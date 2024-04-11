ВС РФ дронами и ракетами атаковали энергоинфраструктуру в ряде областей Украины

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ВС РФ дронами и ракетами атаковали энергоинфраструктуру в ряде областей Украины

Сегодня по объектам инфраструктуры на территориях, контролируемых киевским режимом, вновь был нанесен массированный удар ВС РФ. Об этом сообщает ряд украинских источников со ссылкой на министерства и ведомства страны.

По утверждению воздушных сил Украины, атаки проводились с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Якобы, утверждают в ВСУ, были сбиты 37 из 40 беспилотников. Крылатыми ракетами и ракетами «Кинжал» были атакованы объекты в Киевской области и на западе страны.

Украинские СМИ сообщают, что в Киевской области зафиксирован прилет беспилотников и ракет в один из инфраструктурных объектов. После этого на объекте начался сильный пожар, сейчас его тушат экстренные службы.

Кроме того, в министерстве энергетики Украины сообщили о том, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Киевской и Львовской областях страны. Прилеты были зафиксированы и на оккупированной украинскими войсками части российской Запорожской области.

По последним данным, были повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК. Вооруженные силы Российской Федерации, как утверждают украинские и западные военные эксперты, в последние месяцы применяют иную тактику нанесения ударов по энергетическим объектам Украины. Теперь упор делается на нанесение таких повреждений электростанциям, которые не позволят восстановить работу объектов в ближайшее время.

В украинских энергетических компаниях ранее сообщали, что некоторые электростанции повреждены столь сильно, что не смогут начать свою работу в течение ближайшего года.
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    16 комментариев
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    1. Msi Звание
      Msi
      +5
      Сегодня, 08:09
      некоторые электростанции повреждены столь сильно, что не смогут начать свою работу в течение ближайшего года.

      Эх зимой бы били, в морозец, так было бы интереснее...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:14
        Цитата: Msi
        Эх зимой бы били, в морозец, так было бы интереснее...

        Как сказать. Зимой на газе продержаться можно, да на свечках. А вот весна-лето - осень - ХОЛОДИЛЬНИКИ и МОРОЗИЛЬНИКИ! от где УЖОС для хозяйки. laughing
        1. Msi Звание
          Msi
          +1
          Сегодня, 08:16
          Зимой на газе продержаться можно,

          Так не у всех есть газ. Есть и централизованное отопление...
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 08:21
            Контракт на поставку газа через Украину кончается в этом году. ПХГ на Украине проходят десоветизацию, как и электростанции. Минус электрификация всей страны.
            Зима близко. (С) Игра престолов.
            Следующей зимой на Украине будет весело. Будет много скачек, чтобы согреться.
            1. Ghost1 Звание
              Ghost1
              +3
              Сегодня, 08:45
              Как бы не было как в прошлый раз говорили, что инфраструктуру почти добили, даже снимок был из космоса как вся страна там в темноте, но на деле же не всё так плачевно у них как оказалось потом.
    2. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 08:10
      были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Киевской и Львовской областях страны
      Если не сбавлять темп, то вскоре большей части самостийных придется переходить на свечи и лучины, копать колодцы и строить дворовые туалеты. И чем скорее это произойдет тем быстрее почувствуют и прочувствуют все "прелести" желания победить Россию.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +2
        Сегодня, 08:43
        Ах -это мечта, вернуть территорию б/украины в 19 век! Ни электричества, ни интернета, ни центрального отопления.... А ещё в 19 веке не было никаких бандеровцев...
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:13
      Вопрос... а кто восстанавливать объекты будет???
      Для этого много чего нужно, не мало специалистов соответствующего профиля, квалификации и прочее, прочее...
      1. Апис1962 Звание
        Апис1962
        +5
        Сегодня, 08:19
        "...кто же их всех хоронить то будет? ...."
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 08:22
          Если подумать... восстанавливать разрушенные объекты дело опасное вообще, а там, куда может и следом прилететь раз и ещё раз, занятие для... очень рискованых лиц.
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 08:34
      Загнать скаклофф в каменный век! Пусть там скачут с кастрюлями на голове wink
    5. юрий Л Звание
      юрий Л
      -3
      Сегодня, 08:35
      А в Харькове опять почти весь день вчера в большинстве районов.. электричество было.И только одна Д-30 прилетела в подарок. За сутки!Это что за эффективность ударов по энергетике?Опять копим?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 08:54
        Цитата: юрий Л
        А в Харькове опять почти весь день вчера в большинстве районов.. электричество было.И только одна Д-30 прилетела в подарок. За сутки!Это что за эффективность ударов по энергетике?Опять копим?

        Посмотрите последние сводки, прежде чем своё недовольство с дивана выражать.

        "Ранним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе раздавались взрывы.
        Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.
        "Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - добавил он.
        Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, подтвердил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову.
        "Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 "прилетов" в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами", - сказал он.
        Также подпольщик процитировал несколько сообщений от агентуры: "Скорее всего, по энергосистеме. На "Турбоатоме" дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод Малышева, завод Железобетонных конструкций".
        "Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству "прилетов" будут позже, но, судя по огромной веренице "скорых", "прилетело" очень хорошо", - отметил подпольщик.
        По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются нарушения связи, нет электропитания в некоторых районах города, в том числе в центре, метро работать пока не будет."

        https://ukraina.ru/20240411/1054438042.html?ysclid=luuteu2lre526652276
        1. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          +1
          Сегодня, 09:48
          "юрий Л" столько букв прочитать не в состоянии ! У него только на "какую-то Д-30" терпения хватает (не пойму, что он имел ввиду) wink
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 09:55
            Цитата: ALCA056000
            У него только на "какую-то Д-30" терпения хватает (не пойму, что он имел ввиду

            Ну если только он имел в виду советскую гаубицу Д-30. Но как пушка могла прилететь по Харькову, только "юрию Л" известно. lol Тоже обратил внимание, но не стал включать сей казус в свой комментарий - он и так достаточно объёмным получился. hi
    6. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 08:57
      Правильно! Зачем два раза ракеты тратить, если можно сразу всё сломать.

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