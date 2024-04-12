Бунт в Сибирском полку
Предреволюционная вакханалия
Все армии держатся на дисциплине, строгом соблюдении иерархии и субординации. Падение дисциплины приводит к разложению войск и снижению их боеспособности. Особенно это опасно во время военных действий.
Именно разложение армии стало одним из катализаторов революционных событий 1917 года. Солдаты Петроградского гарнизона приняли активное участие в февральских беспорядках в столице империи, которые и привели к падению монархии в нашей стране. Позднее именно военнослужащие были ударной силой при захвате власти большевиками.
Разложение вооруженных сил Российской империи начиналось постепенно. Антивоенная агитация, распространение запрещенной литературы, затем и отказ выполнять приказы офицеров медленно, но верно подтачивали армию.
События декабря 1916 года, произошедшие в 17-м Сибирском стрелковом полку, могут хорошо проиллюстрировать зарождающую революционную вакханалию. Копии материалов военной прокуратуры доносят до нас, далеких потомков, факты о том, что произошло в те дни.
21 и 22 декабря 1916 года стрелкам 1-го батальона 17-го Сибирского стрелкового полка были выданы маскировочные халаты ввиду предстоящего наступления в ночь на 23 декабря. Бойцы 1-го батальона не выполнили приказ и, воспользовавшись тем, что многие офицеры были заняты подготовкой плана боя, прихватив с собой оружие и халаты, направились к землянке батальонного командира.
Они стали кричать: «Эй, приёмщик, выходи!» Узнав о случившемся, офицеры бросились к своим ротам и начали убеждать солдат разойтись. Командир батальона штабс-капитан Лесник приказал построить 1-ю роту без винтовок, однако большинство бойцов не захотели расставаться с оружием, и, несмотря на все уговоры и угрозы, рота отказалась идти в наступление, если не пойдет весь полк.
Командир полка полковник Николай Александрович Бороздин, которому сразу сообщили о неповиновении, проинформировал штаб корпуса и распорядился принять меры на случай эксцессов со стороны солдат. Только командиру 3-й роты поручику Дроздовскому удалось убедить своих людей, и рота согласилась идти в бой, и была переведена подальше от остальных бунтующих подразделений.
С остальными 3 ротами 24 декабря встретился командующий 2-м Сибирским армейским корпусом генерал-лейтенант Иван Константинович Гандурин. От солдат слышались возгласы: «Начальство – изменники, продали Польшу», «Уничтожьте внутренних немцев, как воевать, когда вся Рига наводнена немецкими шпионами. Сам государь окружил себя немцами, которые губят Россию».
Агитационные письма
Такое поведение русских солдат свидетельствовало о проведенной с ними задолго до этих событий работе. В середине декабря 1916 года командир полка полковник Бороздин получил по полевой почте письмо, в котором анонимный автор предупреждал, что полк в атаку не пойдет. Несмотря на это предупреждение, специального расследования тогда не провели.
Агитация велась и в других частях Русской армии. Так, например, в двадцатых числах декабря взводный командир Евдокимов из 18-го Сибирского стрелкового полка получил по полевой почте анонимное письмо с пометкой «от 17-го Сибирского стрелкового полка».
В письме сообщалось, что для скорейшего мира необходимо «вперед не ходить». Неизвестный автор предлагал как можно скорее распространить текст письма среди других солдат.
В это же время в 19-м Сибирском стрелковом полку командиру 3-го взвода 13-й роты поступило из действующей армии по полевой почте анонимное письмо, в котором сообщалось, что если не будет заключен мир, то в войсках начнутся акции протеста, которые готовы поддержать заамурские полки (подразделения Заамурского округа пограничной стражи, направленные в действующую армию).
В 15-м Сибирском полку была найдена прокламация следующего содержания: «Я вам скажу всю правду, что было в 1915 году. В то время наши начальники продавали землю целыми губерниями и войска корпусами, и набили начальники свои карманы. А теперь хотят нашей солдатской кровью выкупить».
Неизвестный автор призывал солдат: «Прошу вас, 15-й полк, не ходить в наступление. Если какая рота пойдет наступать, тогда тыловая рота будет стрелять в затылок, а и вы, господа офицеры, если будете гнать стрелков, то тогда вас всех на этом же месте будем стрелять и прикалывать штыками; вы знаете, что в 1915 году эта же Курляндия и Лифляндия и Польша проданы за деньги, и Петроградский градоначальник чуть-чуть опоздал продать синод и Петроград».
Заканчивалось это анонимное сочинение следующими словами: «ходи, 15-й полк, не ходи наступать, а я скажу вам, кого нужно бить, то когда все поймем, тогда, не теряя времени, пойдем перебьем свое начальство генералов, министров и Николая царя II-го, тогда будем и миру ждать. Мир в наших руках».
В скрытой форме агитация началась задолго до открытого неповиновения, офицеры замечали, что солдаты собираются в отдельные группы и шепчутся между собой. Относительно надежным оставались к тому времени гренадеры. 21 декабря во время беседы прапорщика Евдокимова с гренадерами 3-й роты о предстоящем наступлении, один из них сказал ему: «Мы пойдем в наступление, а вот пойдут ли они?», имея в виду стрелков.
Антивоенная агитация среди военнослужащих привела к резкому падению уровня дисциплины. Солдаты стали позволять себе вступать в споры и пререкания с офицерами. Прапорщику Романенко неоднократно приходилось читать солдатам 4-й роты 17-го Сибирского стрелкового полка приказы высших начальствующих лиц, при этом некоторые солдаты давали такие комментарии, как «лучше бы мир заключили, чем писали приказы», «почему до сих пор не судят генерала Сухомлинова и не удаляют извнутри страны немцев как Штюрмер, Фредерикс».
Подпоручику Шабалину, читавшему 4-й роте высочайший приказ по поводу предложенного Германией мира, некоторые из солдат возражали, что мир необходим, так как им плохо, и семьи их голодают, казна отбирает хлеб, не трогая у помещиков, а прапорщику Чехову заявили: «Почему правительство царь не сделает ответственным? Почему немцы занимают высшие посты?»
Среди солдат батальона ходили слухи о бунтах в войсках. Например, писарь 2-й роты Холтурин 20 декабря 1916 года сообщил командиру подразделения, что солдаты говорят о том, что две дивизии на правом фланге отказалось идти в бой, а на левом фланге – полк.
Судьба солдат
Судьба солдат 1-го батальона 17-го Сибирского стрелкового полка, отказавшихся выполнять приказы офицеров, доподлинно неизвестна. В литературе встречаются упоминания, что ряд военнослужащих были казнены, а другие арестованы или отправлены в штрафные части. Однако никаких ссылок на источники не приводится. Скорее всего, это вымысел уже советской пропаганды.
Согласно материалам следствия, разбирательство в отношении 113 солдат и унтер-офицеров 17-го Сибирского стрелкового полка было отложено.
Постановлением Временного правительства от 6 марта 1917 года об общей политической амнистии все подобные дела в армии были прекращены.
Дальнейшие события нам хорошо известны: братания с противником, расправы над офицерами, участие армии в свержении Временного правительства, а затем братоубийственная Гражданская война.
- Михаил Новоселов
- https://mebel-gu.ru/podborki/sibirskie-strelkovye-polki-v-pervoj-mirovoj-vojne.html
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