, стремительно погружается уже не в яму, а в демографическую пропасть, выбраться из которой, даже в случае сохранения государства как такового, незалежная уже вряд ли сможет. По сравнению с первым годом обретения независимости после распада СССР население бывшей советской республики к настоящему времени сократилось в два раза.

Наибольший отток граждан произошел в последние два года, как по причине массового исхода населения за границу после начала военного конфликта, так и из-за гибели в основном мужчин на фронте. На статистику влияет и изменение базы с учетом перехода части территорий бывшей УССР в состав РФ.



Но даже без учета этих объективных факторов, картина с демографическим состоянием в стране вырисовывается весьма фатальная, что признают даже киевские власти. В конце марта Министерство соцполитики Украины опубликовало проект стратегии демографического развития страны до 2040 года. Согласно этого отчета, сократилась средняя ожидаемая продолжительность жизни: у мужчин — с 66,4 года до 57,3 лет, у женщин — с 76,2 года до 70,9 лет. В документе сообщается, что нынешнее население на подконтрольных Киеву территориях составляет 31,5 миллиона человек. Хотя по другим данным, эта цифра не превышает 26 миллионов. В 1991 году население Украины составляло 52 млн человек, а в 2021 году чуть более 40 млн человек (конечно, Киев учитывал и Крым с Донбассом).

Еще хуже дело обстоит с рождаемостью. Одно из украинских онлайн-изданий, проведя анализ проекта Минсоцполитики, пришло к выводу, что сейчас в стране фиксируется наименьший за последние три столетия уровень рождаемости. Причём рассматривается рождаемость с начала XVIII века на территориях, которые сегодня обозначаются самой Украиной в качестве ей принадлежащих. В 2023 году на Украине родилось 187 тысяч детей. При этом даже в 1719 году, когда население в современных границах оценивалось только в 5,7 млн, количество рожденных оценивалось в 280 тыс. человек.

Согласно Стратегии, коэффициент рождаемости в 2021 году равнялся 1,16 ребенка на одну женщину детородного возраста, а в 2023 снизился до 0,8-0,9. Таким образом, этот показатель стал не только ниже нормы естественного воспроизводства, составляющей 2,1-2,2, но и стал значительно ниже локального максимума в «благополучном» 2012 году, когда он составил 1,53. С нынешним показателем Украина является одной из трех стран мира с самой низкой рождаемостью в мире — сразу после Южной Кореи (0,72) и Гонконга (0,77), отмечает украинское издание.

Помимо естественной убыли, Украине уже в ближайшие годы грозит существенное повышение доли нетрудоспособного населения, считают эксперты. Если ничего не менять в демографической политике, то уже в ближайшие несколько лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих. Таким образом, безо всяких внешних негативных причин, в стране просто некому станет создавать тот объем ВВП, который необходим для существования государства и элементарного выживания граждан.
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    57 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +7
      Сегодня, 18:23
      Ну так-меньше бандер-чище воздух tongue
      1. Хагакурэ Ранг пользователя
        Хагакурэ
        -1
        Сегодня, 18:40
        Вы думаете у нас ситуация намного лучше? На одного рождённого ребенка два с лишним аборта - это только по официальной статистике. Общую картину подправляет Кавказ ... Злорадствуйте дальше ...
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +2
          Сегодня, 18:43
          А причем тут наша ситуация?-и чего нам злорадствовать-из-за гибели людей?-украинцы сами себя сокращают-по собственному желанию
          1. Хагакурэ Ранг пользователя
            Хагакурэ
            -1
            Сегодня, 19:45
            Я вам - лысый, вы мне - бритый ... Расходимся, уважаемый ...
            1. костя1 Ранг пользователя
              костя1
              0
              Сегодня, 19:50
              Я вас не держу-идите туда-где вам место
          2. bandabas Ранг пользователя
            bandabas
            +1
            Сегодня, 19:54
            К сожалению- при победных реляциях сокращаются русские. На радость гейропе и наглосаксам. Как то так.
        2. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 19:13
          Вызывает удивление фраза,про "то,что от Украины осталось"..Про это следовало бы поминать,если бы в них остались только леса в Карпатах yes
    2. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 18:24
      Они же "гейропа" а откуда у таких ... детям быть?
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 18:40
        Всё нормально: Украина - проявление общемировой тенденции на спад рождаемости. Те же проблемы в той или иной степени отмечаются и у нас, и в Европе, и в Японии, и в Корее, и даже в Китае.

