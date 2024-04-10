США причастны к взрывам российских газопроводов "Северные потоки", сотрудники ЦРУ наверняка принимали участие в этой операции, но они в этом не признаются. С таким заявлением выступил бывший офицер американской разведки Джон Кириаку.Американский эксперт допустил, что США действительно предупреждали Россию о теракте в "Крокус сити холле", но это не отменяет того факта, что Вашингтон финансировал множество других терактов по всему миру, в том числе и на "Северных потоках". По его словам, многие сотрудники ЦРУ уверенны в причастности американцев к диверсии, но они этого никогда не скажут.Кириаку привел в пример беседу с одним из сотрудников ЦРУ сразу же после подрывов двух газопроводов. Собеседник на вопрос о причастности США к подрыву ответил утвердительно, но подчеркнул, что Вашингтон в этом никогда не признается.Стоит отметить, что о причастности США к подрывам российских газопроводов заявляется не в первый раз, причем высказываются различные версии, начиная от их непосредственного участия в диверсии и заканчивая тем, что они якобы о ней знали, но мешать не стали.На сегодняшний день расследование взрывов на "Северных потоках" прекратили Дания и Швеция, якобы не найдя никаких основания для возбуждения уголовного дела. Россию до расследования не допустили. Теракт на Западе предпочитают замалчивать, хотя все знают о причастности к ней США.