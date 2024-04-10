Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США будут считать Китай виновным в успехах России на Украине

Мы прямо заявили Китаю, что если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР. Мы не будем сидеть сложа руки и говорить, что все в порядке

Соединенные Штаты нашли виновного в успехах российской армии на Украине, как оказалось, это Китай. С таким заявлением выступил заместитель Энтони Блинкена Курт Кэмпбелл.Выступая на мероприятии Национального комитета по американо - китайским отношениям, представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон будет считать Пекин виновным в достижении Россией успехов в специальной военной операции. По его словам, отношения России и Китая становятся все глубже, и если так будет продолжаться, то может повлиять на американо-китайские отношения.- заявил Кэмпбелл.Заместитель Блинкена подчеркнул, что США в Европе якобы выполняют одну из самых "важнейших в мире" миссий, т.е. "поддерживают мир и стабильность", а Россия своими действиями пытается эту стабильность нарушить, изменив баланс сил в Европе. Другими словами, американцам очень сильно не нравится, что Россия ведет свою собственную политику, а не пресмыкается перед США, как европейские страны. Да еще и выкидывает американцев из Украины, которую они уже посчитали своей.Отсюда и угрозы в адрес Китая и КНДР, которые якобы поддержали действия России в зоне СВО, а еще не захотели "смены режима Путина", хотя в США их предупреждали о планах Москвы напасть на Украину.В Китае уже отреагировали на заявление Кэпбелла, официальный представитель МИД КНР Мао Нин посоветовала США не совать свой нос туда, куда из не просят. По ее словам, сотрудничество Китая с Россией - это личное дело КНР и вмешиваться в него не нужно. Кроме того, в Пекине не приемлют никакого давления со стороны американцев.