Это вам не Буча: Запад не призывает Израиль к ответу за военное преступление в больнице Аль-Шифа в секторе Газа, где извлекли уже более 400 тел погибших

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Это вам не Буча: Запад не призывает Израиль к ответу за военное преступление в больнице Аль-Шифа в секторе Газа, где извлекли уже более 400 тел погибших

Американская пресса пишет о том, что после вывода израильских войск с территории больницы Аль-Шифа в Газе на этом месте идёт извлечение многочисленных тел и останков погибших из-под завалов. В работах участвуют сами палестинцы, причём не имея какой-либо специальной экипировки и техники. Зачастую вся деятельность осуществляется исключительно вручную.

Американский канал NBC сообщает, что человеческих останков – множество, все они нуждаются в экспертизе и захоронении.

Американский репортёр Дэниел Аркин:

Израильские военные провели жестокий двухнедельный рейд в больнице, оставив после себя человеческие останки, которые сейчас извлекают спасательные бригады. Это мрачная работа для поисковой команды палестинцев. С лопатами в руках они откапывают из-под обломков и земли кости грудной клетки, бедренные кости, другие останки.

К настоящему моменту в Аль-Шифе и на прилегающих территориях извлечены более 400 тел погибших в результате израильских ударов и обстрелов. Большинство тел помечены как «неопознанные останки».

Халил Хамада, глава службы общей судмедэкспертизы Минюста Палестины:

К сожалению, тела сильно повреждены, изрезаны на части бульдозерами.

Это от того, что израильские военные использовали тяжёлую строительную технику, чтобы зарыть останки под грудами обломков и песка.

Со своей стороны возникает вопрос: а где же весь этот «мир, основанный на правилах»? Тот самый, который в исступлении «рвал на себе волосы», рассуждая о «преступлениях в Буче». Причём тогда «миру, основанному на правилах», не нужно было никакого расследования, чтобы обвинить в гибели жителей этого украинского населённого пункта Россию. И несмотря на то, что появляется всё больше свидетельств вины киевского режима в произошедшем в 2022 году в Буче, западные демократизаторы продолжают сыпать огненные стрелы в адрес Москвы. Однако по военному преступлению в Аль-Шифе никакой особенной рефлексии нет, никаких призывов к международному трибуналу для властей и военного командования Израиля тем более, хотя в плане виновников никаких сомнений в данном случае нет в принципе.
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    26 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +14
      Сегодня, 06:51
      «Запад не призывает Израиль к ответу» —

      — Они считают,что евреям Холокост дал индульгенцию ...
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +14
        Сегодня, 07:11
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Они считают,что евреям Холокост дал индульгенцию ...

        Нацисты везде одинаковые.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 10:02
          Со своей стороны возникает вопрос: а где же весь этот «мир, основанный на правилах»? Тот самый, который в исступлении «рвал на себе волосы», рассуждая о «преступлениях в Буче».

          Израиль конечно тот ещё сын собаки (по другому забанят), но он их сын собаки, так что Запад его не сдаст и долго лаять на него своим СМИ на него не позволит... Двойные стандарты, они и на Западе двойные стандарты...
      2. Отшельница Звание
        Отшельница
        +11
        Сегодня, 07:23
        После геноцида палестинцев , устрренного Израилем, евреям больше нельзя вспоминать о холокосте. После того как весь мир прочувствовал, поддержал, помог, осудил уничтожение евреев гитлеровцами, они сами творят подобное. Убить дракона нельзя.. Дракон умер. Да здравствует Дракон!
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 06:52
      Израильские сионисты давно уже переступили все границы дозволенного своими преступлениями в Палестине.
      Молчание официальных лиц "цивилизованного мира" показывает им молчаливое одобрение их действий.
      Они не остановятся.....
      Пока реально цивилизованное мировое сообщество не выступит против их деяний и не наложит на них реальные санкции - вот на них есть за что.
      1. lwxx Звание
        lwxx
        +4
        Сегодня, 07:56
        Цитата: Nexcom

        Молчание официальных лиц "цивилизованного мира" показывает им молчаливое одобрение их действий.

        Да и не официальные лица тоже молчат- им не платят. Где эти поборники мира против войны? Засунули свои языки в противоположную часть тела.И кстати -а где "профессор" и иже с ними? Наверное за рычагами бульдозера.
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 08:28
          Цитата: lwxx
          Где эти поборники мира против войны? Засунули свои языки в противоположную часть тела.И кстати -а где "профессор" и иже с ними? Наверное за рычагами бульдозера.

