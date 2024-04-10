На Рыбинском водохранилище начались полноценные испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»

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На Рыбинском водохранилище начались полноценные испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»

Судостроительное предприятие "Рыбинская верфь" выполнило спуск судна на воздушной подушке "Хаска-10" на ледовое покрытие Рыбинского водохранилища, тем самым запустив полный цикл испытаний, которые начнутся со швартовых, а завершатся сдаточными. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

9 апреля 2024 года на Рыбинском водохранилище начались испытания судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) проекта 03660 "Хаска-10". Судно самостоятельно совершило сход на ледовое покрытие водохранилища с максимальной скоростью 30 узлов, после чего совершило разворот, возвращение и заход на берег. Как пояснили в концерне, "Хаска-10" начинает полноценные испытания.



О начале испытаний данного судна сообщалось еще в 2022 году, но потребовались дополнительные работы над ним и доводка. По-видимому, все работы завершились. Судно разрабатывает "Рыбинская верфь" совместно с Крыловским государственным научным центром по заказу Минпромторга России в рамках программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".


Заявленная грузоподъемность - 10 тонн, экипаж - 3 человека, всего людей на борту - 12, автономность - 3 суток, дальность плавания - 400 миль. Ширина/длина габаритная - 13,6/23,7 метра, высота - 7,9 метра, полное водоизмещение - 46,2 тонны, мощность главного двигателя - 2 х 1500 л.с.

Ранее данной разработкой заинтересовались и военные, они рассматривают "Хаски-10" в качестве всепогодного транспортера грузов и техники в условиях Крайнего Севера и других местах, где отсутствует необходимая инфраструктура. Судно может передвигаться по любой поверхности, в любых климатических условиях.

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    15 комментариев
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 19:17
      Еще Каспийского монстра возродить бы.
      1. Хагалаз Ранг пользователя
        Хагалаз
        +3
        Сегодня, 19:29
        Абсолютно бесперспективная в наше время затея.
        1. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 19:59
          Почему же? Для переброски крупных грузов на дальние расстояния это намного выгоднее ВТА.
          1. Аркадий007 Ранг пользователя
            Аркадий007
            0
            Сегодня, 20:57
            500 км это не дальние расстояния однако. По сути пшик и всё, сдулся. Вот 1000 км это уже солидно.
        2. Макsim
          Макsim
          0
          Сегодня, 20:55
          зато ему БЭКи не страшны
    2. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 19:17
      данной разработкой заинтересовались и военные, они рассматривают "Хаски-10" в качестве всепогодного транспортера грузов и техники в условиях Крайнего Севера

      Да не в Севере дело. Форсирование рек и десант - вот их дело
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 20:18
        Поскольку сей дивайс предполагается для освоения шельфовых месторождений, то возникает вопрос - а как у него с мореходностью? Наши северные шельфовые области(хребет Ломоносова и хребет Менделеева) и "гореморе" - очень не одно и то же!
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 19:37
      Хорошо. Может по озерам и шоссе финки пройти до ботнического залива.
      А в эльбу зайдет? А в дунай до нюрнберга?
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 19:38
      А то у нас мало выпускалось всяких СВП-что бы подобную мелочь-разрабатывать?
      1. Макsim
        Макsim
        0
        Сегодня, 20:56
        назовите в данном форм факторе, что раньше выпускали?
    5. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 19:41
      Заявленная грузоподъемность - 10 тонн

      Из статьи не совсем понятно, как у него с плавучестью? 10 тонн- немалый груз.
    6. ескела Ранг пользователя
      ескела
      0
      Сегодня, 20:36
      Интересное судно. 10 тон это ну где то 90 бойцов ( на 10 это уже 900 ) и я так полагаю мины не страшны этому судну.
      До Одессы из Крыма меньше 400 миль , ну как то так.
    7. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 20:42
      В общем концепция незащищенного LCAC победила похоже.
    8. Arzt Ранг пользователя
      Arzt
      0
      Сегодня, 20:50
      Нормальная тема дроны гонять.
    9. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 20:52
      Хороший аппарат. На северх гонять - самое оно! Что за движки,интересно. Волжский дизель?

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