Западная пресса: США считают ракетный удар Ирана по Израилю «скорым» и «неизбежным»

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Западная пресса: США считают ракетный удар Ирана по Израилю «скорым» и «неизбежным»

Иран в любом случае постарается нанести ракетный удар по территории Израиля. В таком сценарии развития событий убеждена американская администрация, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По утверждению западного СМИ, власти США уверены, что удар Ирана будет «скорым» и «неизбежным». Более того, в медийном пространстве западных стран сейчас активно продвигается тезис о том, что этот удар произойдет едва ли не в течение ближайших дней или даже часов.



Удар может быть нанесен высокоточными ракетами, а непосредственным исполнителем акции могут выступить как вооруженные силы самого Ирана, так и, что еще более вероятно с точки зрения американской администрации, проиранские формирования, действующие в Ливане, Сирии, Ираке или Йемене.

По информации агентства, такие выводы американские власти делают на основании поступивших к ним данных от разведывательных служб Израиля и самих США. Вероятно, удар будет нанесен по военным или правительственным объектам Израиля, а гражданские объекты, для «сохранения лица», Иран или его союзники предпочтут не трогать.

Поводом для удара станет месть Тегерана за атаку израильской авиации на здание консульства исламской республики в столице Сирии Дамаске 1 апреля сего года. Тогда в консульстве погибли шесть сирийских граждан и семеро военных советников, представлявших Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Власти Ирана уже пообещали, что ответ за эту акцию израильской армии будет неизбежным. Но удары по Израилю способны привести к новой масштабной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В новый потенциальный конфликт может быть вовлечено большое количество участников, включая и те же США.
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15 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 09:22
    такие выводы американские власти делают на основании поступивших к ним данных от разведывательных служб Израиля
    Железобетонно-правдивый источник информации, они то врать не могут)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:28
      А очко то у Израиля и Штатов не железное... Жим - Жим... Может Иран ещё потянет с ударом - пусть ждут и переживают... Месть это блюдо, которое подаётся холодным...
      1. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        +1
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Lev_Russia
        Может Иран ещё потянет с ударом - пусть ждут и переживают... Месть это блюдо, которое подаётся холодным...

        Если вы не поняли, им повод нужен для атаки на Иран. Я вам гарантирую это весь разговор крючок для Ирана. Как вы себе представляете на Евреев покатятся ракеты а запад будем молча смотреть? Россия занята Украиной. А экономика Китая сильно зависит от Запада. Никто Ирану не поможет , только Россия. Санкциям России не привыкать.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:22
    Иранцев не то что подначивают хлопнуть по Израилю , их просто обязывают это сделать , очень это матрасникам нужно.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 09:24
      Удар - хороший для Израиля повод втянуть матрасню. Вообще удар по израильскому ВПК был бы логичным и верным ответом, но для борьбы с последствиями такого удара нужно единство арабского/мусульманского мира. Пока не выступим одним фронтом, мировая жаба будет пытаться душить поодиночке.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 09:25
      Иранцев не то что подначивают хлопнуть по Израилю , их просто обязывают это сделать

      Справедливости ради, израиль сделал очень многое, больше чем достаточно, что бы не оставить Ирану выбора. Долгой жизни Ирану!
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:27
      Ирек hi матрасникам как раз это не нужно.Израиль не мы,они могут ядрён батон применить.И тогда понеслась.А Иран?
    4. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 10:03
      Цитата: Ирек
      их просто обязывают это сделать , очень это матрасникам нужно.

      Правильно. Я уверен они израильской темой хотят взять Иран на кручок а потом весь мир на них нападёт.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:25
    «Гражданские объекты, для "сохранения лица", Иран или его союзники предпочтут не трогать» —

    — А вот Киевский режим и его союзники за "сохранение мурла" не беспокоятся ...
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 09:29
    Вообще постановка не плоха:
    1.Евреи жахают ,
    2.американцы отмазались...
    3. Иран что то задумал.
    4. Евреи про ЯО что то рассказали.
    5. Иран рассказал , что ракет хватит на все объекты.
    6. Американцы сказали, что не исключают, что и они жахнут по Ирану.
    7. Турки начали уговаривать Иран не отвечать на тер акт Израиля....
    Как у бандитов в 90е....
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 10:07
      Цитата: Zaurbek
      Вообще постановка не плоха:
      1.Евреи жахают ,
      2.американцы отмазались...
      3. Иран что то задумал.
      4. Евреи про ЯО что то рассказали.
      5. Иран рассказал , что ракет хватит на все объекты.
      6. Американцы сказали, что не исключают, что и они жахнут по Ирану.
      7. Турки начали уговаривать Иран не отвечать на тер акт Израиля....
      Как у бандитов в 90е....

      Шесть пунктов точно имеют место быть, а вот насчёт седьмого как то сомнения гложут. По крайней мере о том, что Анкара призывает Тегеран воздержаться от удара возмездия я не слышал. В то же время, на сегодняшний день Турция является единственной страной, которая буквально на днях ввела санкции против Израиля за беспредел в Газе.
      Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то удар Ирана по Израилю и дальнейшие в/тёрки между ними больше отвечают интересам Анкары, которая стремится к лидерству в этом регионе, поскольку война ослабит сразу двух геополитических региональных конкурентов Турции и усилит её позиции. winked
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 10:03
    Как начнут, надо и нам по Украине посильнее врезать.
  6. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 10:05
    Лучше бы все вместе нанесли удар по империи зла.
    Всему миру стало бы легче.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 10:06
    Да ударьте уже! Сколько лет одной болтовни, жахнули и будь что будет.
  8. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 10:09
    США считают ракетный удар Ирана по Израилю «скорым» и «неизбежным»
    Я думаю Иран атакует какой нибудь "сарай" на отшибе Израиля заранее оговоренный.Арабские СМИ раздуют перемогу для своего электората, запад погрозит пальцем и на этом все закончится hi

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