        Поэтому всё даже интереснее. Интересный случай: война между сторонами, все из которых испытывают отрицательный естественный прирост населения.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +4
          Сегодня, 19:04
          Вообще спад рождаемости везде, даже в Африке, просто если вместо десяти-пятнадцати рождается три-пять, то прирост ощутим.
          Кстати в Турции сильно уменьшилась рождаемость тоже
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 19:29
            Цитата: alexoff
            Вообще спад рождаемости везде, даже в Африке

            Я же пишу: тенденция мировая.
            Цитата: alexoff
            Кстати в Турции сильно уменьшилась рождаемость тоже

            К слову о "мусульмане размножаться не прекратят благодаря своей культуре". Слышал такое от кого-то...
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              -1
              Сегодня, 19:51
              К слову о "мусульмане размножаться не прекратят благодаря своей культуре"

              Да с любой культурой в городе больше 3-х детей мужику не прокормить, да и разместить их сложно, если в одной комнате два пубертата будут то передерутся. А трешку и более позволить себе может только сильно состоятельный человек в любой стране. Или жить надо в сельской местности, взял и пристроил пару комнат.
              1. котик-русич Ранг пользователя
                котик-русич
                +1
                Сегодня, 20:10
                Цитата: alexoff

                Да с любой культурой в городе больше 3-х детей мужику не прокормить, да и разместить их сложно, .
                На селе дети начинают работать на семью (родители) как только смогут держать орудие труда (лопата, молоток...)
                В Городе ребёнок начинает "работать" только после окончания ВУЗ (институт, техникум...)
                В деревнях, аулах, кишлаках - дети раб-сила - чем больше, тем больше работы выполняют для родителей.
                В городе, дети, если и работают - то только на себя (карманные деньги).
                hi
                1. alexoff Ранг пользователя
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 20:25
                  В Городе ребёнок начинает "работать" только после окончания ВУЗ

                  Не совсем так, многие уже в вузе работают. Нынче многие репетиторством занимаются и поднимают на всяких бестолочах в Москве побольше чем их родители в дальних городках. Но до этого возраста надо ребенка лет 20 растить.
                  В деревнях, аулах, кишлаках - дети раб-сила - чем больше, тем больше работы выполняют для родителей.

                  Так было лет 200 назад, сейчас толку с детей мало в колхозах всяких. Но при этом рождаемость в сельской местности все равно заметно выше. Богатых нет, ребенок не будет мордовать айфон и переживать что у всех есть, а у него нет. И место ребенку в доме легко построить, и жизнь гораздо дешевле.
        2. Михаил м Ранг пользователя
          Михаил м
          +2
          Сегодня, 19:30
          отрицательный естественный прирост

          Прирост по природе своей не может быть отрицательным. Это убыль населения. Только извращённый бюрократический мозг Росстата может убыль назвать приростом. Давайте не будем политкорректными, рубите правду матку в глаза.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 19:32
            Большинству людей даже в таком виде становится так больно, что они просто кончают диалог, в котором поднимаются такие темы.
        3. stelltok Ранг пользователя
          stelltok
          0
          Сегодня, 20:04
          проявление общемировой тенденции на спад рождаемости.


          Причина комплексная
          1)Потребительство
          2)ДОрогое жильё- если жильё дорогое, то и спад будет.
          3)Какое Воспитание нации
    3. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +5
      Сегодня, 18:25
      А как рожать и от кого? Вот уровень смертности там зашкаливает.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 18:35
        Спасибо Зеленскому за это надо сказать. Но он на этом не останавливается. Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине рассмотрен комитетом и готов к голосованию в зале. Коротко: мобилизации подлежат все, у кого нет денег.Всех украинцев мужского пола 18-60 лет обяжут ВСЕГДА носить с собой военный билет.Только мобилизация и никакой демобилизации.

        Друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, а даже заработают. Ещё понятнее: Зеленский довёл украинцев до нищеты и продал в военное рабство США всех нищих оптом. Даже не за деньги — за кредит. Украинцы будут умирать за то, чтобы США забрали в счёт погашения долгов земли и активы Украины.Но самые неумные на Украине продолжат реветь: мы воюем за свою землю. Где на Украине ВАША земля??? Зеленский уже всё продал вместе с вами. У рабов даже свободы нет.
        1. Metallurg_2 Ранг пользователя
          Metallurg_2
          0
          Сегодня, 19:24
          Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков.
      2. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        -1
        Сегодня, 18:44
        А как рожать и от кого?

