«Мы непременно уничтожим их»: лидер КНДР пригрозил потенциальным противникам на случай прямой конфронтации

Если враги выберут военную конфронтацию с нами, то мы непременно уничтожим их, без колебания задействовав все наши средства

Если противник попытается атаковать Северную Корею, он получит достойный отпор. Такой тезис озвучил лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Выступив перед слушателями Военно-политической академии Корейской Народной Армии, Ким Чен Ын предупредил о том, что ждет противника при попытке конфронтации с северокорейским государством.- подчеркнул северокорейский лидер.По утверждению Ким Чен Ына, в современном мире наблюдается очень сложная в политическом отношении ситуация. Так, в мире растет количество вооруженных конфликтов, обстановка дестабилизируется. Аналогичная ситуация наблюдается и на Корейском полуострове. Одна из причин эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе – провокационная позиция США и ее сателлитов, включая Южную Корею.В связи с такой ситуацией Ким Чен Ын призвал северокорейскую армию готовится к войне. Он отметил, что подготовка вооруженных сил страны к боевым действиям должна быть безупречной и надежной. Если война начнется, отметил северокорейский лидер, то ее необходимо выиграть. Иного пути для КНДР не существует.Со словами Ким Чен Ына сложно не согласиться, поскольку в случае нападения Южной Кореи при поддержке США на КНДР, только победа в войне будет залогом выживания северокорейского государства и народа.