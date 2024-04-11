ВС РФ дронами и ракетами атаковали энергоинфраструктуру в ряде областей Украины
Сегодня по объектам инфраструктуры на территориях, контролируемых киевским режимом, вновь был нанесен массированный удар ВС РФ. Об этом сообщает ряд украинских источников со ссылкой на министерства и ведомства страны.
По утверждению воздушных сил Украины, атаки проводились с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет. Якобы, утверждают в ВСУ, были сбиты 37 из 40 беспилотников. Крылатыми ракетами и ракетами «Кинжал» были атакованы объекты в Киевской области и на западе страны.
Украинские СМИ сообщают, что в Киевской области зафиксирован прилет беспилотников и ракет в один из инфраструктурных объектов. После этого на объекте начался сильный пожар, сейчас его тушат экстренные службы.
Кроме того, в министерстве энергетики Украины сообщили о том, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Киевской и Львовской областях страны. Прилеты были зафиксированы и на оккупированной украинскими войсками части российской Запорожской области.
По последним данным, были повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК. Вооруженные силы Российской Федерации, как утверждают украинские и западные военные эксперты, в последние месяцы применяют иную тактику нанесения ударов по энергетическим объектам Украины. Теперь упор делается на нанесение таких повреждений электростанциям, которые не позволят восстановить работу объектов в ближайшее время.
В украинских энергетических компаниях ранее сообщали, что некоторые электростанции повреждены столь сильно, что не смогут начать свою работу в течение ближайшего года.
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