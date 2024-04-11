Западная пресса: США считают ракетный удар Ирана по Израилю «скорым» и «неизбежным»
Иран в любом случае постарается нанести ракетный удар по территории Израиля. В таком сценарии развития событий убеждена американская администрация, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По утверждению западного СМИ, власти США уверены, что удар Ирана будет «скорым» и «неизбежным». Более того, в медийном пространстве западных стран сейчас активно продвигается тезис о том, что этот удар произойдет едва ли не в течение ближайших дней или даже часов.
Удар может быть нанесен высокоточными ракетами, а непосредственным исполнителем акции могут выступить как вооруженные силы самого Ирана, так и, что еще более вероятно с точки зрения американской администрации, проиранские формирования, действующие в Ливане, Сирии, Ираке или Йемене.
По информации агентства, такие выводы американские власти делают на основании поступивших к ним данных от разведывательных служб Израиля и самих США. Вероятно, удар будет нанесен по военным или правительственным объектам Израиля, а гражданские объекты, для «сохранения лица», Иран или его союзники предпочтут не трогать.
Поводом для удара станет месть Тегерана за атаку израильской авиации на здание консульства исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля сего года. Тогда в консульстве погибли шесть сирийских граждан и семеро военных советников, представлявших Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Власти Ирана уже пообещали, что ответ за эту акцию израильской армии будет неизбежным. Но удары по Израилю способны привести к новой масштабной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В новый потенциальный конфликт может быть вовлечено большое количество участников, включая и те же США.
- Сайт аятоллы Али Хаменеи / https://russian.khamenei.ir/
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