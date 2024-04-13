АМБ-17 – зачем и почему

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АМБ-17 – зачем и почему
Боец добровольческой бригады «Эспаньола» с АМБ-17.


Бойцы добровольческой бригады «Эспаньола» в зоне проведения специальной военной операции первыми получили новейший автомат АМБ-17. В подразделении автомат по сути пройдёт войсковые испытания. Автомат был продемонстрирован журналистам на одном из полигонов, и боец бригады показал стрельбу из него.




Кадр из видео с демонстрацией АМБ-17.

АМБ-17 в сущности является вариантом автомата АМ-17. Оба они были впервые продемонстрированы ещё в 2017 году на форуме армии. Если кто в курсе страданий АО «Концерн «Калашников» по «Ксюхе» (об этом можно отдельный материал сделать, может, и не один), то вот как раз в рамках разработки замены АКС-74У АМ-17 и появился.


АМБ-17 и АМ-17.

АМБ-17 представляет собой небольшой легкий и бесшумный автомат, который вроде как должен заменить тандем «Винторез»/«ВАЛ». Автомат является по сути своей переработкой проекта самого Евгения Драгунова, точнее – компоновочной схемы его автомата. Автомат Драгунова АМ был разработан в рамках ОКР, инициированной ЦНИИТОЧМАШ, «малогабаритный автомат с широким применением пластмассы».

Для того, чтобы сократить высоту ствольной коробки и сделать разборку более удобной, в конструкции автомата применён толкатель раздельный с затворной рамой. Видимо, это одно из решений, которое привлекло конструкторов «Калашникова» уже в XXI веке, ведь более низкая ствольная коробка – это удобство работы с оптикой. Посмотрите, как бойцы с АК со штатными прикладами держат голову на весу, целясь через тот же 1П87, и поймёте, о чём речь.


Ранний образец АМБ-17. Он отличается деталями «обвеса» от образца, поступившего на войсковые испытания, и использует магазин «Винторез»/«ВАЛ».

В течение шести лет продолжалась доработка проекта, после чего АМБ-17, наконец-то попал на фронт.

Подход к снаряду у «Калашникова» был не один. Ещё в начале 2000-х появился автомат под патрон 9х39 мм – АК-9. Сначала это была просто переделка АКС-74У под другой боеприпас. В 2009 году появился вариант АК-9 на базе автоматов концерна «сотой серии». Позже был анонсирован вариант на базе автомата АК-12, точнее – его самого первого варианта.


Дмитрий Медведев в руках с АК-9, унифицированным с автоматами «сотой серии», Ижевск, 2008 год.

Ни что из перечисленного так и не пошло в серию и не встало на вооружение. Идея в данном случае в общем была благая – автомат, способный решать те же задачи, что и «Винторез»/«ВАЛ», но с большей унификацией со стандартными армейскими автоматами.

Такое преимущество у нового АМБ-17 отсутствует. Это система, сделанная во многом с нуля, не унифицирована с АК-12 по деталям, что механизма, что «обвеса». При этом ранние автоматы, которые демонстрировал «Калашников», питались от стандартных магазинов «Винторез»/«ВАЛ».

Автомат, попавший таки в войска, имеет оригинальный магазин, видимо, доставшийся нынешнему АМБ-17 от АК-9. То есть унификация с какими-либо системами, стоящими в настоящее время на вооружении, по большому счёту нулевая.


АМ-17 и АМ системы Драгунова. Общие компоновочные решения угадываются безошибочно.

Есть ли сейчас острая необходимость менять системы «Винторез»/«ВАЛ»?

Да в общем нет. Они вполне выполняют задачи, для которых были созданы.

Кроме того, системы модернизируются и уже избавились от многих своих недостатков, заложенных первоначальными проектами, как то: малая вместимость магазина, устаревшая система крепления прицельных приспособлений, невозможность использования дополнительных элементов, улучшающих эргономику и т. д.

С эргономикой у нового автомата точно получше, чем у семейства «Винторез»/«ВАЛ», но тут не на столько всё плохо, чтобы разрабатывать и принимать на вооружение новую систему. Тем более часть проблем успешно решается, например, на ВССМ (модернизированный «Винторез») установили более эргономичный приклад.


АМ-17 тоже есть и стреляет. Но не на фронте, а в руках оружейных блогеров. Блогер RAZVEDOS на территории Российского университета Спецназа им. В. В. Путина.

Есть ли потребность увеличивать производство систем под патрон 9х39 мм, тем более на столько, чтобы принимать на вооружение ещё один образец?

В целом нет. На фронте много чего не хватает, много чего хотелось бы больше, но вроде острого недостатка в системах калибра 9х39 мм нет. Уж больно специфические у них задачи.


Боец армейского спецназа ВС РФ с винтовкой ВССМ в зоне проведения СВО.

