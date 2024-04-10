«Бахмут было удерживать легче»: военнослужащие ВСУ посетовали, что после Часов Яра ВС РФ откроется дорога на Славянск и Краматорск

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«Бахмут было удерживать легче»: военнослужащие ВСУ посетовали, что после Часов Яра ВС РФ откроется дорога на Славянск и Краматорск

Украинские военнослужащие сетуют, что взятие под контроль Часов Яра открывает для российской армии дорогу на Константиновку, Славянск и Краматорск. Кроме того, боевики киевского режима четко осознают, что Часов Яр представляет собой господствующую высоту, благодаря которой, располагая необходимым количеством артиллерии и боеприпасов, можно контролировать окрестность в радиусе многих километров.

Участвующие в боях за Часов Яр военнослужащие ВСУ утверждают, что удерживать Бахмут (Артемовск) было гораздо проще, поскольку там было больше укрытий, а в этом населенном пункте и окрестностях им приходится бегать по посадкам, при этом пытаясь укрыться от российских беспилотников.



Слова украинских военнослужащих об отчаянном положении гарнизона ВСУ в Часов Яре подтверждает сочувствующий киевскому режиму израильский военный обозреватель Давид Шарп, утверждающий, что российская армия при штурме города применяет ту же тактику, которая показала высокую эффективность в ходе боев за Авдеевку.

Шарп отмечает, что на ряде участков подразделения ВС РФ постоянно давят на позиции противника, таким образом вбивая клинья в линию обороны ВСУ, при этом сам Часов Яр находится в буквальном смысле в эпицентре наступления. После того как вбиваются клинья, разрозненные украинские подразделения оказываются в положении, аналогичном тому, в которое ранее попал гарнизон ВСУ в Авдеевке, когда позиции боевиков киевского режима попадали в окружение с двух сторон выступами, что облегчало их дальнейшее уничтожение.

Правда, украинский военнослужащий и западный обозреватель почему-то умалчивают о том, что Часов Яр находится на господствующих на местности высотах, а потому, чисто топографически, преимущество есть у тех, кто его обороняет.
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    5 комментариев
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    1. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      -1
      Сегодня, 20:44
      Если ВС РФ за два года дошли до Славянска и Краматорска, то сколько годов потребуется чтобы дойти до Киева, Одессы, Львова, Ужгорода?
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +4
        Сегодня, 20:46
        Войска Антанты до Берлина не дошли, но он им всё равно сдался. Можно по-разному выигрывать войны.
        1. Митрич73 Ранг пользователя
          Митрич73
          0
          Сегодня, 20:51
          Более того, войска Германии находились на территории Франции.
        2. vasyliy1 Ранг пользователя
          vasyliy1
          0
          Сегодня, 21:00
          Не совсем корректный пример- ведь при этом Российская Империя потерпела поражение и распалась. А сейчас мы по сути сражаемся против Германии с Австро-Венгрией и Антантой вместе взятыми.
    2. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 20:50
      Выход один - с поднятыми руками в сторону России.
      Нет Украины уже на карте послевоенного обустройства. Её уже нет по факту экономики государства. Всё что было исчезло в долгах на последующих пять поколений. Хотят жить рабами - их выбор, пусть живут вокруг Киева. Жаль конечно что растащат и разворуют всю красоту города и Лавры. Это их выбор. Кому они, уже даже сейчас нужны для сотрудничества, чисто в экономическом плане - никому.
      Жаль конечно, вроде как свои. Но уже нет. Развод, так развод.

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