В Киеве продолжают строить несбыточные планы по разрушению Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем.Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз затронул эту тему в ходе своего интервью немецкой газете Bild. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом году планируют новое контрнаступление, одним из пунктов которого значится разрушение Крымского моста.- отметил президент Украины.Помимо Крымского моста, в Киеве планируют нанесение ударов и по другим инфраструктурным объектам, которые, как там считают, являются военной целью. Зеленский заявил, что необходимо уничтожить все другие мосты, через которые идёт подкрепление и вооружение, а также аэродромы, используемые ВКС России для атак по о объектам на Украине.Ранее на этой неделе глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), признав хорошую защищённость Крымского моста, отметил, что он является приоритетной целью для ВСУ. Он также заявил о планах атаковать мост в первой половине 2024 года.Напомним, что перед началом прошлогоднего так называемого контрнаступления в Киеве обещали, что они дойдут вскоре до Крыма, а по итогу потеряли ряд тех территорий, что были под контролем ВСУ.

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