Израильские военные провели жестокий двухнедельный рейд в больнице, оставив после себя человеческие останки, которые сейчас извлекают спасательные бригады. Это мрачная работа для поисковой команды палестинцев. С лопатами в руках они откапывают из-под обломков и земли кости грудной клетки, бедренные кости, другие останки.

К сожалению, тела сильно повреждены, изрезаны на части бульдозерами.

Американская пресса пишет о том, что после вывода израильских войск с территории больницы Аль-Шифа в Газе на этом месте идёт извлечение многочисленных тел и останков погибших из-под завалов. В работах участвуют сами палестинцы, причём не имея какой-либо специальной экипировки и техники. Зачастую вся деятельность осуществляется исключительно вручную.Американский канал NBC сообщает, что человеческих останков – множество, все они нуждаются в экспертизе и захоронении.Американский репортёр Дэниел Аркин:К настоящему моменту в Аль-Шифе и на прилегающих территориях извлечены более 400 тел погибших в результате израильских ударов и обстрелов. Большинство тел помечены как «неопознанные останки».Халил Хамада, глава службы общей судмедэкспертизы Минюста Палестины:Это от того, что израильские военные использовали тяжёлую строительную технику, чтобы зарыть останки под грудами обломков и песка.Со своей стороны возникает вопрос: а где же весь этот «мир, основанный на правилах»? Тот самый, который в исступлении «рвал на себе волосы», рассуждая о «преступлениях в Буче». Причём тогда «миру, основанному на правилах», не нужно было никакого расследования, чтобы обвинить в гибели жителей этого украинского населённого пункта Россию. И несмотря на то, что появляется всё больше свидетельств вины киевского режима в произошедшем в 2022 году в Буче, западные демократизаторы продолжают сыпать огненные стрелы в адрес Москвы. Однако по военному преступлению в Аль-Шифе никакой особенной рефлексии нет, никаких призывов к международному трибуналу для властей и военного командования Израиля тем более, хотя в плане виновников никаких сомнений в данном случае нет в принципе.