Как сообщает американское издание Defence One, ссылаясь на помощника главы Пентагона Джона Пламба, оборонное ведомство США работает над тем, чтобы помешать военным из России воспользоваться системой спутниковой связи Starlink.Глобальная спутниковая система Starlink была разработана компанией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Целью её создания было обеспечение высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным или недоступным.По словам Пламба, американские власти совместно с представителями SpaceX, а также власти Украины прилагают усилия для недопущения применения Россией терминалов Starlink. Чиновник из Пентагона отметил, что у них нет возможности обязать компанию SpaceX прекратить обслуживание российских спутников. Кроме того, Россия закупает Starlink на черном рынке, добавил Пламб.Мешая России использовать эту глобальную спутниковую систему, Пентагон в то же время содействует в её применении на Украине. Так, в прошлом году он заплатил 23 миллиона долларов компании SpaceX за поставку и обслуживание терминалов Starlink ВСУ.Напомним, что глава компании SpaceX Илон Маск не раз высказывался вразрез с мнением американских властей, однако терминалы спутниковой связи в интересах войск киевского режима продолжают работать.

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