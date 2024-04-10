Подавляющее большинство польских граждан выступает против отправки армии Польши на Украину

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Подавляющее большинство польских граждан выступает против отправки армии Польши на Украину

Опрос общественного мнения в очередной стране ЕС показывает, что европейские обыватели негативно относятся к высказанной не так давно Эммануэлем Макроном инициативе по отправке войск на Украину. Напомним, что Макрон говорил сначала о французском контингенте, потом его мысль экстраполировали на армии других стран Европы.

В Польше социологи решили поинтересоваться отношением граждан страны к идее по отправке Войска Польского на Украину. Оказалось, что три четверти опрошенных (75%) высказываются против такой перспективы.



Статистическое управление Польши (госструктура), исследовавшее общественное мнение, при этом приводит статистику и по вопросу о том, стоит ли принимать Украину в ближайшее время в НАТО. При ответе на этот вопрос отрицательно высказались почти 48% опрошенных польских граждан при 40% считающих, что Украину принять в Североатлантический военный блок следовало бы – чем раньше, тем лучше. Остальные (около 12%) с однозначным ответом не определились.

В любом случае можно констатировать польский скептицизм на предмет как целесообразности членства Украины в НАТО, так и (ещё больший скепсис) в отношении ввода польских войск на Украину.

В ряде независимых опросов, опубликованных в Польше, озвучены данные о том, какой процент поляков выступает за то, чтобы украинские беженцы продолжали находиться в стране. Оказалось, что за это выступает не более 31% поляков. А от 55 до 62% польских граждан считают, что украинцам пора отбыть к себе на родину.
  • Минобороны Польши
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