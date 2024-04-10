Концерн «Калашников» начал испытания модульной разгрузочной системы «Воевода-КСС»

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Концерн «Калашников» начал испытания модульной разгрузочной системы «Воевода-КСС»

Концерн "Калашников" провел предварительные испытания опытных образцов многофункциональной модульной разгрузочной системы "Воевода-КСС", разработанной специалистами ЦНИИТОЧМАШ. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Предварительные испытания МРС "Воевода-КСС" признаны успешными, изделие полностью подтвердило заявленные характеристики и соответствует тем целям и задачам, которые ставятся перед модульными разгрузочными системами. На данный момент "Воеводу-КСС" отправили на метрологическую экспертизу для подтверждения ее соответствию ГОСТу.



Как сообщили в концерне, новая разгрузочная система должна применяться в условиях огневого контакта на короткой дистанции, при активных боевых действиях, а также при экстремальных погодных условиях, в том числе для передвижения на длительные расстояния. Для этого специалисты ЦНИИТОЧМАШ сделали МРС "Воевода-КСС" эргономичной, с высокими показателями терморегуляции, при этом сохранив высокую надежность.

Разгрузочной системе еще предстоит пройти полный цикл испытаний и только после этого она пойдет в войска.

"Воевода-КСС" станет частью снаряжения военнослужащих для выполнения боевых задач с учетом оптимального соотношения бронезащиты, макроэргономики и транспортабельности комплекта

- говорится в сообщении концерна.

Ранее специалисты "Калашникова" разработали для военнослужащих ВС России боевое снаряжение "Стрелок", в начале этого года концерн отчитался о поставке в войска 25 тысяч комплектов БС "Стрелок" в войска.
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    9 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. Arzt Ранг пользователя
      Arzt
      -1
      Сегодня, 18:23
      Такая разгрузка, как вариант.
      Минные поля преодолевать.

    3. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +1
      Сегодня, 18:45
      А сразу в Ратнике нельзя было предусмотреть эту Воеводу? Что у нас как сборная солянка-то? Стрелки, воеводы, ратники, сотники...
    4. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 19:09
      Я так понимаю, Стрелок для простой пехоты, а Воевода для спецназа? what
    5. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      0
      Сегодня, 19:27
      Блин, пока в это всё облачишься пока все карабинчики застегнешь одно на другое напялишь. Бойцам наверное неделями придется в скорлупе сидеть. Рыцарский доспех наверное быстрее одеть. Может нашим мозголомам придумать какой-то разъемный панцирь на полужесткой основе из двух половин. Хотя может я, конечно, не прав.
      1. dnestr74 Ранг пользователя
        dnestr74
        0
        Сегодня, 20:09
        В Чечне 2 Кираса у меня была, как раз две половинки... Но в ней исполнить какой то бросок или кувырок нереально, но 7.62 держала.
    6. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 19:41
      На вид хорошо, но не информативно: какой материал ткани, пулестойкость, вес, цена да и много чего интересно об этом комплекте узнать. На других сайтах та же информация. Форма, разгрузка и защита все классное и все будет хорошо. Я надеюсь, что Crye Precision не лучше шьет.
    7. Филин Ранг пользователя
      Филин
      0
      Сегодня, 20:05
      Самое оптимальное: пояс с плечевыми ремнями, на поясе находятся пистолет , аптечка, мешок сброса магазинов, Фонарик, магазины и гранаты, сверху одевается бронежилет, на броне: станция, магазины (спереди и сзади), аптечка, фал с кошной и дымы. Пояс - отдельно, броня - отдельно.
      1. bk0010 Ранг пользователя
        bk0010
        0
        Сегодня, 20:17
        Цитата: Филин
        Самое оптимальное: пояс с плечевыми ремнями, на поясе находятся пистолет , аптечка, мешок сброса магазинов, Фонарик, магазины и гранаты, сверху одевается бронежилет, на броне: станция, магазины (спереди и сзади), аптечка, фал с кошной и дымы. Пояс - отдельно, броня - отдельно.
        РПС ладно, а пистолет-то вам зачем? Мародерку куда подвесите? А противогаз? И от тепловизоров чем-то закрываться надо... Короче, есть еще над чем поработать.
    8. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      0
      Сегодня, 20:12
      Плечи, предплечья, шея, пах защищены без потери в свободы движения-очень интересно

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