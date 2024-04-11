Американское издание: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

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Американское издание: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

Как сообщает американское издание Defence One, ссылаясь на помощника главы Пентагона Джона Пламба, оборонное ведомство США работает над тем, чтобы помешать военным из России воспользоваться системой спутниковой связи Starlink.

Глобальная спутниковая система Starlink была разработана компанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Целью её создания было обеспечение высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным или недоступным.



По словам Пламба, американские власти совместно с представителями SpaceX, а также власти Украины прилагают усилия для недопущения применения Россией терминалов Starlink. Чиновник из Пентагона отметил, что у них нет возможности обязать компанию SpaceX прекратить обслуживание российских спутников. Кроме того, Россия закупает Starlink на черном рынке, добавил Пламб.

Мешая России использовать эту глобальную спутниковую систему, Пентагон в то же время содействует в её применении на Украине. Так, в прошлом году он заплатил 23 миллиона долларов компании SpaceX за поставку и обслуживание терминалов Starlink ВСУ.

Напомним, что глава компании SpaceX Илон Маск не раз высказывался вразрез с мнением американских властей, однако терминалы спутниковой связи в интересах войск киевского режима продолжают работать.
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:09
    «Россия закупает Starlink на чёрном рынке» —

    — "Спрос рождает предложение" ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:21
      Россия закупала, закупает и будет закупать многое из того что "нельзя"... Это для Пентагона "проблема", а для тех кто продаёт "просто бизнес"... Впрочем, Украина поступает точно также...
  2. smel Звание
    smel
    +1
    Сегодня, 09:14
    Это далеко не новость.Я уверен, что помешать нам использовать вражий контент в своих целях нем никто помешать не в состоянии. Как, впрочем, и контролировать его использование врагом.
    Знаю, что говорю.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:14
    оборонное ведомство США работает над тем, чтобы помешать военным из России воспользоваться системой спутниковой связи Starlink... Россия закупает Starlink на черном рынке
    Выходит пока "видит око да зуб неймет"?
  4. Aleksandr21 Звание
    Aleksandr21
    0
    Сегодня, 09:17
    Собственно логично, Пентагон не для того вкладывался, чтобы Россия или Китай, использовали Старлинк в своих целях.

    Поэтому нужно иметь своё.... программа "Сфера" тут бы здорово пригодилась.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 09:50
      Цитата: Aleksandr21
      Собственно логично, Пентагон не для того вкладывался, чтобы Россия или Китай, использовали Старлинк в своих целях.

      Его среди инвесторов Старлинка нет
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 09:23
    Чиновник из Пентагона отметил, что у них нет возможности обязать компанию SpaceX прекратить обслуживание российских спутников.


    описка?
    или...
  6. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 09:35
    Думается такие станции рискованно использовать, всё это прослушивается, просматривается американцами.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 09:45
      У меня тоже сложилось впечатление, что это не совсем безопасно.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:38
    С стпрлинком интересно всё получается,у Маска есть на обслуживании российские спутники?Наши хакеры самые хакертстые хакеры в мире,весь старлинк починили для выполнения интересам России? Маску надо тогда менять всю свою космическую группировку из 5 тысяч спутников,раз она начала обслуживать Россию,при этом не передавая точные координаты российских приёмных устройств в Пентагон.Ким Чен Ын и иранцы с Старлинком не в теме ?Сомневаюсь.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 09:55
      Цитата: tralflot1832
      С стпрлинком интересно всё получается,у Маска есть на обслуживании российские спутники?Наши хакеры самые хакертстые хакеры в мире,весь старлинк починили для выполнения интересам России? Маску надо тогда менять всю свою космическую группировку из 5 тысяч спутников,раз она начала обслуживать Россию,при этом не передавая точные координаты российских приёмных устройств в Пентагон.Ким Чен Ын и иранцы с Старлинком не в теме ?Сомневаюсь.

      Просто журналист путает терминалы и спутники

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