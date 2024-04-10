На Украине повестка будет считаться вручённой даже при невозможности её вручения

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На Украине повестка будет считаться вручённой даже при невозможности её вручения

Согласно нормам внесенного на рассмотрение украинского парламента законопроекта об ужесточении мобилизационных мероприятий, повестка будет считаться врученной даже если она не будет вручена потенциальному призывнику лично. В случае невозможности вручения повестки предполагается проставлять на ней соответствующий штамп, после чего будет начинаться отсчет времени, установленного для прибытия военнообязанного в ТЦК (военкомат).

Таким образом, днем вручения повестки будет считаться день проставления отметки о невозможности ее вручения по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, согласно его официальной регистрации.



После истечения десятидневного срока с указанного момента человек будет официально считаться уклонистом со всеми вытекающими из этого статуса ограничения прав и свобод, таких как аннулирования водительских прав и возможной принудительной доставки в ТЦК для прохождения медкомиссии и практически неминуемой отправки на фронт.

Чтобы максимально усложнить потенциальным военнослужащим побег из страны, киевский режим поручил соответствующим службам значительно укрепить границу с Молдавией, Венгрией, Польшей, Словакией, Румынией, ПМР и Белоруссией. Вследствие этих мер, украинская пограничная охрана укомплектована БПЛА с тепловизорами, на нехватку которых жалуются боевики на передовой. Однако, в настоящее время Киев полагает, что отлов живой силы приоритетнее бесперспективных боевых действий на линии фронта.
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    26 комментариев
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 19:11
      Да вообще фиолетово,скольких там так нахлобучат.Кстати,а что у нас по повесткам через Госуслуги?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 20:08
        с указанного момента человек будет официально считаться уклонистом со всеми вытекающими из этого статуса ограничения прав и свобод

        Вот напугали - права заберут... Новые купят... Всяк дешевле чем за Зелю умирать... Ограничение прав и свобод... Хохлопы, я не знал что в вас столько дypи... Ничто так не ограничивает права и свободы, как мобилизация в армию... Там кроме права умереть за режим Зеленского, никаких других прав не было и нет...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 19:13
      Ничего нового, задача грести и работать всех.
      До скакуасов, мояхатаскрайников и прочих кастрюлеголовых ничего не доходит, никак?
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 19:27
        Такими ударными темпами,в Укрии,скоро и мужиков не останется. Женщины будут вести хозяйство и развлекаться с резиновыми " изделиями". Или с хряками.
      2. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        -1
        Сегодня, 19:32
        У картофельного идею сперли.
      3. Realing Ранг пользователя
        Realing
        +5
        Сегодня, 19:40
        Кажется вы забыли, что с недавних пор, повестка, отправленная на госуслугах, тоже считается врученной.
        1. Андрей Москвин Ранг пользователя
          Андрей Москвин
          0
          Сегодня, 19:59
          Тогда уж год побегал, и на дембель официально. laughing
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 19:17
      Тогда смысл их вручать? Сэкономили на туалетной бумаге - перемога одназначно good
      1. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 20:10
        А не проще и бумагу не переводить, издали указ, напечатали список и ложи в папку - не явился, сам виноват !
        Ну а по большому счёту
        Однако, в настоящее время Киев полагает, что отлов живой силы приоритетнее бесперспективных боевых действий на линии фронта.