        Многоженство.
        В России тоже можно было бы многоженство сделать.
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          0
          Сегодня, 19:33
          Не поможет. Обычными способами это уже не исправить.
          1. stelltok Ранг пользователя
            stelltok
            0
            Сегодня, 19:44
            Обычными способами это уже не исправить

            Принудительное ЭКО оплодотворение, донорским материалом.
            1. rgd20 Ранг пользователя
              rgd20
              +1
              Сегодня, 20:13
              В деревню !
              Дом есть в 70 км от МКАД. У местных по 3 детей. Места всем хватает. А дети помгают по хозяйству.
              Рядом с домом город на 65 тыс жителей. Там 1-2 ребенка в семье Потому что в 2ке больше не поселишь.
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 18:25
      Украина, из "окраины" стремительно превращается в Руину...
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -1
        Сегодня, 18:32
        ЕС может дать 2-3 млн своих лишних арабов. Или завезти из африки новых 10 млн.
        А ромаА может своих таджиков протолкнуть? 5 млн будут благодарны кремлю за земля обетаванная и близкая к праге? Или там воздух пропитан сепаратизмом и изменой?
      2. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:35
        Украина, из "окраины" стремительно превращается в Руину...
        Наша задача помочь им в этом... так стремятся....
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 18:25
      В европах рождаемость повышают... wassat
    6. maximaniak Ранг пользователя
      maximaniak
      +1
      Сегодня, 18:26
      Потому что на 10 девчонок по статистике 2 пенсионера и один инвалид...
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 18:27
      Как говорися... верхов не имеется... а низы уже в европе...
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 18:30
      На Украине фиксируется наименьший за последние три столетия уровень рождаемости

      Удивительно! Да?
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        -1
        Сегодня, 18:33
        Закономерно...............
      2. Русь Ранг пользователя
        Русь
        -1
        Сегодня, 18:53
        Ну так.... своих же женщин, оставшихся на убой отправляют.....
        Очевидно рождаемость плвысить....
    9. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 18:31
      Украина, вернее то что от нее еще осталось, стремительно погружается уже не в яму, а в демографическую пропасть, выбраться из которой, даже в случае сохранения государства как такового, незалежная уже вряд ли сможет.

      Запад своей цели почти добился. Одной. Которая оказалась запасной, т.к. с основной у них вышел полный швах. Жаль и с нашей стороны жертв немало. Враги рассчитывали, что Украина с Россией взаимоуничтожат друг дружку.
    10. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 18:33
      Зато украинка Олеся Приходько выиграла чемпионат мира по сексу. Сообщается, что украинская спортсменка смогла удовлетворить мужчин 210 раз. О как. feel
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 18:41
        Помилуйте, Вы что, следите за новостями такого рода? belay
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +1
          Сегодня, 18:45
          Если во всех новостных лентах сия новость на первых полосах, попробуй не заметить. request
          https://sport--express-ru.turbopages.org/turbo/sport-express.ru/s/obshchestvo/reviews/chempionat-mira-po-seksu-2024-kak-prohodil-i-kto-takaya-nausi-love-2199039/
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:08
        Ну теперь 210 мужиков будут соревноваться кто более пышный букет Венеры собрал
      3. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 20:31
        выиграла чемпионат мира по с...

        Новости ада
    11. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 18:37
      В первой тройке лидеров. Только те не рожают от благополучия, а Украина от отчаяния.
    12. Себенза Ранг пользователя
      Себенза
      -2
      Сегодня, 18:55
      Враг должен сдохнуть на войне.Но пока её нет у нас,я им просто собалезную .Не сильно.
    13. hoster Ранг пользователя
      hoster
      +2
      Сегодня, 18:57
      На Украине фиксируется наименьший за последние три столетия уровень рождаемости


