Мы будем переходить от мягких просьб к жёстким требованиям. И наиболее удачливыми в этом плане будут те западные коллеги, у которых систем «Пэтриот» нет, просто потому что им не придётся выходить из зоны комфорта при встрече со мной.

Украинская дипломатия открывает новые грани. Казалось бы, после исполнения частушек с, мягко говоря, нелитературными выражениям и «эпитетов» в варианте «ливерной колбасы» в адрес немецкого канцлера, удивляться нечему. Но нет. Те случаи касались украинских послов, теперь же очередь удивлять доходит и непосредственно до главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия (Дмитро) Кулебы.По словам этого чиновника киевского режима, «если добрая дипломатия не сработала», значит, пора переходить к более жёстким мерам.Так Кулеба прокомментировал отказ западных лидеров, включая канцлера ФРГ Шольца, от передачи Киеву очередных ЗРК Patriot.Кулеба:Напомним, что Анналена Бербок и Олаф Шольц, отвечая на запросы Киева о «Пэтриотах», заявили примерно следующее: «Эти системы у нас есть, но они нам самим пригодятся».При этом Кулеба вновь пытается зайти со своих «козырей». Мол, зачем вам «Пэтриоты», если Украина, которая «защищает весь свободный мир», проиграет… Однако эти мантры от киевских чиновников, несмотря на всю их назойливость, имеют всё меньшее воздействие на западных политиков, которые пока замерли в ожидании принятия решения конгрессом США. Самостоятельно снимать с вооружения всё то, что осталось в собственном арсенале, не спешат.