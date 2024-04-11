Над Мордовией впервые сбиты украинские беспилотники

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Над Мордовией впервые сбиты украинские беспилотники

Дежурными средствами ПВО России над Мордовией этой ночью впервые были сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Сегодня это была далеко не единственная атака киевского режима на российскую территорию.

Данная информация поступила от пресс-службы министерства обороны РФ.



В общей сложности украинской атаке подверглись шесть российских регионов. Все воздушные цели противника были перехвачены и сбиты силами ПВО. Два вражеских дрона сбили над Мордовией, где раньше с начала СВО подобные случаи не фиксировались. Еще десять украинских БПЛА сбили над Курской, Брянской, Тамбовской, Белгородской и Липецкой областями. Эти регионы ранее уже подвергались атакам киевского режима.

Уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)

- сказано в сообщении оборонного ведомства России.

Об украинских атаках сообщают и главы регионов, рассказывая о них более подробно. Так, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале, что один из беспилотников в селе Добром упал на строящееся здание, относящееся к центральной районной больнице, что привело к возгоранию.

Украинские атаки дронов на российские регионы происходят ежедневно. Причем приграничные регионы страдают не только от вражеских беспилотников, но также периодически подвергаются артиллерийским и ракетным ударам ВСУ.
  • Минобороны РФ
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19 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -4
    Сегодня, 09:05
    Вот откуда эти БПЛА аж до Мордовии долетели ?? Ну явно же не из Украины запускали. am
    Это ж какая дальность у них должа быть.....
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      +3
      Сегодня, 09:09
      Я вообще не удивлюсь если БПЛА начнут сбивать где нибудь под Екатеринбургом.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 09:11
        Ну этого ещё не хватало.... Так то у нас оборонных заводов полно и много чего другого - это общеизвестно.
        1. Feodor13 Звание
          Feodor13
          +4
          Сегодня, 09:24
          Вряд-ли оборонка.
          Её в России много, чтобы у укров хватало средств на нее нацеливаться.
          Возможно заказ покровителей - НАТО, и возможно на этот объект:

          "РЛС нового поколения в Мордовии "видит" всю Европу"
          https://rg.ru/2014/02/10/reg-pfo/konteyner.html?ysclid=luuuq7r2yz525166775
          Радует - что ПВО на высоте. Наши наверняка ждали и готовились.
      2. Deon59 Звание
        Deon59
        +1
        Сегодня, 09:18
        Сбили или сами упали
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации
      3. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 09:18
        Цитата: леонидыч
        вообще не удивлюсь если БПЛА начнут сбивать где нибудь под Екатеринбургом.

        Блииин ! Так и до Сахалина достанут !
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 09:44
          Владимир если прилетит на Сахалин,это ясно от кого. hi lol
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +4
            Сегодня, 09:46
            Цитата: tralflot1832
            это ясно от кого

            Знаю....Я в ту сторону рогатку направил !
    2. Fisherman Звание
      Fisherman
      +6
      Сегодня, 09:13
      от Харькова до Саранска 780 км, дальность БПЛА самолётного типа - до 1500 при минимальной нагрузке и максимально заполненных баках. Ответ : с "украины"
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:15
        Что-то сильно дальнобойные у них дроны...... Такие наверно на коленке в подвале не сбацаешь из всякого дерьма. Явно дроны заводского западного производства. Какелы хвастались что им скоро такие поставят с Запада.
        1. Ghost1 Звание
          Ghost1
          +2
          Сегодня, 09:31
          Ну так, что далеко летит это западное, даже если имеет название на мове компоненты всё равно там западные.
        2. Отшельница Звание
          Отшельница
          +1
          Сегодня, 09:36
          От развала Союза остались на украине бпла самолетного типа и много. Летают низко, маршрут проходит по менее населённых местам, разрабатывается и ведётся натовцеми. Где наши ПВО ПРО РЭБы находятся они знают, поэтому и долетают до Мордовии и грозят хо,хлы за Урал летать. Что с этим можно сделать? Лишить привозного бензина керосина, разбомбив на западном пограничье все ж/д пути, тоннели, порты.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 09:07
    Значит еще есть электричество и работают ГЭС,ТЭС,АЭС. Пора нивелировать остатки энергосистемы
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:23
    По крайней мере МО РФ знает дальность БПЛА ВСУ и их появление над Мордовией не оказалось неприятным сюрпризом.Вот куда летели?А если по РВСН?От нацистской ,натовской Украины не должно остаться ни одного квадратного метра под контролем НАТО.
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 09:47
      А если по РВСН

      Медведев уже ответ дал на ваш вопрос hi
      Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на удары по пусковым установкам ракет на ее территории, заявил Медведев
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:24
    На поле боя ничего сделать не могут , вот и серють как обычно.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:46
      Ирек.Серют ещё минусуя на ВО.
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 09:25
    Ну, если до Татарстана долетали, то до Мордовии всяко ближе
    Удручает постоянство этих прилётов, практически каждые сутки что-то, куда-то - но прилетает
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 10:01
    Те, кто думают головой, а не телевизором, давно смекнули, почему так происходит. Нерешительность и соплежуйство до добра не доводят.

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