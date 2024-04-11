Неспокойная ночь для киевского режима: ВС РФ нанесли удары по объектам от Харькова до Ивано-Франковска

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Неспокойная ночь для киевского режима: ВС РФ нанесли удары по объектам от Харькова до Ивано-Франковска

Российские войска провели очередную массированную комбинированную атаку на тыловые объекты противника. Громко в ночь на 11 апреля, равно как и ранним утром, было в ряде регионов, подконтрольных киевскому режиму.

Наибольшее число прилётов пришлось по объектам в Харькове. Используя различные средства огневого поражения, включая авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, ВС РФ поразили цели в разных районах Харькова и области. Ракетным ударом поражён один из крупных военных объектов в Чугуеве. По последним данным, речь идёт о месте сосредоточения военной техники, часть которой командование ВСУ планировало через Изюм в ближайшее время перебросить в район Славянско-Краматорской агломерации (ДНР).



Несколько взрывов на объектах железнодорожной инфраструктуры прогремели в Одессы. Причём удары по такого рода целям ВС РФ нанесли ещё и накануне днём. Поражены ж/д мосты, в том числе в момент прохождения по ним составов с грузами военного назначения.

С использованием дронов «Герань» поражены объекты ПВО в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В одном из случаев беспилотники долетели до аэродрома Воздушных сил ВСУ и привели к частичному разрушению его инфраструктуры.

Громко в ночь на четверг было и в украинской столице. Зафиксировано несколько прилётов по объектам промышленности, а также по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов в предместьях Киева.

Серия взрывов под утро – и в оккупированном ВСУ Запорожье. Там поражены пункты дислокации личного состава. Речь идёт о резервах, которые Сырский собирался перебросить под Работино, на улицах которого идут бои.
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    2 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:26
      «Неспокойная ночь для киевского режима» —

      — Для "киевского режима" не должно быть больше спокойных ночей ...
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:27
      Тревогу объявили в 1час ночи и до сих пор не отбоя нет. Работайте, братья!

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