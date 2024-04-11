«Мы непременно уничтожим их»: лидер КНДР пригрозил потенциальным противникам на случай прямой конфронтации

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«Мы непременно уничтожим их»: лидер КНДР пригрозил потенциальным противникам на случай прямой конфронтации

Если противник попытается атаковать Северную Корею, он получит достойный отпор. Такой тезис озвучил лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступив перед слушателями Военно-политической академии Корейской Народной Армии, Ким Чен Ын предупредил о том, что ждет противника при попытке конфронтации с северокорейским государством.



Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства

- подчеркнул северокорейский лидер.

По утверждению Ким Чен Ына, в современном мире наблюдается очень сложная в политическом отношении ситуация. Так, в мире растет количество вооруженных конфликтов, обстановка дестабилизируется. Аналогичная ситуация наблюдается и на Корейском полуострове. Одна из причин эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе – провокационная позиция США и ее сателлитов, включая Южную Корею.

В связи с такой ситуацией Ким Чен Ын призвал северокорейскую армию готовится к войне. Он отметил, что подготовка вооруженных сил страны к боевым действиям должна быть безупречной и надежной. Если война начнется, отметил северокорейский лидер, то ее необходимо выиграть. Иного пути для КНДР не существует.

Со словами Ким Чен Ына сложно не согласиться, поскольку в случае нападения Южной Кореи при поддержке США на КНДР, только победа в войне будет залогом выживания северокорейского государства и народа.
  • kremlin.ru
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19 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi Звание
    Msi
    +6
    Сегодня, 08:26
    только победа в войне будет залогом выживания северокорейского государства и народа.

    Всё верно Ын сказал. А что люди живут, работают, влюбляются и дальше будут жить. Не без проблем конечно. Если проблемы с продовольствием, так с нами можно торговать...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:41
      Одна из причин эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе – провокационная позиция США и ее сателлитов, включая Южную Корею.

      Не станет гегемона, не будет сателлитов, исчезнут провокации... Так что начинать "уничтожение" нужно с США, как источника мирового зла... Шавки холопские потом сами заткнутся... am
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 08:27
    «Мы непременно уничтожим их»: лидер КНДР пригрозил потенциальным противникам на случай прямой конфронтации
    . За по длинную самостоятельность приходится платить соответствующую цену... так всегда было, есть и будет.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 08:38
      За Тов.Ыном не заржавеет - обещал, значит сделает. Он не соплежуй.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 08:55
        В той ситуации которая, там, имеет место быть, по другому нельзя.
        Вокруг хватает любителей "дипломатии канонерок"... если что, если вдруг, только топить, всех и сразу.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:30
    Кстати КНДР занимает третье место в мире, по количеству артилерии и ракетных установок.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 08:33
      Есть сила, есть уверенность, что они её применять, для защиты своей страны!
      Потому к ним и не летит до сих пор... вокруг вертится, но ближе подойти боятся.
      Всё логично, понятно... пока так.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:37
      КНДР давно не вела боевые действия. На учениях боевой опыт не получишь.
      Нам надо пригласить поучаствовать северокорейский спецназ в Армейских Играх - 2024 на Украине. Хорошую практику получат. good
    3. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 08:39
      Половину этого надо продать нам. А на вырученные деньги построить заводы беспилотников.
      Наклепать миллионов 10 для них большой проблемы не составит.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 08:36
    «Мы непременно уничтожим их»
    Достойный ответ. Наш МИД бы так всегда отвечал
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:44
    Американцам нужно как больше разворошить военных конфликтов .Судьба Ю Кореи не завидная
  6. APAHAKC
    APAHAKC
    +2
    Сегодня, 08:47
    слова не мальчика но мужа! без каких то там оранжевых фиолетовых линий
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:59
    Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства
    Потенциальные противники КНДР прекрасно понимают, что если вынудят северокорейцев на ответные военные действия, то те будут сражаться до конца действительно применяя все, что есть на вооружении. Поэтому пока обходятся словесными нападками, проведением совместных с американцами учений...
  8. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +1
    Сегодня, 09:03
    Мне кажется это единственный лидер, который действительно применит весь арсенал в случаи чего. Как показывает практика, Китай, Иран, да и что уж греха таить - мы, можем только озабоченно рисовать линии. А этот парень да же глазом не моргнет.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 09:17
    Цитата: Nexcom
    За Тов.Ыном не заржавеет - обещал, значит сделает. Он не соплежуй

    Давайте я просто приведу одни только заголовки статей на Военном Обозрении?
    Вот, к примеру, на начало 2023 года:
    Сестра лидера КНДР: «Северная Корея будет в одном окопе с армией и народом России»

    Северная Корея готова присоединится к специальной военной операции российской армии на Украине

    И? Прошло больше года. Кто-то уже видел северо-корейских солдат в наших окопах?
    Обещать - не значит жениться.
    Тут есть маленький нюанс. Северная Корея находится под крылом Китая. И все свом шаги согласовывает только с ним. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 09:53
      "ET? Plus d'un an s'est écoulé. Quelqu’un a-t-il déjà vu des soldats nord-coréens dans nos tranchées ?..."
      Et ? La Russie a t elle accepté ces propositions ? Non ?
      Demander en mariage il faut que les deux y soit favorable ...
      Il y a une nuance ici la Corée du Nord doit obtenir l'accord de la Russie pour y envoyer ses "travailleurs"

      "И? Прошло больше года. Кто-нибудь когда-нибудь видел северокорейских солдат в наших окопах ?..."
      И приняла ли Россия эти предложения ? Не так ли ?
      Предложение руки и сердца должно быть поддержано обоими ...
      Здесь есть нюанс: Северная Корея должна получить согласие России на отправку туда своих "работников"
  10. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 10:05
    Цитата: YanniKounnar
    Demander en mariage il faut que les deux y soit favorable ...

    Pour donner votre consentement (ou refuser), vous devez d'abord obtenir une offre
    La Corée du Nord a-t-elle offert son aide ? Une offre que les dirigeants russes ont refusée ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que quelqu'un en a entendu parler en France?
  11. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 10:06
    Ким Чен Ын в 29 лет стал главой государства, за 2 года до этого был назначен на должность главы Министерства гос. безопасности КНДР. Владеет английским, немецким и французским языками. За годы его правления КНДР стала космической и ядерной державой. На вооружение поставлены МБР, накрывающие всю территорию США, в т.ч. твердотопливные и с термоядерными боеголовками. По ядерным технологиям КНДР превосходит Индию и Пакистан, насчет Израиля сказать сложно.
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 10:06
    “Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства” – Молодец Ким, так и надо. Это РФ можно плевать в лицо, вести подрывную деятельность, грозить войной не опасаясь каких-либо последствий

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