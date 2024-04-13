АМБ-17 – зачем и почему



Боец добровольческой бригады «Эспаньола» с АМБ-17.



Кадр из видео с демонстрацией АМБ-17.



АМБ-17 и АМ-17.



Ранний образец АМБ-17. Он отличается деталями «обвеса» от образца, поступившего на войсковые испытания, и использует магазин «Винторез»/«ВАЛ».



Дмитрий Медведев в руках с АК-9, унифицированным с автоматами «сотой серии», Ижевск, 2008 год.



АМ-17 и АМ системы Драгунова. Общие компоновочные решения угадываются безошибочно.



АМ-17 тоже есть и стреляет. Но не на фронте, а в руках оружейных блогеров. Блогер RAZVEDOS на территории Российского университета Спецназа им. В. В. Путина.



Боец армейского спецназа ВС РФ с винтовкой ВССМ в зоне проведения СВО.



АКС-74У на фронте есть, но не там, не у тех и не всем хватает.



«Винторез»/«ВАЛ» не единственная система под патрон 9х39 мм в зоне СВО. Боец 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ в зоне СВО с комплексом ОЦ-14 «Гроза». В 1990-е родилось сразу несколько систем под боеприпас 9х39 мм.



Модернизированный «ВАЛ» нашего бойца в зоне СВО, обращает на себя внимание магазин на 30 патронов.

Бойцы добровольческой бригады «Эспаньола» в зоне проведения специальной военной операции первыми получили новейший автомат АМБ-17. В подразделении автомат по сути пройдёт войсковые испытания. Автомат был продемонстрирован журналистам на одном из полигонов, и боец бригады показал стрельбу из него.АМБ-17 в сущности является вариантом автомата АМ-17. Оба они были впервые продемонстрированы ещё в 2017 году на форуме армии. Если кто в курсе страданий АО «Концерн «Калашников» по «Ксюхе» (об этом можно отдельный материал сделать, может, и не один), то вот как раз в рамках разработки замены АКС-74У АМ-17 и появился.АМБ-17 представляет собой небольшой легкий и бесшумный автомат, который вроде как должен заменить тандем «Винторез»/«ВАЛ». Автомат является по сути своей переработкой проекта самого Евгения Драгунова, точнее – компоновочной схемы его автомата. Автомат Драгунова АМ был разработан в рамках ОКР, инициированной ЦНИИТОЧМАШ, «малогабаритный автомат с широким применением пластмассы».Для того, чтобы сократить высоту ствольной коробки и сделать разборку более удобной, в конструкции автомата применён толкатель раздельный с затворной рамой. Видимо, это одно из решений, которое привлекло конструкторов «Калашникова» уже в XXI веке, ведь более низкая ствольная коробка – это удобство работы с оптикой. Посмотрите, как бойцы с АК со штатными прикладами держат голову на весу, целясь через тот же 1П87, и поймёте, о чём речь.В течение шести лет продолжалась доработка проекта, после чего АМБ-17, наконец-то попал на фронт.Подход к снаряду у «Калашникова» был не один. Ещё в начале 2000-х появился автомат под патрон 9х39 мм – АК-9. Сначала это была просто переделка АКС-74У под другой боеприпас. В 2009 году появился вариант АК-9 на базе автоматов концерна «сотой серии». Позже был анонсирован вариант на базе автомата АК-12, точнее – его самого первого варианта.Ни что из перечисленного так и не пошло в серию и не встало на вооружение. Идея в данном случае в общем была благая – автомат, способный решать те же задачи, что и «Винторез»/«ВАЛ», но с большей унификацией со стандартными армейскими автоматами.Такое преимущество у нового АМБ-17 отсутствует. Это система, сделанная во многом с нуля, не унифицирована с АК-12 по деталям, что механизма, что «обвеса». При этом ранние автоматы, которые демонстрировал «Калашников», питались от стандартных магазинов «Винторез»/«ВАЛ».Автомат, попавший таки в войска, имеет оригинальный магазин, видимо, доставшийся нынешнему АМБ-17 от АК-9. То есть унификация с какими-либо системами, стоящими в настоящее время на вооружении, по большому счёту нулевая.Есть ли сейчас острая необходимость менять системы «Винторез»/«ВАЛ»?Да в общем нет. Они вполне выполняют задачи, для которых были созданы.Кроме того, системы модернизируются и уже избавились от многих своих недостатков, заложенных первоначальными проектами, как то: малая вместимость магазина, устаревшая система крепления прицельных приспособлений, невозможность использования дополнительных элементов, улучшающих эргономику и т. д.С эргономикой у нового автомата точно получше, чем у семейства «Винторез»/«ВАЛ», но тут не на столько всё плохо, чтобы разрабатывать и принимать на вооружение новую систему. Тем более часть проблем успешно решается, например, на ВССМ (модернизированный «Винторез») установили более эргономичный приклад.Есть ли потребность увеличивать производство систем под патрон 9х39 мм, тем более на столько, чтобы принимать на вооружение ещё один образец?В целом нет. На фронте много чего не хватает, много чего хотелось бы больше, но вроде острого недостатка в системах калибра 9х39 мм нет. Уж больно специфические у них задачи.Боец «Эспаньола» говорит, что автомат может быть прекрасным вторым оружием для снайперской пары. Но есть ли смысл в использовании малогабаритного автомата именно калибра 9х39 мм, а не 5,45х39 мм? По большому счету нет.Более того, АМБ-17 универсальным оружием быть не может, больно уж специфический боеприпас он применяет. По сути, тандем 9х39 мм и «Винторез» создавались под одну конкретную задачу – бесшумно снять часового на дистанции до 400 метров. Как раз автомат «обычного» автоматного калибра был бы более универсальным. Благо сейчас ПБС, прицелов штатных и «банок», прицелов коммерческих – огромное разнообразие.Так что «заменитель Ксюхи» АМ-17 на фронте был бы более актуален, тем более и экипажи различной техники его вроде тоже как ждут.Возможно, дело в том, что «Винторез»/«ВАЛ» выпускаются не АО «Концерн «Калашников», а другими предприятиями отечественного ВПК. А чего бы им не занять нишу армейского специального бесшумного оружия? Тем более теперь у «Калашникова» есть козырь в рукаве в виде заместителя министра обороны Российской Федерации, в том числе осуществляющего контроль за выполнением гособоронзаказа, бывшего генерального директора АО «Концерн «Калашников».Как бы там ни было, будем надеяться, эксплуатация АМБ-17 даст дополнительную информацию и опыт нашим оружейникам, а главное – поможет нашим бойцам приблизить окончательную победу.