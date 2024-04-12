12 апреля – День космонавтики
День космонавтики – это не только российский праздник, его отмечают во всем мире. Для его празднования выбрали 12 апреля, так как в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле «Восток-1».
Первый человек в космосе был россиянином, поэтому именно в России этот праздник отмечают с особенным размахом. До сих пор граждане нашей страны гордятся полетом Юрия Гагарина, который стал свидетельством огромного вклада советского государства в мировой научно-технический прогресс.
Поэтому торжественные мероприятия в честь Дня космонавтики каждый год традиционно проходят по всей России. В частности, в планетариях всей страны организуют познавательные программы. Центры молодежного и детского творчества всей России выполняют пуски ракет, изготовленные ребятами под руководством наставников, некоторые из которых имеют к космической отрасли самое прямое отношение.
На концертных площадках всей нашей необъятной Родины проходят выступления музыкантов, посвященных отечественной космонавтике.
Россиянам следует помнить Юрия Гагарина и гордиться, что первым человеком в космосе был гражданин нашей страны. И хотя этот праздник носит международный характер и принадлежит всем землянам, в первую очередь, День космонавтики – наш праздник. Ведь советская космическая отрасль подняла престиж нашей страны на такую высоту, на которую, наверное, не смогла бы его поднять никакая другая сфера человеческой деятельности.
- Минобороны РФ
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