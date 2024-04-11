Кулеба заявил, что время мягкой и доброй дипломатии при запросе поставок ЗРК Patriot для Украины закончилось

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Кулеба заявил, что время мягкой и доброй дипломатии при запросе поставок ЗРК Patriot для Украины закончилось

Украинская дипломатия открывает новые грани. Казалось бы, после исполнения частушек с, мягко говоря, нелитературными выражениям и «эпитетов» в варианте «ливерной колбасы» в адрес немецкого канцлера, удивляться нечему. Но нет. Те случаи касались украинских послов, теперь же очередь удивлять доходит и непосредственно до главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия (Дмитро) Кулебы.

По словам этого чиновника киевского режима, «если добрая дипломатия не сработала», значит, пора переходить к более жёстким мерам.
Так Кулеба прокомментировал отказ западных лидеров, включая канцлера ФРГ Шольца, от передачи Киеву очередных ЗРК Patriot.



Кулеба:

Мы будем переходить от мягких просьб к жёстким требованиям. И наиболее удачливыми в этом плане будут те западные коллеги, у которых систем «Пэтриот» нет, просто потому что им не придётся выходить из зоны комфорта при встрече со мной.

Напомним, что Анналена Бербок и Олаф Шольц, отвечая на запросы Киева о «Пэтриотах», заявили примерно следующее: «Эти системы у нас есть, но они нам самим пригодятся».

При этом Кулеба вновь пытается зайти со своих «козырей». Мол, зачем вам «Пэтриоты», если Украина, которая «защищает весь свободный мир», проиграет… Однако эти мантры от киевских чиновников, несмотря на всю их назойливость, имеют всё меньшее воздействие на западных политиков, которые пока замерли в ожидании принятия решения конгрессом США. Самостоятельно снимать с вооружения всё то, что осталось в собственном арсенале, не спешат.
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    51 комментарий
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    1. Mouse Звание
      Mouse
      +13
      Сегодня, 07:29
      Украинская дипломатия открывает новые грани

      Тама есть какая- то дипломатия? belay всё чудесатее и чудесатее.... wassat
      1. Русь Звание
        Русь
        +7
        Сегодня, 07:34
        В принципе не знают, что такое дипломатия.... да и не хотят знать....
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          0
          Сегодня, 08:29
          Цитата: Mouse
          Украинская дипломатия открывает новые грани

          Тама есть какая- то дипломатия?

          Цитата: Русь
          В принципе не знают, что такое дипломатия.... да и не хотят знать....
          Таки не надо им мешать - чтоб не выходить из зоны комфорта при встрече им просто перестанут открывать двери
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 09:45
            По словам этого чиновника киевского режима, «если добрая дипломатия не сработала», значит, пора переходить к более жёстким мерам.

            Я так понимаю, Кулеба возьмёт дробовик на очередную встречу в Белом доме... laughing
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 09:59
          Украинская дипломатия всегда была,дном. Это мы их терпели благодаря сказке о " братскои народе". Теперь,расхлебываем...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Mouse
        Тама есть какая- то дипломатия?

        Так ее и не могло там быть, так мелкие рагульские брехунки из под забора лают, называя себя "дыпломатами".
      3. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +8
        Сегодня, 07:36
        Мы будем переходить от мягких просьб к жёстким требованиям.
        Прямо так, жестко, кулаком по столу : Дай Пэтриот ! angry
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +5
          Сегодня, 07:42
          Кулеба заявил, что время мягкой и доброй дипломатии при запросе поставок ЗРК Patriot для Украины закончилось


          Неужели в отместку теракты начнут устраивать в Европах?Хотя я этому нисколько не удивлюсь.
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +6
            Сегодня, 07:46
            Цитата: OrangeBigg
            Неужели теракты начнут устраивать в Европах?

            У них дури хватит...Оставив на месте улики: удостоверение ФСБ, бутылку, балалайку и самовар.
            1. владимир 290 Звание
              владимир 290
              +1
              Сегодня, 08:29
              Не, ну с самоваром Вы реально переборщили, нельзя же так прокалываться, непрофессионально wink
              1. Uncle Lee Звание
                Uncle Lee
                0
                Сегодня, 09:15
                Цитата: владимир 290
                непрофессионально

                Еще там был медведь ! Но он ушел за водкой .... drinks
          2. Александр 3 Звание
            Александр 3
            +4
            Сегодня, 07:49
            Отправив в гейропу свою элиту ,украинцы уже совершили теракт,
    2. rgd20 Звание
      rgd20
      +9
      Сегодня, 07:31
      Хвост угрожает собаке - наглядный пример
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 07:43
        Хвост угрожает собаке - наглядный пример
        Скорее, кусают руку дающего. Очень по-какляцки! wink
        1. владимир 290 Звание
          владимир 290
          0
          Сегодня, 08:31
          Да просто гавкает, кусать точно не будет
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +10
      Сегодня, 07:31
      «Мы будем переходить от мягких просьб к жёстким требованиям» —