          Похоже горячо любимому профессором Израилю приходит конец .. Всё идёт к финальному свистку . Иран это не сектор Газа ... Не несчастные 365 км² земли . И уже более полу года доблестная армия Израиля топчется рядом ...
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +7
      Сегодня, 06:53
      Однако по военному преступлению в Аль-Шифе никакой особенной рефлексии нет, никаких призывов к международному трибуналу для властей и военного командования Израиля тем более, хотя в плане виновников никаких сомнений в данном случае нет в принципе

      "Вы не понимаете! Это другое!" am В Буче укронацисты старались, здесь Израиль старался. Все же свои люди! Чего возмущаться!? am
    4. Винни76 Звание
      Винни76
      0
      Сегодня, 06:57
      .Израильские военные провели жестокий двухнедельный рейд в больнице, оставив после себя человеческие останки,
      Что за больница такая или рейд такой неспешный
    5. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 07:00
      К сожалению, тела сильно повреждены, изрезаны на части бульдозерами

      Так всё по простому, буднично... Убивают сотни людей гражданских и всем плевать. Это ужасно...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +10
        Сегодня, 07:02
        Сионисты просто зачищают Палестину от населения под молчаливое одобрение Запада.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +6
          Сегодня, 07:48
          Сионисты просто зачищают Палестину от населения
          Будем надеяться и их когда-нибудь зачистят. И на этот раз уже окончательно
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:05
      А кто на Западе осмелится осудить Израиль за его военные преступления? Продажные и отупевшие политики двумя руками за евреев, т.к. их поддерживают американцы. А кто-то другой только попробуй и сразу обвинят в антисемитизме со всеми вытекающими последствиями. Заставят каяться, десять раз повторить, что ты признаешь холокост, но в итоге могут турнуть с работы предав коллективной обструкции. Поэтому Израиль так смел в принятии радикальных решений понимая, что самое худшее, что может быть это небольшие, ни чего не значащие санкции.
      1. dimy44 Звание
        dimy44
        +1
        Сегодня, 07:33
        Не совсем Запад, но турки посмели огрызнуться...
    7. Сергей Викторович Королев Звание
      Сергей Викторович Королев
      +7
      Сегодня, 07:07
      Фашизм и сионизм братья близницы. Убийцы и хладнокровные людоеды. И это их правила.
    8. Mowgli_2 Звание
      Mowgli_2
      +4
      Сегодня, 07:13
      Вот настоящее жидовское личико, непонятно кем и когда избранное! Эта публика ничем не лучше обыкновенного фашизма! Доиграются.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 07:16
        Не доиграются пока США и Запад их поддерживают.... К сожалению....
        Вот мусульмане могу начать действовать радикально - начнут резать израильтян при каждом удобном случае, устраивать им теракты. Это может случится.
    9. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 07:34
      Запад не призывает Израиль к ответу за военное преступление в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

      С западом всё понятно, но и остальной мир, арабский в том числе, не очень то настаивает на ответе Израиля. И про санкции разговора нет ни от России ни от стран ближнего востока.
    10. мазута Звание
      мазута
      +3
      Сегодня, 07:36
      Исламский мир-разрознен,противоречив.Восток дело тонкое,как говорил один герой фильма,все желают поиметь всех и чтобы им за это ничего не было.Запад зверски уничтожил прежних лидеров,нынешних держит на поводке помахивая кнутом из авианосных групп и крылатых ракет.Тема хуситов постепенно сошла на нет,кабели не перебиты,Израиль продолжает геноцид палестинцев-по сути ничего нового:"Разделяй и властвуй" на новый лад 21 века.
    11. sergeyezhov Звание
      sergeyezhov
      0
      Сегодня, 07:38
      Я возмущён, кто им вообще разрешил использовать оружие
    12. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:40
      возникает вопрос: а где же весь этот «мир, основанный на правилах»?
      . Правила всегда на стороне того, кто навязывает их всем остальным...
      Ничего нового не происходит, все как и раньше.
    13. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:46
      а где же весь этот «мир, основанный на правилах»?
      Это для тех, кто верит пропаганде
    14. Tarasios Звание
      Tarasios
      +1
      Сегодня, 07:51
      "а где же весь этот «мир, основанный на правилах»?"
      не просто "мир", а, как любят загибать представители этого "мира" - "весь ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир".
    15. 501Legion Звание
      501Legion
      +1
      Сегодня, 08:07
      Гнилой запад как он есть
      Гореть им в аду тварям
    16. tabex Звание
      tabex
      0
      Сегодня, 08:11
      Надо бы и РФ против них санкции ввести- перестать поставлять нефтепродукты, сталь, драгоценные камни, еду и запретить ввоз их сельскохозяйственной продукции.
    17. koralevviktor Звание
      koralevviktor
      0
      Сегодня, 09:51
      Факт попустительства властных элит. Так и про американцев скоро также будут говорить. Мол это русские сотворили такое с нашими гражданами. Хотя наш след и подавно там простыл.

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