Неспокойная ночь для киевского режима: ВС РФ нанесли удары по объектам от Харькова до Ивано-Франковска
Российские войска провели очередную массированную комбинированную атаку на тыловые объекты противника. Громко в ночь на 11 апреля, равно как и ранним утром, было в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.
Наибольшее число прилётов пришлось по объектам в Харькове. Используя различные средства огневого поражения, включая авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, ВС РФ поразили цели в разных районах Харькова и области. Ракетным ударом поражён один из крупных военных объектов в Чугуеве. По последним данным, речь идёт о месте сосредоточения военной техники, часть которой командование ВСУ планировало через Изюм в ближайшее время перебросить в район Славянско-Краматорской агломерации (ДНР).
Несколько взрывов на объектах железнодорожной инфраструктуры прогремели в Одессы. Причём удары по такого рода целям ВС РФ нанесли ещё и накануне днём. Поражены ж/д мосты, в том числе в момент прохождения по ним составов с грузами военного назначения.
С использованием дронов «Герань» поражены объекты ПВО в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В одном из случаев беспилотники долетели до аэродрома Воздушных сил ВСУ и привели к частичному разрушению его инфраструктуры.
Громко в ночь на четверг было и в украинской столице. Зафиксировано несколько прилётов по объектам промышленности, а также по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов в предместьях Киева.
Серия взрывов под утро – и в оккупированном ВСУ Запорожье. Там поражены пункты дислокации личного состава. Речь идёт о резервах, которые Сырский собирался перебросить под Работино, на улицах которого идут бои.
Информация