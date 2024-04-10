Экс-разведчик США: Сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но они об этом не скажут

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Экс-разведчик США: Сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но они об этом не скажут

США причастны к взрывам российских газопроводов "Северные потоки", сотрудники ЦРУ наверняка принимали участие в этой операции, но они в этом не признаются. С таким заявлением выступил бывший офицер американской разведки Джон Кириаку.

Американский эксперт допустил, что США действительно предупреждали Россию о теракте в "Крокус сити холле", но это не отменяет того факта, что Вашингтон финансировал множество других терактов по всему миру, в том числе и на "Северных потоках". По его словам, многие сотрудники ЦРУ уверенны в причастности американцев к диверсии, но они этого никогда не скажут.



Кириаку привел в пример беседу с одним из сотрудников ЦРУ сразу же после подрывов двух газопроводов. Собеседник на вопрос о причастности США к подрыву ответил утвердительно, но подчеркнул, что Вашингтон в этом никогда не признается.

Стоит отметить, что о причастности США к подрывам российских газопроводов заявляется не в первый раз, причем высказываются различные версии, начиная от их непосредственного участия в диверсии и заканчивая тем, что они якобы о ней знали, но мешать не стали.

На сегодняшний день расследование взрывов на "Северных потоках" прекратили Дания и Швеция, якобы не найдя никаких основания для возбуждения уголовного дела. Россию до расследования не допустили. Теракт на Западе предпочитают замалчивать, хотя все знают о причастности к ней США.
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    7 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:26
      Ну так, Нарышкин ( если не ошибаюсь) говорил, что теракт такого уровня могут провести только янки и бриты.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:54
        На сегодняшний день расследование взрывов на "Северных потоках" прекратили Дания и Швеция, якобы не найдя никаких основания для возбуждения уголовного дела

        А сами взорванные трубы разве не являются достаточным основанием для возбуждения уголовного дела...??? То есть если полиция обнаружит труп с колото-резанными ранами, но убийцу рядом с трупом не найдёт, уголовное дело можно не возбуждать...??? Европа, ты сошла с ума... fool
    2. militari97 Ранг пользователя
      militari97
      0
      Сегодня, 20:38
      Да подорвать им кабеля "по дну морскому". И заявить, а кто это сделал...
    3. belovvladimir Ранг пользователя
      belovvladimir
      0
      Сегодня, 20:44
      Вот бы и американцанцам так подгалить, что бы знали, только я бы был бы рад проливу им Сталина !
    4. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      0
      Сегодня, 20:52
      Не зря есть поговорка, " что русскому хорошо, то немцы смерть". Вот подорвали они Северный поток, а ведь по факту не только сэкономили россиянам миллионы кубов углеводородов, так ещё своими санкциями серьезно снизили товарное обеспечение доллара и евро.
    5. бухач Ранг пользователя
      бухач
      0
      Сегодня, 20:55
      Странно если бы было по другому,а иначе что же это за такие работники спецслужбы что язык за зубами не умеют держать.Тут одна надежда на какого-нибудь перебежчика с весомым багажом знаний и убедительными доказательствами доступными самой дотошной проверке,иначе так всё в тумане и будет.
    6. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      0
      Сегодня, 20:56
      Сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но они об этом не скажут

      Надеюсь УЖЕ не скажут?

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