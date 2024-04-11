Российские спецслужбы проводят в Кабардино-Балкарии операцию против заблокированных в садовом товариществе боевиков

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Российские спецслужбы проводят в Кабардино-Балкарии операцию против заблокированных в садовом товариществе боевиков

В Кабардино-Балкарской Республике проводится контртеррористическая операция. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет Российской Федерации.

Как утверждается в сообщении НАК, спецслужбы ранее получили информацию о том, что в садовом товариществе «Насып» в Нальчике находятся вооруженные люди, которые могут быть причастны к ведению террористической деятельности в регионе. После этого к СНТ выдвинулся спецназ Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Подразделениям спецназа удалось заблокировать террористов в садовом товариществе. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Соответствующее решение было принято начальником УФСБ России по КБР, генерал-майором Петром Громушкиным.

Но в ответ на требование сдаться боевики открыли огонь по сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов. Сейчас контртеррористическая операция продолжается. Нет сомнений, что террористы в конечном итоге будут уничтожены или задержаны. Однако стоит обратить внимание на активизацию террористических группировок на Северном Кавказе в последнее время.

Нет сомнений, что это связано с подрывной деятельностью Запада против нашей страны. Стремясь максимально навредить России, западные спецслужбы могли «активировать» деятельность «спящих ячеек» террористов в регионах нашей страны, в первую очередь – на Северном Кавказе, где проблема терроризма всегда стояла достаточно остро.
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    8 комментариев
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    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 08:15
      Однако стоит обратить внимание на активизацию террористических группировок на Северном Кавказе в последнее время.

      Особенно на Нальчик... Что - то там не так...
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:16
      Тут и гадать нечего... забугорные конторы разгоняют диверсионную, террористические деятельность всех бандерлогов на нашей территории по максимому!
      Бабла не жалеют...
      1. Msi Звание
        Msi
        -1
        Сегодня, 08:20
        забугорные конторы разгоняют диверсионную, террористические деятельность всех бандерлогов на нашей территории по максимому!

        Разгоняют, где легче разогнать... Пусть в Чечне попробуют...
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +3
          Сегодня, 08:26
          Это так... регионы Кавказа, могли мирно, спокойно жить только при жёстком, конкретном правителе/управленце!
          Вся предыдущая история об том напоминает/говорит.
          Кстати, основная масса населения, в такие периоды, жила нормально, спокойно... бухтели, колобродить пытались, только буйные, совсем отмороженные.
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:19
      западные спецслужбы могли «активировать» деятельность «спящих ячеек» террористов в регионах нашей страны
      Они "не могли", а активизировали. После теракта в Крокус-Сити сразу зашевелились недобитые террористы на Северном Кавказе, что конечно не случайность.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -2
        Сегодня, 08:35
        Денег выбросили, достаточно...
        Идейные, не за деньги, там таких мало... в основном, за бабло.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:42
        Нужно ужесточать уголовное наказание за терроризм: от 50 лет тюремного до пожизненного заключения. Не мешало бы показать по телевидению, как заключенные террористы "наслаждаются" отбыванием наказания.
    4. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 09:50
      Однако стоит обратить внимание на активизацию террористических группировок на Северном Кавказе в последнее время.

      Ну не нагнетайте. Может это результат долгой и кропотливой работы спецслужб по выявлению бандитов.

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