Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США будут считать Китай виновным в успехах России на Украине

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Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США будут считать Китай виновным в успехах России на Украине

Соединенные Штаты нашли виновного в успехах российской армии на Украине, как оказалось, это Китай. С таким заявлением выступил заместитель Энтони Блинкена Курт Кэмпбелл.

Выступая на мероприятии Национального комитета по американо - китайским отношениям, представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон будет считать Пекин виновным в достижении Россией успехов в специальной военной операции. По его словам, отношения России и Китая становятся все глубже, и если так будет продолжаться, то может повлиять на американо-китайские отношения.



Мы прямо заявили Китаю, что если это продолжится, это повлияет на отношения между США и КНР. Мы не будем сидеть сложа руки и говорить, что все в порядке

- заявил Кэмпбелл.

Заместитель Блинкена подчеркнул, что США в Европе якобы выполняют одну из самых "важнейших в мире" миссий, т.е. "поддерживают мир и стабильность", а Россия своими действиями пытается эту стабильность нарушить, изменив баланс сил в Европе. Другими словами, американцам очень сильно не нравится, что Россия ведет свою собственную политику, а не пресмыкается перед США, как европейские страны. Да еще и выкидывает американцев из Украины, которую они уже посчитали своей.

Отсюда и угрозы в адрес Китая и КНДР, которые якобы поддержали действия России в зоне СВО, а еще не захотели "смены режима Путина", хотя в США их предупреждали о планах Москвы напасть на Украину.

В Китае уже отреагировали на заявление Кэпбелла, официальный представитель МИД КНР Мао Нин посоветовала США не совать свой нос туда, куда из не просят. По ее словам, сотрудничество Китая с Россией - это личное дело КНР и вмешиваться в него не нужно. Кроме того, в Пекине не приемлют никакого давления со стороны американцев.
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    26 комментариев
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    1. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +11
      Сегодня, 18:54
      Что ни говорящая голова - то недоумок. Верной дорогой идёте господа.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        0
        Сегодня, 19:50
        Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США будут считать Китай виновным в успехах России на Украине

        Да плевать на то, что США будут считать!

        США по-любому будут считать то, что им выгодно - даже если ничего подобного на самом деле не было и нет!
        У США только "свои ПРАВИЛА"! На международные законы США чихать хотели!
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 20:20
          У США только "свои ПРАВИЛА"! На международные законы США чихать хотели!

          У США только одно правило - никаких правил для себя и все правила без исключения для других...
          А если вам правил мало или они вам не нравятся, Штаты для вас с удовольствием новые правила придумают...
      2. Быков. Ранг пользователя
        Быков.
        +1
        Сегодня, 19:53
        Цитата: lukash66
        Что ни говорящая голова - то недоумок. Верной дорогой идёте господа.

        Французы получив по морде скулили что-то про генерала Мороза, немцы про грязь и плохие дороги, а вот теперь настала пора америкосов придумывать оправдания своей неудаче.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +8
      Сегодня, 18:55
      официальный представитель МИД КНР Мао Нин посоветовала США не совать свой нос туда, куда из не просят. По ее словам, сотрудничество Китая с Россией - это личное дело КНР и вмешиваться в него не нужно.

      Вот это по-нашему. Прямо и без всяких реверансов. good
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +3
        Сегодня, 19:00
        Крайнего найти- это завсегда..... а на себя оборотится?.....
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 20:17
          Цитата: Mouse
          Крайнего найти- это завсегда..... а на себя оборотится?.

          Правильное замечание. Америкосы своими действиями сами активно содействовали сближению РФ, Китая, КНДР и Ирана. Пусть в зеркало глянут на инициатора этого процесса. yes
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +3
      Сегодня, 18:55
      Заместитель Блинкена подчеркнул, что США в Европе якобы выполняют одну из самых "важнейших в мире" миссий, т.е. "поддерживают мир и стабильность",

