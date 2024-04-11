Зеленский: В план будущего контрнаступления ВСУ входит разрушение Крымского моста

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Зеленский: В план будущего контрнаступления ВСУ входит разрушение Крымского моста

В Киеве продолжают строить несбыточные планы по разрушению Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем.

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз затронул эту тему в ходе своего интервью немецкой газете Bild. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом году планируют новое контрнаступление, одним из пунктов которого значится разрушение Крымского моста.



Мы очень этого хотим

- отметил президент Украины.

Помимо Крымского моста, в Киеве планируют нанесение ударов и по другим инфраструктурным объектам, которые, как там считают, являются военной целью. Зеленский заявил, что необходимо уничтожить все другие мосты, через которые идёт подкрепление и вооружение, а также аэродромы, используемые ВКС России для атак по о объектам на Украине.

Ранее на этой неделе глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), признав хорошую защищённость Крымского моста, отметил, что он является приоритетной целью для ВСУ. Он также заявил о планах атаковать мост в первой половине 2024 года.

Напомним, что перед началом прошлогоднего так называемого контрнаступления в Киеве обещали, что они дойдут вскоре до Крыма, а по итогу потеряли ряд тех территорий, что были под контролем ВСУ.
  • Википедия/Росавтодор
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58 комментариев
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  1. Canecat Звание
    Canecat
    +3
    Сегодня, 08:28
    Он также заявил о планах атаковать мост в первой половине 2024 года

    По четным клоун, по нечётным президент... в планах у него. Пусть копию построит и ломает хоть каждый день.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +4
      Сегодня, 08:36
      Явно Зеля не тот план выкурил, или не тот порошок... Но если по-серьезному -то теперь его можно прямо записывать в террористы и в законные цели для уничтожения, за подготовку теракта на гражданском объекте...
      1. neri73-r Звание
        neri73-r
        0
        Сегодня, 08:56
        Цитата: Peter1First
        Явно Зеля не тот план выкурил, или не тот порошок... Но если по-серьезному -то теперь его можно прямо записывать в террористы и в законные цели для уничтожения, за подготовку теракта на гражданском объекте...

        Тут проблема не в Зеле, а то, что он транслирует желания англосаксов в общем и Англии в частности. Вот кого надо в террористы записывать и денацифицировать на всей планете!
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +2
          Сегодня, 09:16
          Англосаксы англосаксами - это гафнюки однозначно, но может хватит уже снимать ответственность с зелебобика и всё перекладывать только на англосаксов. Пора бы ему ответить за "базар". Он таки президентом укростана числится и ответственность несёт именно он. Пусть думает озвучивать ли, делать ли, то что ему говорят кураторы.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 09:34
            Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом году планируют новое контрнаступление, одним из пунктов которого значится разрушение Крымского моста.

            Пусть и дальше планируют, ну а мы может наконец - то их мосты разрушать начнём... Начать можно с мостов в Киеве... Со стеклянного моста Кличко... А закончить зданиями Рады и офиса на Банковой...
      2. HUNTERDON Звание
        HUNTERDON
        +1
        Сегодня, 09:26
        После майских, вполне возможно, да и пора бы уже приземлить клоуна.
      3. Rakovor Звание
        Rakovor
        0
        Сегодня, 09:48
        С каких это пор стратегические мосты стали гражданскими объектами, да еще во время войны? Так и нас можно записать в террористы, мы много чего на Украине уже уничтожили.
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 09:54
          Мы то в основном железнодорожные мосты рубили, если автодорожные, то в непосредственной близости от фронта, где гражданского трафика уже не было.
          1. Rakovor Звание
            Rakovor
            0
            Сегодня, 09:56
            А Крымский мост, он какой, стесняюсь спросить?
    2. ANB Звание
      ANB
      -1
      Сегодня, 09:18
      . Пусть копию построит и ломает хоть каждый день.

      Копию строить - деньги нужны.
      Лайфхак. Берется мост в Киеве. Вешается табличка "Крымский". Взрыаается. Берётся следующий мост. Повторить. :)
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 09:51
      Смех смехом а два раза уже мост атаковали, понятно не разрушали, но повреждения наносили. Так что и в этот раз могут что то учудить попробовать.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 08:28
    Опять Зеля вискарь коксом закусывал , он всё больше напоминает своего байданутого хозяина.
  3. Жнец Звание
    Жнец
    +2
    Сегодня, 08:28
    А чё они такие агрессивные? Пусть берут пример с нас, мы то их мосты не трогаем!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +12
      Сегодня, 08:33
      Пока у украинцев получилось разрушить только мост в Балтиморе. laughing
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 08:40
        Пока у украинцев получилось разрушить только мост в Балтиморе

        Тонко подметили. Пока это их главный успех... lol
      2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 08:47
        «Пока у украинцев получилось разрушить только мост в Балтиморе» —
    2. BecmepH Звание
      BecmepH
      -1
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Жнец
      А чё они такие агрессивные? Пусть берут пример с нас, мы то их мосты не трогаем!