        Если боевые действия бесперспективные, то на фига им народ на фронте ?
        Или план заокеанского обкома по уменьшению народонаселения ещё не выполнен ?!
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 19:17
      А что там уклонисту грозит? Срок, штраф рота? Если первое, то лучше на нарах посидеть. А во втором случае у них вся армия сплошная штраф рота.
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 19:18
      Электронная выдача совместно с бумажной, будет внедряться везде. Где-то уже существует. Ничего нового. Зато как смеялись над Россией. Смеётся тот, кто смеётся последний.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        -1
        Сегодня, 19:21
        Лично Вам прямо вручили и счета перекрыли? Лишили вод. удостоверения, отобрали а/м в пользу бедных депутатов ГД?
        1. МятныйПряник Ранг пользователя
          МятныйПряник
          +2
          Сегодня, 19:23
          Я не украинец слава богу. laughing Речь про мировую тенденцию. Это следующий этап цифровизации общества.
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            +2
            Сегодня, 19:31
            Пью белорусскую водку и закусаю их же салом. Вкусно.))) Бульбы жена не наварила.
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +2
              Сегодня, 19:43
              Пью белорусскую водку и закусаю их же салом. Вкусно
              Хорошо что вы не какол wink
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 19:56
            Цитата: МятныйПряник
            Это следующий этап цифровизации общества.

            Будем точными - цифрового концлагеря.
            1. МятныйПряник Ранг пользователя
              МятныйПряник
              +1
              Сегодня, 20:06
              Ну вот так мы эволюционируем.
        2. kenig1 Ранг пользователя
          kenig1
          +2
          Сегодня, 19:36
          Читайте 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с изменениями 2023 года, и вопросов не станет.
    6. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:21
      Ничего, они сейчас зеков мобилизуют. А ещё срочникам начнут лапшу на уши вешать, чтобы те контракты подписывали. Есть ещё резерв проштрафившихся полицейских, пожарных и пограничников.
    7. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      -3
      Сегодня, 19:35
      А почему не разрабоотан самый простой способ найти уклониста?Особи мужского пола обычно прячутся и ходят огородами,опасаясь друзей из.ТЦК.Но жены и дети то их ТЦК не боятся.А зря.Допустим,нужен мобилизованный.Он скрывается.Ничего,мы схватим его жену или ребенка ,поместим в места концентрации(во времена их дедов бандеровцев что то подобное называлось гетто).И официально предложим скрывающемуся явиться в ТЦК и заменить собой свою семью,ну а тебя зараз отправят в мясной цех на ЛБС ,понятно.Если ты упорный оркофил и не желаешь появляться в ТЦК,то надо немного ..пострелять твоих родственников,потравить в душегубках,просто живьём сжечь в крематориях,как любили делать дедушки нелюди из ТЦК ,служившие в охранных частях ваффен-СС с русскими людьми.И ты,скрывающийся орко русофил тогда поймёшь,что шутки кончились,деваться некуда ,пора сдаваться ,одевать мясную форму и ползти к ближайшей могиле.И на Майдан Ты не выйдешь,потому что это только при Януковиче жить было невозможно,Майдан шумел,а сейчас жить тебе..реально уже не надо,поэтому Майдан пустует.
    8. teo28 Ранг пользователя
      teo28
      +5
      Сегодня, 19:35
      Ну, т.е., что у нас повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете Госуслуг - это ерунда)))
    9. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 19:39
      Все границы укрепили? Кроме нашей. Замечательно ! Значит есть куда бежать.
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 19:40
      Типа-наштамповали не выходя из военкомата-и дело сделано? laughing
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 20:03
        И зарплаты "мобилизованным" оформить можно. wink
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 19:41
      За границу повестки отправлять тоже будут?
    12. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 20:39
      Цитата: юрий Л
      ... Ничего,мы схватим его жену или ребенка ,поместим в места концентрации(во времена их дедов бандеровцев что то подобное называлось гетто).И официально предложим скрывающемуся явиться в ТЦК и заменить собой свою семью,ну а тебя зараз отправят в мясной цех на ЛБС ,понятно.Если ты упорный оркофил и не желаешь появляться в ТЦК,то надо немного ..пострелять твоих родственников,потравить в душегубках,просто живьём сжечь в крематориях,как любили делать дедушки нелюди из ТЦК ,служившие в охранных частях ваффен-СС с русскими людьми.И ты,скрывающийся орко русофил тогда поймёшь,что шутки кончились,деваться некуда ,пора сдаваться ,одевать мясную форму и ползти к ближайшей могиле.

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