Боец «Эспаньола» говорит, что автомат может быть прекрасным вторым оружием для снайперской пары. Но есть ли смысл в использовании малогабаритного автомата именно калибра 9х39 мм, а не 5,45х39 мм? По большому счету нет.

Более того, АМБ-17 универсальным оружием быть не может, больно уж специфический боеприпас он применяет. По сути, тандем 9х39 мм и «Винторез» создавались под одну конкретную задачу – бесшумно снять часового на дистанции до 400 метров. Как раз автомат «обычного» автоматного калибра был бы более универсальным. Благо сейчас ПБС, прицелов штатных и «банок», прицелов коммерческих – огромное разнообразие.

Так что «заменитель Ксюхи» АМ-17 на фронте был бы более актуален, тем более и экипажи различной техники его вроде тоже как ждут.


АКС-74У на фронте есть, но не там, не у тех и не всем хватает.

Возможно, дело в том, что «Винторез»/«ВАЛ» выпускаются не АО «Концерн «Калашников», а другими предприятиями отечественного ВПК. А чего бы им не занять нишу армейского специального бесшумного оружия? Тем более теперь у «Калашникова» есть козырь в рукаве в виде заместителя министра обороны Российской Федерации, в том числе осуществляющего контроль за выполнением гособоронзаказа, бывшего генерального директора АО «Концерн «Калашников».


«Винторез»/«ВАЛ» не единственная система под патрон 9х39 мм в зоне СВО. Боец 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ в зоне СВО с комплексом ОЦ-14 «Гроза». В 1990-е родилось сразу несколько систем под боеприпас 9х39 мм.

Как бы там ни было, будем надеяться, эксплуатация АМБ-17 даст дополнительную информацию и опыт нашим оружейникам, а главное – поможет нашим бойцам приблизить окончательную победу.


Модернизированный «ВАЛ» нашего бойца в зоне СВО, обращает на себя внимание магазин на 30 патронов.
  • Александр Сычёв
  • www.donetsk-news.ru www.war-russia.info www.guns.ru www.kalashnikovgroup.ru www.ferra.ru www.vk.com www.web.telegram.org
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22 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 04:10
    АМБ-17 – зачем и почему

    По кочану папайи, дон Рикардо!
    Велосипед изобретён!!! Сегодня мы рассматриваем его модификации, выполненные с применением новых материалов и технологий.
    Бластеры и прочее оружие на новых физических принципах пока недоступно...Или доступно тем, кто двигается через тернии к звёздам.
  2. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +1
    Сегодня, 04:16
    Надо воевать не числом, а умением применить под нужную задачу.
  3. U-58 Звание
    U-58
    +10
    Сегодня, 04:30
    По прочтении материала возникает некая аналогия. Концерн Калашников стал напоминать фирму Сухой в самолётостроение и фирму Сатурн в двигателестроении. А именно, пройдя большой путь и заимев "наверхах" свое лобби, глушат и уничтожают конкурентов, подминая их под себя и продвигая исключительно свою продукцию.
    Всем хорошо известно о фактическом разгроме КБ МиГ, Ил, Ту, Як.
    Не забыта "война на уничтожение" Сатурна с Пермским моторостроительным комплексом.
    И вот теперь Калашников. Оно мож и неплохо сделать новый (или очередной) образец оружия. Но вот какие такие обоснования, к его продвижению имеются? До особых и нет. Ниша заполнена далеко не устаревшими моделями. Экспортные перспективы не особо радужные. А нужен ли мальчик?
    Но таки будут продавливать...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 04:59
      Цитата: U-58
      А именно, пройдя большой путь и заимев "наверхах" свое лобби, глушат и уничтожают конкурентов, подминая их под себя и продвигая исключительно свою продукцию.

      Обыкновенный КАПИТАЛИЗМ!
      1. svp67 Звание
        svp67
        0
        Сегодня, 05:47
        Цитата: AllX_VahhaB
        Обыкновенный КАПИТАЛИЗМ!

        Да как сказать, а как назвать то, как Яковлев или Туполев давили всех конкурентов, не всегда лучшими образцами?
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 05:25
      пройдя большой путь и заимев "наверхах" свое лобби, глушат и уничтожают конкурентов, подминая их под себя и продвигая исключительно свою продукцию
      Калашников уже дошел до того, что начал выпускать беспилотники! У меня такое впечатление, что акции этой компании имеют некоторые чиновники, которые и продвигают эту фирму, являясь могучим тараном против конккрентов. Когда-то конструктор Яковлев, обласканный Сталиным, имел серьезный административный ресурс, но даже и в его время существовала конкуренция между КБ. Без этого невозможно
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 05:55
      Всем хорошо известно о фактическом разгроме КБ МиГ, Ил, Ту, Як.