      почти...
    3. U-58 Звание
      U-58
      -3
      Сегодня, 09:01
      Мы их мосты не трогаем с прицелом на будущее, на дальнейшую нормальную жизнь региона.
      А тов. пану Зэлэнському о нормальном будущем жизни России заботиться не нужно.
      Кроме того, такими заявлениями он понуждает наши ВС оттягивать значительные силы на охрану и оборону моста, тем самым ослабляя зону БД.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 09:07
        А вот замечу.Что он понимает под "контрнаступлением"?Удары БПЛА вглубь страны?Или ракетами?Кстати F16 может подобное нести.Практика показала,что ВСУ свои Су24 до последнего времени применяли довольно эффективно.И если нести охрану моста спустя рукава(ну,есть такая народная забава),то я нисему не удивлюсь.
    4. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 09:19
      Кстати, да, нечестно это, мы так не играем
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:29
    Да ему Крымский мост, да и сам Крым ночами снится... winked или сквозь пелену дурмана покоя не дает.... bully
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 09:20
      Carthago delenda est, Ceterum censeo Carthaginem delendam esse

      Вообразил себя патрицием
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 08:30
    Уже "крыша потекла" так Крымский мост на них действует....
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:30
    Бредит и бредит, фиг бы на него...
    А вот на тех, кто там всем руководит, строит нам козни, да и разрушительную деятельность против нас ведёт... с ними очень хочется/надо по читаться! Выдать им за все, чего они натворили!
  7. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 08:33
    Мы очень этого хотим

    - отметил президент Украины.

    Хотеть не вредно, вредно не хотеть...
    Не наговорил ли этот персонаж на смертный приговор себе, так и дел сколько наделал... Для нашего руководства тема Крымского моста очень чувствительная...может всё - таки его того...
    Memento mori. Моментально — в море... (Х/ф Кавказская пленница). lol
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 08:57
      Memento mori. Моментально — в море... (Х/ф Кавказская пленница)

      Memento mori (итал.) - Помни о смерти, но никак моментально в море... what
      Хотя странный юмор у вас... lol
      Для Зели - это точно подходит, ему пора думать о смерти... wassat
      1. Msi Звание
        Msi
        +2
        Сегодня, 09:01
        Memento mori (итал.) - Помни о смерти, но никак моментально в море..

        Я кажется подписал откуда эта фраза. Приведённая мной в пример. Не знаете советскую классику?
  8. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 08:33
    Для врага как видим и слышим мосты,т.е военная логистика в приоритете.Очень хочется чтобы и для нас задача по уничтожению оной стала наиважнейшей.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 08:45
      Очень хочется чтобы и для нас задача по уничтожению оной стала наиважнейшей.
      ...наше мудрое командование предпочитает мочить дорогим оружием сараи с наркоманами с неизвестным результатом...мосты западного бандерлянда замочить надо было даже не сегодня а вчера...но воз и ныне там...что очень раздражает
      1. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 09:04
        Вчера видео видели удара двойного по мосту где то в Одессе?Может конечно так снято,но кроме уничтоженной локомотивной пары,особых критических разрушений я не увидел.Могу ошибаться,идет война,сбу там тоже не дремлет.Через Затоку мне интересно действует или нет,попытки были вроде вывести из строя.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 09:56
          Вчера видео видели удара двойного по мосту где то в Одессе?
          ...это мало интересно...интересно было бы увидеть когда рухнут мосты бассейна Вислы ..северного Днестра и Ю буга...вот тогда конфликт сойдёт на нет, , ПОТОМУ КАК ПОСТАВКИ СМЕРТИ ПРЕКРАТЯТСЯ...а так ....ещё будет неопределённое время продолжатся
  9. Шафран Звание
    Шафран
    0
    Сегодня, 08:33
    Мы очень этого хотим

    Ну прям очень - очень, ну пожалуйста...
    Вспомним первый пункт его прошлого контрнаступления: выйти к Азовскому морю (потом ещё много пунктов)
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 08:36
    Зеленский: В план будущего контрнаступления ВСУ входит разрушение Крымского моста

    «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки».
    ( Дневнике генерал-полковника Франца Гальдера)

    Зеленский кончит так же, как и предыдущий фюрер. В воронке от русской авиабомбы, сожженный "соратниками"
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:00
      Зелю-клоуна равнять с фюрером не корректно. Фюрер хоть в 1930х Германию поднял, работу давал немцам, промышленность развивал.... А этот что? Только кокс нюхает да деньги ворует и плюёт на свою страну и народ.

      зы Прошу не считать меня поклонником Адольфа-бесноватого. Просто масштаб политических фигур - крайне разный. Адольф с протянутой рукой не стоял никогда и перед англосаксами не прогибался...
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 09:07
        Когда то, еще в ГДР, на мой провокационный вопрос: "Когда было построено это шоссе" местная немка мне ответила:
        "Все дороги в Германии были построены при Гитлере. За это немцы его очень уважали. Но он всех предал, затеяв войну с вами, и которую проиграл. За это теперь немцы его ненавидят".
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 09:09
          Я был в Германии. Тамошний профессор мне показал домики на две семьи которые были построены для немецких рабочих гитлеровских оборонных заводов. Заботился фюрер получается о своих рабочих... Поначалу.....
        2. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -1
          Сегодня, 09:21
          Все дороги в Германии были построены при Гитлере. За это немцы его очень уважали. Но он всех предал, затеяв войну с вами, и которую проиграл. За это теперь немцы его ненавидят".