      — "На каждого дядю найдётся противодядие" ...
      (Третий закон Ньютона)
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +5
        Сегодня, 07:38
        Демилитаризация Украины - это демилитаризация НАТО.
        Ракеты НАТО кончаются быстрее, чем Россия производит свои.
        России нужно наращивать производство всех видов вооружения. ВПК послужит локомотивом российской экономики. Я думаю, уже сейчас многие страны Глобального Юга хотели бы приобрести российское вооружение. Но пока спрос очень сильно превышает предложение.
        1. Александр Ваничев Звание
          Александр Ваничев
          -2
          Сегодня, 08:27
          ВПК не может быть локомотивом экономики.
          1. Алекс Старлей
            Алекс Старлей
            +1
            Сегодня, 08:38
            Почему не может, если половина продукции ВПК поставляется на экспорт за деньги с прибылью?
          2. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 09:03
            Вы про это американцам расскажите, что ВПК не может быть локомотивом экономики. Они за счёт своего ВПК уже вторую сотню лет гегемонят. fool laughing
    4. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 07:32
      По словам этого чиновника киевского режима, «если добрая дипломатия не сработала», значит, пора переходить к более жёстким мерам

      Любопытно, что они задумали? Ну подождём, понаблюдаем...
      1. Kolt27 Звание
        Kolt27
        +3
        Сегодня, 07:40
        Может ядерный шантаж, террор? За этими упырями станется.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 07:47
          Может ядерный шантаж, террор? За этими упырями станется.
          Тогда выйдет классика "Денег нет - но вы держитесь"(с)
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:42
        Цитата: Msi
        Любопытно, что они задумали? Ну подождём, понаблюдаем...

        Кулеба полез в словарь за новыми эпитетами и обязал свих помощников придумать новые частушки.
    5. Отшельница Звание
      Отшельница
      0
      Сегодня, 07:33
      Отдайте уже все Петриоты как просит ваш клоун. Русские уничтожат их на Украине, чтобы не отлавливать по всему миру. И все ракеты и снаряды везите на Украину. Потом быстрее можно будет дойти до Берлинов, Парижев, Ламаншей.
    6. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +9
      Сегодня, 07:34
      Этот идиот сделал мое утро! Как же это удивительно нагло! Они перейдут к жесткому попрошайничеству! А, затем- бескомпромиссные и решительные мольбы?
    7. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:37
      Кулеба заявил, что время мягкой и доброй дипломатии при запросе поставок ЗРК Patriot для Украины закончилось
      . А теперь что, они будут жёстко всех шантажировать?
      Отмашку им дали или просто с катушек слетели?
      На счёт отмашки.... чувствуется мерзкое влияние наглов, смердит так, что нормальных должно воротит, напрягать по взрослому!
      С катушек слетели... оно, как бы, давно произошло, но верхние все понимают и лишнего себе не позволят никогда, иначи им головенки о крутят на раз два!
      В общем... отмашку им дали, наверняка.
      Чем они могут напугать "добровольных спонсоров, дарителе"... а вот это вопрос интересны??? Подождём и будем внимательно посмотреть.
    8. rusich Звание
      rusich
      +2
      Сегодня, 07:38
      Это что новая "чубатая" дипломатия?????
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 07:44
        Это что новая "чубатая" дипломатия?????
        Кастрюльно-шароварная wink
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:04
        Вся их власть/властная верхушка, это зона експеримента для... для настоящих профессионалов/спецов в сфере международной... не дипломатии, нет, в сфере провокаций международных конфликтов, да и внутренних тоже.
        А кто в той сфере главные заводилы, самые опытные гады... тут и гадать не надо, всем они известны.
    9. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 07:38
      Мы будем переходить от мягких просьб к жёстким требованиям. И наиболее удачливыми в этом плане будут те западные коллеги, у которых систем «Пэтриот» нет, просто потому что им не придётся выходить из зоны комфорта при встрече со мной.
      ...Ахаха, кто бы тебя ещё впустил, в эту "зону комфорта" wassat
    10. dimy44 Звание
      dimy44
      +1
      Сегодня, 07:40
      Знать, дела и впрямь плохи, у кулебы как есть истерика. Интересно почитать, какая реакция ТАМ будет. Когда-то же должно надоесть это выслушивать)
    11. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:43
      Мы будем переходить от мягких просьб к жёстким требованиям
      Кулеба угрожает, что уже не в первой. Такой грозный, что успокаивает тех кому действительно нечего дать
      им не придётся выходить из зоны комфорта при встрече со мной
      Вообще-то уже давно понятие дипломатия и украина не совместимы. А Западу придется утереться от такой наглости - сами вырастили теперь терпите.
    12. ЯсеньПосейдонов Звание
      ЯсеньПосейдонов
      +2
      Сегодня, 07:45
      "Кормушки" убирают, вот и начинается переполох в свинарнике. lol
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 08:26
        "Кормушки" убирают,
        ...а в оставшихся "корм " заканчивается..всё пришло к тому чему и должно прийти...свиньи на подножном корму
    13. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +3
      Сегодня, 07:45
      Дядь, дай десять копеек. ДАЙ ДЕСЯТЬ КОПЕЕК, Я ТЕБЕ ГОВОРЮ!!!
    14. avdkrd Звание
      avdkrd
      +2
      Сегодня, 07:47
      В такие игры можно играть вдвоём))) Кулебе, просто не дано понять, что жёстко разговаривают обычно с попрошайками, а грубые попрошайки могут и в рыло получить.
    15. Pavel73 Звание
      Pavel73
      +4
      Сегодня, 07:49
      Молодец Кулеба! Давай дальше в том же духе. Весь мир должен знать, что такое украинская нация.
      1. Шафран Звание
        Шафран
        +1
        Сегодня, 08:28
        Её уже давно переименовали в "дайская" нация))
    16. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 07:51
      о словам этого чиновника киевского режима, «если добрая дипломатия не сработала», значит, пора переходить к более жёстким мерам.

