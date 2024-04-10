На Украине повестка будет считаться вручённой даже при невозможности её вручения
Согласно нормам внесенного на рассмотрение украинского парламента законопроекта об ужесточении мобилизационных мероприятий, повестка будет считаться врученной даже если она не будет вручена потенциальному призывнику лично. В случае невозможности вручения повестки предполагается проставлять на ней соответствующий штамп, после чего будет начинаться отсчет времени, установленного для прибытия военнообязанного в ТЦК (военкомат).
Таким образом, днем вручения повестки будет считаться день проставления отметки о невозможности ее вручения по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, согласно его официальной регистрации.
После истечения десятидневного срока с указанного момента человек будет официально считаться уклонистом со всеми вытекающими из этого статуса ограничения прав и свобод, таких как аннулирования водительских прав и возможной принудительной доставки в ТЦК для прохождения медкомиссии и практически неминуемой отправки на фронт.
Чтобы максимально усложнить потенциальным военнослужащим побег из страны, киевский режим поручил соответствующим службам значительно укрепить границу с Молдавией, Венгрией, Польшей, Словакией, Румынией, ПМР и Белоруссией. Вследствие этих мер, украинская пограничная охрана укомплектована БПЛА с тепловизорами, на нехватку которых жалуются боевики на передовой. Однако, в настоящее время Киев полагает, что отлов живой силы приоритетнее бесперспективных боевых действий на линии фронта.
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