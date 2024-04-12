12 апреля – День космонавтики

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12 апреля – День космонавтики

День космонавтики – это не только российский праздник, его отмечают во всем мире. Для его празднования выбрали 12 апреля, так как в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле «Восток-1».

Первый человек в космосе был россиянином, поэтому именно в России этот праздник отмечают с особенным размахом. До сих пор граждане нашей страны гордятся полетом Юрия Гагарина, который стал свидетельством огромного вклада советского государства в мировой научно-технический прогресс.



Поэтому торжественные мероприятия в честь Дня космонавтики каждый год традиционно проходят по всей России. В частности, в планетариях всей страны организуют познавательные программы. Центры молодежного и детского творчества всей России выполняют пуски ракет, изготовленные ребятами под руководством наставников, некоторые из которых имеют к космической отрасли самое прямое отношение.

На концертных площадках всей нашей необъятной Родины проходят выступления музыкантов, посвященных отечественной космонавтике.

Россиянам следует помнить Юрия Гагарина и гордиться, что первым человеком в космосе был гражданин нашей страны. И хотя этот праздник носит международный характер и принадлежит всем землянам, в первую очередь, День космонавтики – наш праздник. Ведь советская космическая отрасль подняла престиж нашей страны на такую высоту, на которую, наверное, не смогла бы его поднять никакая другая сфера человеческой деятельности.
  • Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 04:26
    — Дорогие граждане Союза Советских Социалистических Республик
    и их потомки,с Днём космонавтики! ...
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +4
      Сегодня, 04:33
      Поехали!!!

      С Днем Космонавтики!
      1. Hoc vince Звание
        Hoc vince
        +2
        Сегодня, 04:59
        «В День космонавтики желаем
        Свершений, подвигов больших,
        Пусть дальше космос покоряют,
        На Марсе жизнь пускай найдут,
        Но пусть они не забывают,
        Что на Земле их семьи ждут!»
  2. seefahrer Звание
    seefahrer
    +3
    Сегодня, 04:36
    Ура Гагарину!!!
  3. Велизарий Звание
    Велизарий
    +2
    Сегодня, 04:57
    Всех с праздником ! Наш советский человек первый в космосе !!
    Кстати, давно пора сделать его общегосударственным и выходным днем. Вот это действительно общенациональный символ. И наверное самое весомое достижение нашей страны.
    Пройдет 500 лет,войны,перевороты забудутся, а вот первый человек в космосе это навсегда.
  4. bya965 Звание
    bya965
    +2
    Сегодня, 05:06
    С праздником!
    Но горечь присутствует.
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 05:07
    С Днём Космонавтики!!! Пути пройдённого у нас никто не отберет!
    А ведь мерикатос пытается замазать)) этот факт.
  6. Владимир-ТТТ Звание
    Владимир-ТТТ
    +2
    Сегодня, 05:19
    Первый человек в космосе был россиянином,

    Нет. Он был Советским человеком, русским. Гражданином великой державы.

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