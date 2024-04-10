«Бахмут было удерживать легче»: военнослужащие ВСУ посетовали, что после Часов Яра ВС РФ откроется дорога на Славянск и Краматорск
Украинские военнослужащие сетуют, что взятие под контроль Часов Яра открывает для российской армии дорогу на Константиновку, Славянск и Краматорск. Кроме того, боевики киевского режима четко осознают, что Часов Яр представляет собой господствующую высоту, благодаря которой, располагая необходимым количеством артиллерии и боеприпасов, можно контролировать окрестность в радиусе многих километров.
Участвующие в боях за Часов Яр военнослужащие ВСУ утверждают, что удерживать Бахмут (Артемовск) было гораздо проще, поскольку там было больше укрытий, а в этом населенном пункте и окрестностях им приходится бегать по посадкам, при этом пытаясь укрыться от российских беспилотников.
Слова украинских военнослужащих об отчаянном положении гарнизона ВСУ в Часов Яре подтверждает сочувствующий киевскому режиму израильский военный обозреватель Давид Шарп, утверждающий, что российская армия при штурме города применяет ту же тактику, которая показала высокую эффективность в ходе боев за Авдеевку.
Шарп отмечает, что на ряде участков подразделения ВС РФ постоянно давят на позиции противника, таким образом вбивая клинья в линию обороны ВСУ, при этом сам Часов Яр находится в буквальном смысле в эпицентре наступления. После того как вбиваются клинья, разрозненные украинские подразделения оказываются в положении, аналогичном тому, в которое ранее попал гарнизон ВСУ в Авдеевке, когда позиции боевиков киевского режима попадали в окружение с двух сторон выступами, что облегчало их дальнейшее уничтожение.
Правда, украинский военнослужащий и западный обозреватель почему-то умалчивают о том, что Часов Яр находится на господствующих на местности высотах, а потому, чисто топографически, преимущество есть у тех, кто его обороняет.
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