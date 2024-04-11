Над Мордовией впервые сбиты украинские беспилотники
Дежурными средствами ПВО России над Мордовией этой ночью впервые были сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Сегодня это была далеко не единственная атака киевского режима на российскую территорию.
Данная информация поступила от пресс-службы министерства обороны РФ.
В общей сложности украинской атаке подверглись шесть российских регионов. Все воздушные цели противника были перехвачены и сбиты силами ПВО. Два вражеских дрона сбили над Мордовией, где раньше с начала СВО подобные случаи не фиксировались. Еще десять украинских БПЛА сбили над Курской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и Липецкой областями. Эти регионы ранее уже подвергались атакам киевского режима.
- сказано в сообщении оборонного ведомства России.
Об украинских атаках сообщают и главы регионов, рассказывая о них более подробно. Так, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале, что один из беспилотников в селе Добром упал на строящееся здание, относящееся к центральной районной больнице, что привело к возгоранию.
Украинские атаки дронов на российские регионы происходят ежедневно. Причем приграничные регионы страдают не только от вражеских беспилотников, но также периодически подвергаются артиллерийским и ракетным ударам ВСУ.
- Минобороны РФ
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