      Интересно было бы посмотреть статистические данные 300 летней давности, - рождаемость, смертность, ВВП на душу населения то же наверно фиксировали )))
    14. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 19:01
      Такой уровень фиксируется везде, кроме неразвитых стран. На Украине туманные перспективы, логично что женщины не рискуют, и мужское население значительно сократилось. В России просто дорого иметь детей, с учётом конских цен на всё. request
      1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
        ВЗЭМ100
        0
        Сегодня, 19:13
        главная причина в том что бабы получили свободу и соответственно не хотят рожать ни бедные ни богатые.
        да и какие из них сейчас матери..курят почти поголовно и естественным способом родить а тем более выкормить может едва ли половина. последние поколения здоровых порядочных русских женщин 30-40 годов 20-го века рождения.
        1. МятныйПряник Ранг пользователя
          МятныйПряник
          -1
          Сегодня, 19:21
          Причём тут население. Если проблемы возникают, то только из-за действующей системы. Значит не работает пропаганда и поддержка должным образом. Население трогать и обижать не надо. Ничего плохого в развитии нет, мы не в средневековье живём.
          1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
            ВЗЭМ100
            +2
            Сегодня, 19:22
            ну и прекрасно цена этого развития - вымирание.
            природой положено особи женского пола рожать потомство а не умничать пока других способов не изобрели.
            и кончится это тем что мы вымрем а всякие средневековые пакистаны-узбекистаны пройдя через средневековье будут в скором будущем господствовать на этой земле.
            1. МятныйПряник Ранг пользователя
              МятныйПряник
              0
              Сегодня, 19:27
              Это работа государства. Можно избежать падения роста рождаемости при грамотном руководстве. Если что-то не так, это не вина населения, значит допускаются ошибки. request
              1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
                ВЗЭМ100
                +1
                Сегодня, 19:28
                ни одной стране допустившей эмансипацию не удалось с этим справиться. нет таких примеров.
          2. solar Ранг пользователя
            solar
            0
            Сегодня, 19:55
            Тенденции изменились. Когда-то дети- залог старости. Опять же, с контрацепцией не так просто было, как сейчас.
            А сейчас ситуация поменялась, появились другие варианты обеспечения в старости. И люди стали задумываться- а зачем мне тратить силы, чтобы вырастить пару детей, если проблему старости можно решить и иначе. В результате- максимум один, а то и не одного. Если государство не будет стимулировать рождаемость, и не пропагандой, а финансовыми методами, тенденция будет только ухудшаться.
      2. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 20:29
        В России просто дорого иметь детей, с учётом конских цен на всё.

        Ага, поэтому мигранты рожают здесь детей, оформляют паспорта и неплохо живут... А русские (в большинстве) либо в игрушки играют, либо мечтают вроде манилова, либо изображают успешный успех
    15. aleks.29ru Ранг пользователя
      aleks.29ru
      0
      Сегодня, 19:14
      В Израиле, видимо, рады...
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        +2
        Сегодня, 20:01
        В Израиле как раз рождаемость высокая.
        Суммарный коэффициент рождаемости: 3,11 ребёнка на женщину[46] (2017) (2,93 в период 1995—1999). Суммарный коэффициент рождаемости у евреев составляет 3,16 ребёнка на женщину, этот показатель снижался до 1990-х, когда составлял 2,62, и с тех пор растёт. Рождаемость у мусульман непрерывно снижается и составляет 3,29 ребёнка на женщину (4.67 в 1990-х), рождаемость у христиан также снижается и составляет 2,05 ребёнка на женщину[50].
    16. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      -1
      Сегодня, 19:15
      У них все впереди... могилизируются зелебоюгинд, баб с, тогда все, это уже не демографии, это полная ж ж ж!
    17. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 19:21
      даже при чужих фашистах рождаемость была выше чем при своих sad
    18. Жеребливый Ранг пользователя
      Жеребливый
      -1
      Сегодня, 19:23
      Я уже давно говорю, что украинский кризис - следствие кризиса миграционного. Поток мигрантов в Европу сам по себе не остановится, его надо куда-то перенаправить. Вот и делают из Украины "предбанник": мол, давайте пока туда, а лет через десять будете получать вид на жительство в ЕС - а чтоб вам тоскливо там не было, денежку будем подкидывать на ваше содержание. А чтоб всякие Петро и Дмитро не мешались - в землю их зароем (а с Олеськами и Оксанками мешайтесь сколько влезет).
      Понятно, что погром у свинарнийских аборигенов в крови - но по новым раскладам погромы, в случае чего, будут устраивать уже им самим. Тем более, ребята там тоже будут с боевым опытом, а ещё можно этническую преступность туда скопом выслать за некоторые плюшки. Опять-таки, благо для старушки Европы. Надо ли говорить про ущерб для России от такого соседства? Всё же, не такие дураки этой Европой заправляют. Только мы их не видим.
    19. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 19:24
      what А за первые двести с лишним лет данные откуда взяли? Тогда никакой Украины не было. laughing
    20. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 20:42
      They will have to import some male breeders from Africa, as they have killed off mostly all of the local talent.

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