      Собственно - это довольно объективный процесс.. Нонешние технологии настолько сложны, что использовать их могут только мощные проектно-промышленные группы. Содержать каковых больше двух - никто себе позволить уже не может, и уж тем более РФ. Обратите внимание на богатейшие США - из большого пула аэрокосмических корпораций 30 лет назад, остались фактически три - Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman... И то - судя по всему, матрасники считают что и этого многовато... Да - есть ещё куча корпораций поменьше, иногда вклиниваются представители смежных областей, но основной пирог в этой отрасли делится таки на этих троих. Так же и с двигателями - либо Pratt & Whitney либо General Electric. Иногда правда дают откусить и британской Rolls-Royce..

      Ну не потянет нонешняя буржуйская РФ разом ПЯТЬ мощных научно-производственных КБ! И бабла не хватит, и кадров, и увы - заказов отнюдь не так много. Это вам не Советский Союз. И уж тем более - при катастрофическом разгроме отечественной гражданской авиации, учинённом под мудрым руководством обожаемого гаранта...

      Другое дело - что "Сухому" позволили не поглотить, а именно уничтожить конкурентов.. Что теперь и икается тухлым. Но это уж у нас как всегда за время благословенного капитализма.. Битва за бабло оставляет за собой только трупы.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 06:03
        из большого пула аэрокосмических корпораций 30 лет назад, остались фактически три - Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman
        Это есть результат конкуренции, а не расталкивания руками других фирм, используя при этом административный ресурс wink
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 06:06
          Да ладно - вы всерьёз считаете что на благословенном Западе понятие административный ресурс не знакомо?? Щаз!! Похлеще нашего.. Только называется оно красиво и загранично - лобби.. Кто больше занёс - тот и выиграл. Причём всё вполне официально..
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 06:09
            Только называется оно красиво и загранично - лобби
            Лобби, это не отжимание бизнеса и не чиновничий беспредел. Все это прозрачно. Хотя, конечно, и продвижение чьих-то интересов, несомненно имеется. За все не уследишь
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 06:14
              Ну конечно - откуда беспредел? И уж тем более отжимание бизнеса.. Просто по объективным причинам все заказы достаются твоему конкуренту, каковой через некоторое время банально выкупает обнищавшего тебя со всеми потрохами.. И всё - абсолютно прозрачно. Только результат аналогичный - остаётся всё меньшее количество суетящихся вокруг пирога..
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 06:13
          Цитата: Голландец Михель
          Это есть результат конкуренции, а не расталкивания руками других фирм, используя при этом административный ресурс

          laughing laughing laughing
          Честная капиталистическая конкуренция! Рынок сам порешал! laughing laughing laughing
          Не думал, что ещё остались люди, которые верят в эти байки 80\90-х... lol
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 06:18
            Увы - чубайс многих успел покусать, прежде чем отбыл на честно заслуженный отдых на историческую родину... sad
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 06:10
        Цитата: paul3390
        И уж тем более - при катастрофическом разгроме отечественной гражданской авиации, учинённом под мудрым руководством обожаемого гаранта...

        Вообще то, гражданскую авиацию до него уничтожили...
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 06:17
          Чё - правда?? А при ком принято было окончательное решение покупать исключительно импортные самолёты? Ну - или типа свои, но с подавляющей долей импортных комплектующих? Ась?
  4. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 05:41
    Ну хоть не ПММ получился, уже хорошо.
  5. Curt Звание
    Curt
    0
    Сегодня, 05:48
    Скажите пожалуйста, у нас же раньше была традиция последняя буква в именовании оружия - фамилия создателя.
    АМБД должен быть - Драгунов в конце. ( СКС, АК, и т.д.)
    Что случилось?
  6. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 05:52
    Медведев с автоматом на фото - ну прямо памятник.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:04
      Медведев с автоматом на фото - ну прямо памятник
      Вы, наверное, его фотографии с iPhone не видели wink
  7. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    0
    Сегодня, 06:04
    известно почему. потому же почему в мацкве сорвали все троллейбусные линии и пустили по ним дизельные автобусы, хотя троллейбус долговечнее и проще в обслуживании.

    какому-то свату/брату/шурину/другу/однокласснику опять потребовалась инъекция бабла чтоб из списка форбс случайно не выпасть
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 06:15
      Цитата: Анатолий Шпалин
      в мацкве сорвали все троллейбусные линии и пустили по ним дизельные автобусы

      Вообще-то электробусы пустили, по 30 лямов за штуку...
      Но причина та же...
      1. Анатолий Шпалин Звание
        Анатолий Шпалин
        0
        Сегодня, 06:20
        Ога, пустили. По моей улице ходило два регулярных троллейбусных маршрута. В итоге оба заменили на дизельные пердоллеры, а электробусами переоснастили один автобусный маршрут, по которому они ходят раз в полчаса и на линии их всего четыре пять штук ходит, это по яндекс-картам видно хорошо.

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