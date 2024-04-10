Замглавы Госдепа Кэмпбелл: США будут считать Китай виновным в успехах России на Украине
Соединенные Штаты нашли виновного в успехах российской армии на Украине, как оказалось, это Китай. С таким заявлением выступил заместитель Энтони Блинкена Курт Кэмпбелл.
Выступая на мероприятии Национального комитета по американо - китайским отношениям, представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон будет считать Пекин виновным в достижении Россией успехов в специальной военной операции. По его словам, отношения России и Китая становятся все глубже, и если так будет продолжаться, то может повлиять на американо-китайские отношения.
- заявил Кэмпбелл.
Заместитель Блинкена подчеркнул, что США в Европе якобы выполняют одну из самых "важнейших в мире" миссий, т.е. "поддерживают мир и стабильность", а Россия своими действиями пытается эту стабильность нарушить, изменив баланс сил в Европе. Другими словами, американцам очень сильно не нравится, что Россия ведет свою собственную политику, а не пресмыкается перед США, как европейские страны. Да еще и выкидывает американцев из Украины, которую они уже посчитали своей.
Отсюда и угрозы в адрес Китая и КНДР, которые якобы поддержали действия России в зоне СВО, а еще не захотели "смены режима Путина", хотя в США их предупреждали о планах Москвы напасть на Украину.
В Китае уже отреагировали на заявление Кэпбелла, официальный представитель МИД КНР Мао Нин посоветовала США не совать свой нос туда, куда из не просят. По ее словам, сотрудничество Китая с Россией - это личное дело КНР и вмешиваться в него не нужно. Кроме того, в Пекине не приемлют никакого давления со стороны американцев.
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