          Урок всем любителям истории!
      2. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 09:23
        А этот что?

        А этот возомнил себя Моисеем, выводящим народ в землю "молока и меда" - евросоюз и нато.
      3. Фразах Звание
        Фразах
        -1
        Сегодня, 09:37
        Работу давали и развивали промышленность те же кланы, что сейчас. Адольф для них был своим, с протянутой рукой не стоял - ему все давали сами с превеликим удовольствием ради "дранг нах остен".
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 08:36
    А взятие москвы 30 февраля 2025 года! good
  12. seti Звание
    seti
    -1
    Сегодня, 08:37
    Террорист и не скрывает этого. А что делать с террористами наш президент уже как то сказал. Скоро видимо от слов к делу.
  13. Aleprok Звание
    Aleprok
    -1
    Сегодня, 08:46
    "Жизнь висит на нитке - а думает о прибытке" laughing (из. к/ф "Брат")

    но недооценивать чертей не надо
  14. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 09:03
    буданов убаюкивает бдительность. Наверняка имеет несколько планов. Так что нашим расслабляться никак нельзя. И это касается, разумеется, не только моста.
  15. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 09:05
    А я бы вот предельно серьезно отнесся к его словам. Он то клоун и наркоман , но планировать и исполнять его угрозы будут совсем другие люди . Так что лучше максимально серьезно подойти к вопросу охраны моста
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 09:18
      К ним и нужно относиться предельно серьезно. Учитывая поддержку мировой жабы с неограниченным ресурсом, угрозы вполне осуществимы и не раз осуществлялись. Но кремлевскому мечтателю видимо проще изображать благородство за чужой счет. По большому счету, после теракта в крокусе сами эти персонажи и места их вероятного обитания подлежат уничтожению
  16. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 09:10
    Мы очень этого хотим
    Еще не так давно кричали, что Крымский мост построить невозможно, потом, что это фотошоп и проделки "Мосфильма", а сегодня оказывается главная проблема Зеленского.
  17. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 09:14
    Может быть кремлевским сеножуям стоит уже очухаться и разнести наконец центральный свинарник, или восстанавливать мост потом проще?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 09:17
      восстанавливать мост потом проще

      Нашему главному мигрантолюбцу надо свои карманные структуры обеспечивать и великий туран строить
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 09:21
        Беда в том, что с его политикой многолюбия не останется в итоге ни карманного турана ни карманных структур, если таковые планы имеются. Это же очевидная вещь - без убедительной победы ничего не будет
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 09:25
          без убедительной победы ничего не будет

          Современные методы оболванивания позволяют изображать (имитировать) любые события - вплоть до победы...
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 09:39
            Обман всплывает рано или поздно. Кстати, вчера интересный разговор Е.Спицына с ведущим Авроры слышал. Встречался, говорит, недавно с Савченко, бывшим белгородским губернатором, тот рассказывал, как в 2014 существовали вполне реальные планы забрать левобережье под начало законного президента Януковича. Потом своих планов испугались по какой-то причине. Даже намекнул на фамилию главного перепуганного. (что для меня странно. Кто еще был уполномочен принимать такие решения).
  18. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 09:29
    Горячие головы может остудить лишь диверсия на каком-нибудь европейском инфраструктурном объекте. Распоясались совсем, сначала газопровод "Северный поток" подорвали, теперь заявляют о желании разрушит Крымский мост. С этой ветвью человеческой цивилизации явно что-то не в порядке.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 09:39
      теперь заявляют о желании разрушит Крымский мост.

      Напомню, что дважды им это уже удавалось, сейчас видимо попробуют одновременно авто и жд ветки перебить.
  19. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 09:36
    Zelya i Budanov si koledují a přejí Kinžal v jejich domě, protože cíl Ukrajiny by měl být mír a budování nové Ukrajiny.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 09:37
      И Зеля, и Буданов скандируют и желают Кинжалу в своем доме, ведь целью Украины должен быть мир и построение новой Украины.
  20. Avi2023
    Avi2023
    -2
    Сегодня, 09:51
    Решение — прорыть туннель от острова Карим до России.
    Под морем это будет дорого, но гораздо безопаснее. Необходимо изучить целесообразность проекта, по крайней мере, его не удастся разрушить.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 10:01
      прорыть туннель от острова Карим до России. его не удастся разрушить.

      давайте под это дело еще и афганистан с пакистаном и африкой в РФ переселим??? а разрушить тоннель немногим сложнее, по сравнению с мостом (пример - грузовик со взрывчаткой, как 08.10.2022)
  21. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 10:00
    Les Ukrainiens sont plus efficaces lorsqu'ils détruisent un pont ...Américain.
    Zelinsky devrait arrêter de "fumer la moquette" il n'est plus en phase avec la réalité du terrain, peut être a t il le "syndrome" du bunker comme certains de ses prédécesseurs...

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