      Лучше его шлёпнуть, отрезать бешенную головку и уши! am
      Головку отправить Бидону, а уши - Наркофюреру. wassat
      И дать им понять - еще хамство - будут больше мёртвых голов и ушей. bully
      Особенно касается наркофюреру, чем бидону. crying
    17. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +4
      Сегодня, 07:59
      скоро укрофашисты будут убивать в ЕС тех..кто им помогал.
      Ибо..не делай добра-не получишь ЗЛА.
      *этой аксиоме уже столько же лет..сколько существует человечество.
      1. Шафран Звание
        Шафран
        +2
        Сегодня, 08:27
        Потому, что мало помогали. А теперь ещё обязаны содержать. В общем слово "дай" у них в крови
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 08:30
        Ибо..не делай добра-не получишь ЗЛА.
        ..аксиома верна до безобразия...СССР кормил полмира голодранцев...в итоге получил распад и плевки...штаты раком всех нагибали и за корку хлеба все пахали на них...живут и процветают
    18. AlexWar
      AlexWar
      0
      Сегодня, 08:13
      ЗРК Patriot во первых не копейки стоит, а еще надо экипаж иметь
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 08:35
        ЗРК Patriot во первых не копейки стоит, а еще надо экипаж иметь
        ...ещё как стоит, пожалуй из всех ЗРК самый дорогой..но деньги то такое...пошарил по карманам налогоплательщика да и всё...а вот с расчётами туго...после последнего уничтоженного патриота вместе с иностранным расчётом желание повоевать у спецов ЗРК патриот поубавилось до нуля
    19. singless Звание
      singless
      0
      Сегодня, 08:20
      просишь кизды? проси вежливее.
    20. Шафран Звание
      Шафран
      0
      Сегодня, 08:26
      Теперь будут дотошно истерить?
    21. anatolmd Звание
      anatolmd
      0
      Сегодня, 08:53
      Дешевые понты исключительно для усидения на своем кресле министра. И, конечно, очередная доза мочеспускание в глаза начинающей сомневаться паствы.
      Между строк читаем - излишков нет, приходите завтра.
    22. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 09:07
      По словам этого чиновника киевского режима, «если добрая дипломатия не сработала», значит, пора переходить к более жёстким мерам.

      Войну объявит? belay
      просто потому что им не придётся выходить из зоны комфорта при встрече со мной.

      О, как! Просто на порог пускать не будут, да и всë!
    23. Festus Звание
      Festus
      0
      Сегодня, 09:11
      Только украинская интерпретация „феминистской внешней политики", придуманная министром иностранных дел Германии Бурбок (по-русски: -медведь) ;-)

      ;-)
      1. Festus Звание
        Festus
        0
        Сегодня, 09:33
        К сожалению, сайт или переводчик скрывают определенные слова - и, следовательно, шутку.
        "Бурбок" по-русски означает м.е.д.в.е.д.ь-к.о.з.е.л

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