      Вот же сын собаки, брешет как дышит. И главное - верят же...
    4. Фокусник Гудвин Ранг пользователя
      Фокусник Гудвин
      +8
      Сегодня, 18:57
      Тупой и еще тупее.
      Это про Блинкена и его заместителя.
    5. рюрикович Ранг пользователя
      рюрикович
      +5
      Сегодня, 19:00
      Как я понимаю С.В. Лаврова и сочувствую ему... yes С кем ему приходится общаться... request Общаться ладно ещё,но решать какие-то вопросы belay И эти ж дауны на полном серьёзе думают, что только они правы... fool
      1. А. Эверт Ранг пользователя
        А. Эверт
        +1
        Сегодня, 19:08
        Говоря словами Лаврова, - "Дебилы, б...ь! "
        А впрочем стоит ли обращать внимание на высказывания заместителя госсекретаря сша, которому осталось руководить до конца 2024 года? И какими-такими успехами на дипломатическом поприще могут похвастаться блинкен и к? В общем, последний парад клоунов.
    6. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 19:03
      Ты виноват уж в том
      Что хочется мне кушать...
      (И.А.Крылов)
    7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 19:03
      Ну, это надо было ожидать. Даже удивительно, что так поздно спохватились штатовцы. Конечно, китайцы не будут гробить отношения с ними. Выгода несоизмерима. Вопрос: сами мы готовы? Или опять внезапный удар, откуда не ждали?
      1. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin
        +2
        Сегодня, 19:11
        Иметь независимого поставщика углеводородов которые на одном месте США вертят, это дорогого стоит!!!!! Которых у Китая практически нет!!!!!! wink
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 19:11
      официальный представитель МИД КНР Мао Нин посоветовала США не совать свой нос туда, куда из не просят.
      . Добавить нечего.
    9. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 19:11
      Американцы ещё 15 лет назад объявили Китай врагом и активно готовились воевать, теперь предъявить что-то пытаются
    10. жарофф Ранг пользователя
      жарофф
      -1
      Сегодня, 19:20
      А интересно,у лидеров КНР есть недвижимость и дети в США или ЕС?
    11. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 19:20
      Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США будут считать Китай виновным в успехах России на Украине

      Обидно, да? не на ту лошадь поставили и проигрываете. wassat
      За то весь Мир теперь знает, что кому бы пин дос сия не помогала, против народа не выстоить. fellow laughing
    12. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 19:21
      то может повлиять на американо-китайские отношения.

      Де.б.илы - это не оскорбление, это диагноз. После того как, сами максимально обгадили отношения с Китаем, хватает наглости что то требовать от Китая
    13. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 19:24
      Отец отцу: За обиды, причиненные твоим сыном, моему сыну будешь отвечать ты. И в морду! А не он ли автор книги "Как приобретать друзей" ?
    14. Говорит_Москва Ранг пользователя
      Говорит_Москва
      0
      Сегодня, 19:36
      всё - Путин оправдан?
      теперь за пизанскую башню - снова ответят коммуняки?
      дбл, блд!
    15. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:58
      Заместитель Блинкена подчеркнул, что США в Европе якобы выполняют одну из самых "важнейших в мире" миссий, т.е. "поддерживают мир и стабильность"

      Да скажи ты человеческим языком - "США поджигатель войны".
    16. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      0
      Сегодня, 20:18
      Прекрасный ответ людей с чувством собственного достоинства.
      "Тьфу на вас еще раз".
      С нетерпением жду выборов у полосатых. Тут фильм в кинотеатрах выходит про гражданскую войну у них, может и сбудется. Хорош им кровавые вакханалии по всему миру устраивать, пора им в эту купель с головой.
    17. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 20:40
      The United States has found the culprit for the successes of the Russian army in Ukraine, as it turns out, it is China.

      New USA foreign strategy: If you tell lies often enough, to as many as will listen, people will believe you.
    18. APAHAKC
      APAHAKC
      0
      Сегодня, 20:44
      дивный способ).. трактовать ПространствО! в пользу своей трансгуляции ))) ! ...
    19. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 20:45
      Успехи России амерам всегда поперек горла стояли и они не находили ничего лучшего, чем просто переврать все события. И гитлера победила Америка а не СССР по их истории, и теперь вот укропа победит Китай, а не Россия. И так у них всегда.

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