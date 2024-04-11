Российские спецслужбы проводят в Кабардино-Балкарии операцию против заблокированных в садовом товариществе боевиков
В Кабардино-Балкарской Республике проводится контртеррористическая операция. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении НАК, спецслужбы ранее получили информацию о том, что в садовом товариществе «Насып» в Нальчике находятся вооруженные люди, которые могут быть причастны к ведению террористической деятельности в регионе. После этого к СНТ выдвинулся спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.
Подразделениям спецназа удалось заблокировать террористов в садовом товариществе. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Соответствующее решение было принято начальником УФСБ России по КБР, генерал-майором Петром Громушкиным.
Но в ответ на требование сдаться боевики открыли огонь по сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов. Сейчас контртеррористическая операция продолжается. Нет сомнений, что террористы в конечном итоге будут уничтожены или задержаны. Однако стоит обратить внимание на активизацию террористических группировок на Северном Кавказе в последнее время.
Нет сомнений, что это связано с подрывной деятельностью Запада против нашей страны. Стремясь максимально навредить России, западные спецслужбы могли «активировать» деятельность «спящих ячеек» террористов в регионах нашей страны, в первую очередь – на Северном Кавказе, где проблема терроризма всегда стояла достаточно остро.
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